A Hertha kikapott otthon Németh András csapatától

Jobban játszott a Dárdai Mártonnal felálló Hertha az első félidőben, de a Münster előtt is adódott lehetőség, Németh András találhatott volna be nagy helyzetben, csakhogy Tjark Ernst védett. Pár perc múlva tizenegyeshez jutott a berlini csapat, melyet Derry Scherhant értékesített. A fordulást követően már nem dominált annyira a fővárosi együttes, a vendégek azonban így is a semmiből egyenlítettek. Daniel Kyerewaa szerzett labdát az elmélázó Pascal Klemenstől, majd értékesítette a ziccert. A hajrában pedig ismét a Münster volt eredményes, egy szabadrúgás után Torge Paetow vágta be a labdát a kapuba – ifjabb Dárdai Pál ezután állt be –, így 2–1-re kikapott a Hertha.

A berliniek 21 pontjukkal maradtak a 11. helyen, a Münster a sikerével feljött a 15. pozícióba. A játéknap másik mérkőzésén Budu Zivzivadze szerzett két gólt, illetve kihagyott egy tizenegyest, így nyert csapata 4–2-re a Regensburg ellen.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Preussen Münster 1–1 (Scherhant 28. – 11-esből, ill. Kyerewaa 57., Paetow 87.)

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést, ifjabb Dárdai Pál az 89. percben állt be.

Münster: Németh András kezdett, a 63. percben lecserélték.

TOVÁBBI LÉGIÓSEREDMÉNYEK

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership

20.45: Crusaders–Glentoran

Glentoran: Gyollai Dániel

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

20.30: Freiburg–Wolfsburg

Wolfsburg: Dárdai Bence

TÖRÖKORSZÁG

1. Lig (II. osztály)

Ankaragücü–Manisa 0–1

Ankaragücü: Varga Kevin kezdett, az 56. percben lecserélték.