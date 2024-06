Anglia: jövő héten lép életbe a magyar tehetség profi szerződése

A 17 éves Farkas Patrik kapcsán tavaly számoltunk be arról, hogy akadémiai szerződést és profi előszerződést is kötött az angol másodosztályban szereplő Blackburn Roversszel. A klub U18-as csapatában, a korosztályos élvonalban játszó, de több alkalommal már a felnőttcsapattal is készülő középpályás profi szerződése a tavalyi előszerződésnél meghatározott feltételekkel a jövő héttől lép életbe.

A Nemzeti Sport információi szerint a Blackburn jövő hét elején jelentheti be Farkas Patrikot, mint a klub profi szerződéssel rendelkező labdarúgóját. A középpályás az U18-as Premier League-ben 16 bajnokin három gólt és két gólpasszt ért el a 2023–2024-es idényben.