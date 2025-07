Az izraeli bajnoktól ötöt kapott a Vasas, gólgazdag meccset játszott a Szentlőrinc az Eszékkel

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Vasas FC–Maccabi Tel-Aviv (izraeli I.) 0–5 (0–2)

Telki

Vasas: 1 félidő: Uram – Bodnár, Pávkovics, Iyinbor, Doktorics – Urblík, Rab, Barkóczi B. – Bukta, Tóth M., Pethő. 2. félidő: Kiss – Deutsch, Hidi M, Otigba, Ódor – Kapornai (Rácz B.), Berecz, Sztojka – Radó, Molnár Zs. (Hős), Németh B.

G: Peretz, Patati, Oli, Addo, Abu Farchi

NK Osijek (Eszék, horvát I.)–Szentlőrinc 6–4 (4–2)

Eszék

Szentlőrinc: Gyurján M. – Szivacski, Dinnyés, Poór, Kiss-Szemán – Szolgai, Pálvölgyi – Nyári, Samson, Nagy R. – Tóth-Gábor. Csereként pályára lépett: Kostyák, Auerbach, Babjak, Bőle L., Czérna, Helesh, Lamcsij, Kesztyűs, Lakatos, Milovanovics, Palóka, Stifter, Szalma, Ambach

Szentlőrinci gólszerző: Nyári, Kiss-Szemán, Ambach, Bőle L.

Kecskeméti TE–Kozármisleny 3–2 (2–0)

Telki

KTE, 1. félidő: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Berki M., Kovács B., Bocskay, Merényi, Győrfi – Czékus, Pálinkás. 2. félidő: Pálfi – Szűcs Sz., Szabó A. (Fodor), Katona L. – Eördögh, Derekas, Vágó, Vattay, Bolgár – Czékus (Bolyki), Farkas B.

Kozármisleny: Lékai – Bíró, Harsányi, Horváth D., Turi – Kozics, Máté – Dobos, Bakó, Kócs-Washburn – Pesti Z. Csereként pályára lépett: Oroszi, Lengyel, Gönye, Nahirnij, Csóka, Horváth P., Szalka, Ikonomu, Juhász, Dóra, Babinszky, Nagy E.

G: Bíró (öngól), Merényi, Bolyki. ill. Horváth P., Babinszky

A 2003-as születésű Nahirnij Artem a Kozármisleny új igazolása, aki a Csákvártól érkezett a csapathoz és már be is mutatkozott a KTE elleni felkészülési találkozón. A bal lábas, leginkább védőként bevethető labdarúgó két évig szerepelt a Puskás Akadémiánál, majd a Gyirmót együttesébe igazolt, innen az NB I-es Mezőkövesdhez vezetett az útja, ahol 8 alkalommal az első osztályban is pályára lépett. Csákváron másfél évet töltött, onnan szerződött most Mislenybe. Turi Tamás és Oroszi István pedig marad az együttesnél, mindkettejükkel szerződést hosszabbított a baranyai klub.

Szeged-Csanád GA–Gyulai Termál FC (NB III) 3–0 (2–0)

Szeged

Szeged, 1. félidő: Molnár-Farkas – Sándor, Szilágyi Z., Tóth B., Kalmár O. – Márkvárt, Haris – Suljic, Miskolczi, Kurdics – Novák Cs. 2. félidő: Veszelinov – Sztankó, Horváth M., Pejovics, Kubicsek – Mádi, Tóth N. – Mohos, Takács-Földes, Papp – Sarr.

G: Kurdics, Novák Cs., Mádi.

Mezőkövesd Zsóry –Tiszakécskei LC 3–1 (3–0)

Mezőkövesd

G: Nazar, Bányai, Bartusz, ill. Pataki

A kövesdieknél már a meccskeretben kapott helyet Keresztes Bence – a 28 éves védő a 2024–2025-ös idény tavaszi szezonjában már a Szentlőrinc kölcsönjátékosként erősítette a csapatot, most azonban végleg Matyóföldre teszi át székhelyét.