Légiósok: nem zárható ki, de kicsi az esély Lang Ádám klubváltására

„A nyári felkészülés elején az Omonia új edzője azt mondta Lang Ádámnak, hogy számít rá, viszont mivel az Európa-bajnokság miatt később csatlakozott a csapathoz, volt egy kis lemaradása a többiekhez képest, ezért a Konferencialiga-selejtező 1. fordulójában nem került be a kezdőcsapatba – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a védő menedzsere, Illés Zoltán. – A selejtezők során eddig hatból hat meccset nyert a csapat, így érthető, hogy Vladas Drambauskas nem változtatott a győztes kezdőn. Az Omonia azonban várhatóan főtáblára kerül, és a múlt héten elkezdődött a bajnokság is, bízunk abban, hogy a kettős terhelés mellett Ádám is lehetőséget fog kapni.”



A korábban a Fehérvár FC-t is búcsúztató Omonia az azeri FK Zira ellen 6–0-ra nyert múlt héten a selejtező rájátszásában, így valóban arra lehet számítani, hogy ősszel is szerepelhet a nemzetközi porondon. Ezzel együtt megfelelő ajánlat esetén Lang nem zárkózik el a váltástól, hiszen szeretne minél többet játszani, hogy visszakerülhessen a válogatott keretbe, ám menedzsere kis esélyt lát arra, hogy a nyári piaci zárás előtt sor kerülhet az átigazolásra.



„Vannak érdeklődések, külföldről és itthonról is. Az NB I-ből három csapat is érdeklődött, de az ETO, mellyel hírbe hozták Ádámot, nincs köztük. Azonban mivel a legtöbb szóba jöhető országban már csak napok vannak hátra a nyári átigazolási időszakból, kis esélyt látok arra, hogy még most létrejöhet az átigazolás. Abban bízom, az Omoniában is bizonyítani tudja az őszi szezonban, hogy lehet rá számítani” – tette hozzá a játékosügynök.