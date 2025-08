„Nagyon aggódunk” – sztrájkkal fenyegetnek a játékosok a négyszeres angol bajnoknál

Jelentős botrány van kialakulóban a a korábbi négyszeres angol bajnok Sheffield Wednesday csapatánál, ahol többször is elmaradtak, illetve csúsztak a fizetések az elmúlt hónapokban. A klub vezetősége a tulajdonos, Dejphon Chansiri cégeinél felmerülő likviditási problémákkal igyekszik magyarázni a helyzetet, amely miatt a futballisták és a szurkolók is komolyan aggódnak – előbbiek úgy döntöttek, hogy nem állnak ki a Burnley elleni zárt kapus felkészülési mérkőzésre, és közleményt is adtak ki a kialakult szituációval kapcsolatban, tájékoztatott a BBC.

„A történtek rányomják a bélyegüket a szakmai és magánéletünkre, és nagyon aggódunk amiatt, hogy mi is történik tulajdonképpen, és hogyan oldódik meg a probléma – áll a játékosok kommünikéjében. – Az, hogy nem álltunk ki a Burnley ellen, nem volt könnyű döntés, sokat gondolkodtunk, mielőtt meghoztuk. Tisztában vagyunk vele, hogy ez további aggodalmat okozhat a szurkolóink körében, de bízunk benne, hogy megértik a helyzetünket.”

A játékosok azt is kijelentették, továbbra is teljes odaadással dolgoznak az edzéseken és a pályán is, de mielőbbi megoldást várnak a problémákra, hogy „a jövőben ne kelljen olyan döntéseket hozniuk, mint a Burnley-meccsel kapcsolatban”.

A „baglyok” csapakapitánya, Barry Bannan szerint a csapat kiáll a vasárnapi, Leicester City elleni idénynyitóra, amelyen a szurkolók is hangot adnak majd nemtetszésüknek.

Az átigazolási tilalommal is sújtott sheffieldieknél már a tulajdonoscsere is felvetődött, a Sky Sports híre szerint az amerikai milliárdos, John Textor hamarosan megvásárolhatja a klubot.