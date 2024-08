Kinevezte Csertői Aurél utódját a Honvéd

Mint ismert, a Honvéd csütörtökön jelentette be, hogy az eddigi vezetőedző, Csertői Aurél közös megegyezéssel távozik a klubtól, most pedig kiderült, hogy a helyét a játékosként magyar bajnok, edzőként Marco Rossi segítőjeként is dolgozó Laczkó Zsolt veszi át.

„Laczkó Zsoltot szakmailag egy jól felkészült edzőnek tartom, a futballról alkotott elképzeléseink nagyon hasonlítanak egymáshoz, sok közös tulajdonságunk van. Mindketten a sok munkában hiszünk és azt gondoljuk, hogy egy csapat kizárólag akkor lehet eredményes, ha az edzői stáb példát mutat a játékosoknak, és azon dolgozik reggeltől estig, hogy az együttes sikeres legyen. Zsolt Marco Rossi mellett rengeteg tapasztalatot szerzett a válogatottnál, a Honvéddal volt magyar bajnok, tudja azt, hogy a közönség mit vár el tőlünk, és biztos vagyok abban, hogy mindent meg fog azért tenni, hogy a csapat sikeresen szerepelhessen. A Honvéd nevében szeretném megköszönni Marcónak, hogy támogatta Zsoltot ebben a feladatban” – mondta Fórizs Sándor sportigazgató a klub honlapjának.

A 37 esztendős Laczkó Zsolt játékosként is volt már a Budapest Honvéd tagja, 2017-ben erősítette a piros-feketéket, szerepelt a bajnokcsapatban is, továbbá 22 alkalommal lépett pályára a magyar válogatottban, a Sampdoria, a Ferencváros és a DVSC labdarúgója is volt – utóbbi klub színeiben a BL-ben is szerepelt. Edzőként a Puskás Akadémiánál kezdte a szakmát, volt egyéni képzésért felelős edző, aztán az U15-ös és az U17-es gárdát irányította, és 2021-től dolgozott a nemzeti csapat mellett. Nyáron csatlakozott a Honvéd kötelékéhez a második együttes vezetőedzőjeként, mostantól pedig az első csapatot irányítja.

„Nagyon meglepődtem, amikor felvetődött a lehetőség, de egy percig sem gondolkodtam, mert Magyarország egyik legnagyobb klubjáról van szó, tisztában vagyok, mit jelent a Honvédot irányítani, készen állok a kihívásra – nyilatkozta Laczkó Zsolt. – A döntés kapcsán természetesen kikértem Marco Rossi véleményét is, aki maximálisan támogatott, hogy elfogadjam ezt a feladatot, nagyon köszönöm neki. Az elmúlt három évben sokat tanultam a válogatottnál, tőle és az egész szakmai stábtól, nagyon örülök, hogy a Honvéd és a nemzeti csapat is támogatja a két munkakör együttes ellátását. Nincs időm azon gondolkozni, hogy mekkora ugrás ez a feladat, különben is már a munkára, az edzésekre koncentrálok. Hiszek a játékosfejlesztésben, életkortól függetlenül sokat és keményen kell dolgozni a sikerek érdekében. Motivált az is, hogy látom a vezetőségen, mennyire elkötelezettek annak érdekében, hogy a Honvéd sikeres legyen, és hálás vagyok nekik a lehetőségért. Ami a csapatot illeti, szeretném meghagyni azokat az elemeket, amelyek jól működtek és változtatni azon, ami szükséges, hiszen egy vereség sem jelenti azt, hogy minden rossz. Természetesen szeretném belevinni a saját egyéniségemet is a munkába, edzőként mindennap száz százalékra törekszem, csak teljes odaadással lehet végezni ezt a feladatot. Nálam ez az alap, ezt várom el magamtól, a kollégáimtól és a játékosoktól egyaránt.”

A kispesti csapat vasárnap 2–1-es vereséget szenvedett az Ajka ellen hazai pályán, így négy fordulót követően a 11. helyen áll az NB II-ben. Azon a találkozón a két asszisztensedző, Djordje Kamber és Paulik István irányította az együttest – a Laczkó Zsolt vezette szakmai stáb összetételéről (egyelőre) nem adott tájékoztatást a klub.