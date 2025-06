Erős Gábor: Közel áll hozzám a klub filozófiája és mindaz, amit a Vasas képvisel

Erős Gábor feljuttatta az élvonalba a Kazincbarcikát, ám nem követte a borsodiakat az NB I-be, hanem Pintér Attila helyét átvéve az első osztályról éppen lemaradó Vasashoz szerződött. A szakember az angyalföldiek hivatalos honlapjának adott interjújában az első benyomásairól is beszélt.

„Pontosan tudtam, hogy hová érkezem, így nem okozott meglepetést. A főváros zajától függetlenül nagyon barátságos hangulat fogadott, és bár sokszor olvastam már és hallottam a kifejezést, de most már a saját bőrömön is tapasztalom, hogy mit jelent a Vasas-család. Abszolút azonosulni tudok ezzel a filozófiával, számomra is az a legfontosabb, hogy megfelelő hangulat és összetartás legyen az öltözőn belül és kívül is, akár sportágakat átívelően.”

Erős hozzátette, hogy a múltban már többször is közel állt ahhoz, hogy a Vasas edzője legyen.

„Különböző okból kifolyólag végül máshogy alakultak a dolgok. Mondhatni tehát, hogy régóta kacsingattam ebbe az irányba, úgy tűnik, most jött el az ideje. Közel áll hozzám a klub filozófiája és mindaz, amit a Vasas képvisel. Minden feladatba úgy vágok bele, hogy hiszek benne és a sikerben, ha nem így gondolkoztam volna, nem vállaltam volna el a vezetőedzői feladatot.”

A szakember kiemelte, hogy az ország egyik legjobb akadémiája működik a Fáy utcában, és ő amúgy is bátran nyúl a fiatalokhoz, szerinte ez is döntő lehetett abban, hogy a vezetők őt választották. Stábot nem hozott magával a Vasashoz, de Ferenczi Istvánnal már hosszabb ideje ismerik egymást.

„Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindenkit jól ismerek a jelenlegi stábtagok közül, vannak köztük volt csapattársak, volt ellenfelek, sok a közös pont, így mindenkire számítok a jövőben is – már csak azért is mert a saját területén mindenkit kimagasló szakembernek tartok. Ferenczi István szerepe viszont még különlegesebb, ő nagyon régi szereplője az életemnek, már egy iskolába is jártunk, többször játszottunk együtt, több évtizedes barátság a miénk. A pályán és azon kívül is remekül megértjük egymást, maximálisan megbízom benne, ezért szerettem volna, ha ő is csatlakozik hozzánk. Arról nem is beszélve, hogy ezer szállal kötődik a Vasashoz, az ő segítségével még gyorsabban és beláthatóbban megismerhetem az itteni viszonyokat.”

Erős beszélt a saját edzői tulajdonságairól is.

„Az első és legfontosabb dolog az őszinteség, még akkor is, ha fájó. Emellett – talán a karrierem miatt is – nagyon játékospárti vagyok, szerencsére nagyon jól szót értek a futballistákkal, korosztálytól függetlenül. Nagy hangsúlyt fektetek a kommunikációra, hiszen csak úgy van lehetőség bármilyen problémát megoldani, vagy fejlődni egyes területeken, ha beszélünk róla. Felkészült edzőnek tartom magam, aki tudja, hogy mit szeretne és hogyan érheti el, folyamatosan képezem magam, és nyitott vagyok a fejlődésre. Az elvégzett munkában és a tudatosságban hiszek, ami pedig a természetemet illeti, sokkal nehezebb velem rosszban lenni, mint jóban. Ez viszont nem azt jelenti, hogy félnék a konfliktusoktól, ha az élet azt kívánja, kőkeményen beleállok az adott helyzetbe.”

