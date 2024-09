A Soroksár elrontotta Pintér Attila bajnoki debütálását

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–VASAS FC 3–2 (2–1)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 700 néző. Vezette: Takács Tamás (Kovács Gábor, László István Sándor)

SOROKSÁR: Holczer – Nagy O., Króner, Bolla G., Dhonata (Kékesi, 76.) – Németh E. (Köböl K., 71.), Tóth A. – Szabó Sz. (Dobos Á., 90+3.), Korozmán, Halmai Á. (Kundrák, 71.) – Lovrencsics B. (Dragóner F., 90+3.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

VASAS: Jova L. – Ódor, Otigba, Baráth B. (Lehoczky, 83.), Doktorics (Deutsch L., 65.) – Bodnár G. (Mamusits, a szünetben), Urblík J., Hidi M. S., Szánthó (Pintér F., 75.) – Radó (Könyves, 65.), Tóth M. Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Lovrencsics B. (8.), Bolla G. (45+1.), Korozmán (62.), ill. Radó (14.), Tóth M. (50.)

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Szenzációsan futballoztunk! A játékosok hozzáállása kiváló volt, ráadásul a harmadik gólunkat hetekig ismételhetnék a televízióban.

Pintér Attila: – Nem úgy játszottunk, mint a Nyíregyháza elleni kupameccsen… Kettő kettőnél is volt lehetőségünk, de ennél a teljesítménynél sokkal több kell.

A fővárosi rangadókon jól megy a Soroksárnak: a Honvéd után a Vasast is sikerült legyőznie (Fotó: Dömötör Csaba)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Magyar Kupát követően bajnoki mérkőzésen is bemutatkozott Pintér Attila mint a Vasas vezetőedzője. Nem indult jól a volt szövetségi kapitány NB II-es debütálása, ugyanis már a 8. percben megszerezte a vezetést a Soroksár. Egy labdaszerzést követően Korozmán Kevin passzolt kiválóan középre a jobb szélről, Lovrencsics Balázs pedig nem hibázott közvetlen közelről. Nem sokáig örülhettek a hazaiak az előnynek, ugyanis egy vendégbedobás után Szánthó Regő kihagyhatatlan helyzetbe hozta Radó Andrást, aki 1–1-re módosította az állást.

Bodnár Gergő (fehérben, középen) és a Vasas védekezésébe sok hiba csúszott (Fotó: Dömötör Csaba)

Ezt követően a Vasas többet kezdeményezett, de az első játékrész lefújása előtt a sárga-feketék örülhettek. A félidő hosszabbításában Szabó Szilárd végezhetett el szögletet a jobb oldalról, a labdát Bolla Gergő védhetetlenül fejelte a kapuba.

Dhonatáék (sárgában) sikerükkel elmozdultak a kiesőzónából (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidő rögtön soroksári helyzettel indult, de Jova Levente védte Korozmán Kevin kísérletét. A folytatásban a Vasasnak is szerencsét hozott egy szögletrúgás: Szánthó Regő tekerte be a bal oldalról a labdát, Tóth Milán bólintásával pedig ismét döntetlenre állt a találkozó. A hazaiaknak most sem szegte kedvét a kapott gól, és kiváló jobb oldali támadás végén Szabó Szilárd passzát Korozmán Kevin gólra váltotta.

A harmadik hazai találatra már nem tudott válaszolni a Vasas, így a Soroksár rendkívül fontos három pontot gyűjtött be, míg a vendégeknél Pintér Attila elszenvedte első vereségét az angyalföldiek kispadján. 3–2