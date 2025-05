Bajnok a Kisvárda, kiesett a Tatabánya, a Vasas nyögvenyelősen nyert – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

28. FORDULÓ

A 19 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

Vasas FC–Békéscsaba 1912 Előre 3–1 (Tóth M. 13. – 11-esből, Németh B. 33., Radó 90+4., ill. Hursán 10.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Gyirmót FC Győr–Opus Tigáz Tatabánya 4–1 (Horváth R. 43., 45., Iván A. 72., Piscsur 90., ill. Árvai 4.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC 0–2 (Cibla 22., Szalai J. 51.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

A Vasas fellépett a feljutást jelentő második helyre, igaz a Kazincbarcika csak hétfőn este játszik (Fotó: Tóth Patrik/Vasas FC)

A 17 órakor kezdődött mérkőzések jegyzőkönyvei:

KISVÁRDA MASTER GOOD–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1610 néző. Vezette: Iványi Gábor (Tőkés Norbert, Márkus Péter)

KISVÁRDA: Popovics – Cipetic, Matic, Chlumecky – Bíró B. (Lippai, 78.), Soltész I., Popoola (Szőr, 70.), Soltész D. – Matanovics (Molnár G., 78.) – Gyurkó M. (Pap Zs., 70.), Mesanovic (Scsadej, 85.). Vezetőedző: Révész Attila

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Pejovics, Kotula M. – Márkvárt D., Haris (Palincsár M., 83.) – Papp Á. (Sarr, 61.), Varga B. (Erdei C., 68.), Vogyicska Balázs (Kurdics, 61.) – Novák Cs. (Borvető, 61.). Vezetőedző: Alekszandar Jovics

Gólszerző: Cipetic (11–esből, 1–0) a 47., Borvető (1–1) a 88. percben

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Nem kétséges, a bajnoki címet megérdemeltük, az egész évünk, de különösen a tavaszi szezon alapján. Nagy eredmény, hogy azonnal visszajutottunk.

Alekszandar Jovics: – Az első félidő intenzív volt, sok helyzettel, igazságos döntetlennel. A szünet után azonnal gólt kaptunk, ami megfogta a csapatot, a cserék hozták meg a játékunkba a kellő energiát, amivel sikerült egyenlítenünk. Mi a döntetlent, a Kisvárda a bajnoki címet ünnepelte meg, jó futballt játszott egész évben.

BVSC-ZUGLÓ–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 250 néző. Vezette: Farkas Tibor (Huszár Balázs, Vad Anita)

BVSC: Megyeri G. – Ureche, Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á. – Mucsányi Miron – Székely K. (Kovács D., 86.), Szilágyi M. (Tóth K., 67.), Pekár L. – Nwachukwu (Kelemen P., 78.), Batai T. (Bacsa P., 67.). Vezetőedző: Csábi József

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Kiss B., Vajda R. (Debreceni Z., 68.), Gajág, Turi – Rácz L., Major S. (Lépő, 86.) – Lacza (Horváth P., 77.), Átrok (Kocsis B., 86.), Kócs-Washburn (Kozics, 68.) – Pesti. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Pekár L. (11–esből, 1–0) a 12., Gajág (1–1) a 13. percben

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Nagyon taktikus meccset játszottunk, és közelebb álltunk a győzelemhez. A hátralévő fordulókban az a célunk, hogy minél előrébb végezzünk a tabellán.

Pinezits Máté: – Csonka csapattal érkeztünk, így nagy öröm, hogy pontot tudtunk szerezni egy masszív együttes otthonában. A döntetlen reális eredmény.

BUDAFOKI MTE–SZENTLŐRINC 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, BMTE Stadion, 600 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Ország Péter, Halmai Kristóf)

BUDAFOK: Dúzs – Fekete M., Lorentz, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka (Nándori, 73.), Németh M. – Merényi (Kun B., 82.), Zuigeber (Rétyi, 69.), Rehó (Szűcs P., 82.) – Kovács D. (Vasvári, 69.). Vezetőedző: Mészöly Géza

SZENTLŐRINC: Gyurján (Kostyák, 63.) – Szivacski, Szekszárdi M., Dinnyés O. (Milovanovics, 63.), Kiss-Szemán (Papp Cs., 32.) – Rab B. (Hajdú R., 32.), Szolgai – Nyári P. (Samson, 69.), Vingler, Nagy R. – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Rehó (1–0) az 5., Merényi (2–0) az 50. percben

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Tudtuk, hogy ez számunkra rettentően fontos mérkőzés lesz. Arra készültünk, hogy ezen a meccsen bebiztosítjuk az NB II-es tagságunkat. Gratulálok a srácoknak, nagyon büszke vagyok rájuk! Örülök Rehó Bálint és Merényi Ádám jó játékának, igazi csapat voltunk a szurkolókkal együtt.

Waltner Róbert: – Teljesen megérdemelten nyert a Budafok. Sajnos ma nagyon rossz napot fogtunk ki, tavasszal a második vereségünket szenvedtük el. Eddig egy olyan félidőnk volt, ami mentálisan nem volt rendben, ma ez az egész találkozóra igaz volt. Ha tehettem volna, az egész csapatot lecserélem, mindenki mélyen a tudása alatt játszott.

FC AJKA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Katona Balázs (Georgiou Theodorosz, Topálszki Szabin)

AJKA: Horváth D. – Kovács N. (Major G., 62.), Jagodics B., Kenderes, Garai – Csizmadia Z., Tóth G. (Tóth T., 67.) – Doncsecz (Bobál G., 75.), Zsolnai, Sejben – Szarka Á. (Borsos, a szünetben). Vezetőedző: Hannich Péter

CSÁKVÁR: Zelizi – Murka, Pál B., Karacs, Varga B. – Mészáros D. (Dencinger, 79.), Farkas A. – Szabó B. (Baracskai, 79.), Dusinszki (Gregor, 89.), Szalai P. (Major M., 62.) – Nagy Z. (Simon A., 89.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Nagy Z. (0–1) a 9. percben

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Összességben nem játszottunk jól, az első félidőben főleg nem. Az ellenfél megszerezte a vezetést, majd azon volt, hogy őrizze az eredményt. A szünetben változtattunk, és a lehetőségeink is megvoltak a gólszerzésre, de sajnos nem tudtunk élni velük. A kapu előtt továbbra sem vagyunk határozottak.

Tóth Balázs: – Nagyon jó érzés, mert tudtuk, ha ma nyerünk, elérhetjük a célunkat és megtarthatjuk a másodosztályú tagságunkat – úgy gondolom, ez ma sikerült. Az ellenfelünk nehezebb helyzetből várta az összecsapást, és direkt futballra számítottunk tőle. Jól kezdtünk, sikerült megvalósítanunk, amit akartunk, a gól szerintem gyönyörű volt, de előtte is voltak lehetőségeink. A srácok felvették a kesztyűt, sok párharcot nyertünk, a meccstervünk ült, emellett elég komplexek is voltunk ezen a napon.

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.00: Budapest Honvéd FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!