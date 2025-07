NB II: bajnok és kupagyőztes középpályást is igazolt a Karcag

Tapasztalt játékossal erősített az NB II újonca, a Karcagi SC: a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei klub a legutóbb a BVSC-ben futballozó Hidi Patrik játékjogát szerezte meg. A 34 éves középpályás legkiemelkedőbb eredményeit a Honvéd labdarúgójaként érte el: 2017-ben bajnoki címet, 2020-ban Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett.

A Georges Leekens szövetségi kapitánysága alatt a magyar válogatott keretébe is meghívott Hidi nevéhez az NB I-ben 314 mérkőzésen 24 gól és 19 gólpassz fűződik, a másodosztályban 54 meccsen 4 gólt és 5 gólpasszt jegyez. Hidi Patrik külföldi csapatokban is megfordult: a 2017–18-as idényben a spanyol Real Oviedo, 2019 januárjától 2020 januárjáig pedig a kazah Jertisz Pavlodar játékosa volt.

FRISSÍTÉS

További két játékos érkezését is bejelentette az NB II újonca – az egyikük Pap Zsolt, aki a másodosztályt megnyerő Kisvárdától szerződött a klubhoz. A 26 esztendős játékos nem ismeretlen számukra, mivel egy idényt (2022–2023) már lehúzott Karcagon – akkor 36 meccsen 10 gólt lőtt. A támadó Tiszaújvárosból indult, majd a debreceni akadémiai éveket követően a felnőttfutballt is ott kezdte, később pedig szerepelt mostani állomáshelye mellett Cigándon is, az elmúlt idényt pedig Tiszafüreden és Kisvárdán töltette.

Szintén Karcagon folytatja pályafutását a jelentős NB II-es rutinnal rendelkező Szekszárdi Tamás. A 31 esztendős középpályás Pakson nevelkedett, ahol végigjárta a ranglétrát az utánpótlásban, ott kapta az első profi szerződését, és a felnőttmezőnyben is bemutatkozhatott. Innen a Kozármislenyhez vezetett az útja, ahol meghatározó játékossá vált – majd jött a Pénzügyőr, a Vác, a Nyíregyháza, hogy aztán Szolnokon két idényt is lehúzzon. Ezt követően Kazincbarcikára igazolt, majd egy sérülés után a PMFC-hez került. A védőként is bevethető játékos a mögöttünk hagyott idényt Szentlőrincen töltötte, ahol 22 tétmeccsen három gólt szerzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: Bodor Zoltán (Siófok), Fazekas Lóránt (Békéscsaba), Hidi Patrik (BVSC), Kovalovszki Máté (Nagykanizsa), László Dávid (Nagykanizsa), Pap Zsolt (Kisvárda), Szekszárdi Tamás (Szentlőrinc), Tóth Dávid (Pénzügyőr), Vida Máté (Vasas)

Távozott: Ádám Ferenc (?), Bernáth Ákos (?), Caba Gabriel (román-magyar, Unirea Tasnád – Románia), Csörgő Raul (Szentlőrinc – kölcsönből vissza), Fábián Bence (DVSC – kölcsönből vissza), Maruscsák Jan (ukrán-magyar, ?), Szakács Levente (DVSC – kölcsönből vissza), Varga Balázs (?)