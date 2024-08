Kétgólos hátrányból felállt a Vasas, de ezúttal sem tudta legyőzni a Barcikát

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

VASAS FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–2 (0–2)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1762 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Csatári Tibor, Ring Kevin)

VASAS: Jova L. – Ódor (Könyves, a szünetben), Pávkovics, Baráth B. (Ilyinbor, 12.), Otigba, Mamusits (Girsik A., a félidőben) – Doktorics, Hidi M. S., Urblík J. (Rácz B., 85.) – Tóth M., Radó. Vezetőedző: Gera Zoltán

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Csatári (Ternován, 90+3.), Polgár K., Debreceni Á., Demeter M. – Lucas, Varga J. – Szabó M. (Herjeczki, 66.), Kártik, Bódi Á. (Pintér Á., 66.) – Pethő B. (Katona I., 85.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Otigba (71.), Radó (80.), ill. Pethő B. (18.), Kártik (45+3.)

MESTERMÉRLEG

Gera Zoltán: – Tompán, pontatlanul kezdtünk, nem volt ritmus a játékunkban, s hibáink után az ellenfél könnyen kontrázhatott. A szünet után feljavultunk, a cserék jól szálltak be, s ekkor már sok helyzetet alakítottunk ki. Az utolsó húsz perc adok-kapok volt, mindkét csapat nyerhetett volna, de reálisnak tartom az eredményt, a Barcika megérdemelt egy pontot.

Erős Gábor: – Érdekes játék a futball – ha valaki azt mondja a meccs előtt, hogy ponttal távozunk Angyalföldről, akkor azzal biztosan kiegyeztem volna vele, így azonban kissé fájó az iksz, hiszen kétgólos előnyünk után lezárhattuk volna a meccset. A döntetlen végülis reális eredmény, összességében elégedett vagyok az egy ponttal, s erre a játékra lehet építeni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Legutóbb 2020 decemberében tudta legyőzni a Vasas a Kazincbarcikát, ráadásul az angyalföldiek az előző szezonban négy pontot is vesztettek a borsodiak ellen, ami mondhatjuk, hogy a feljutásukba került. A múlt heti kezdőcsapatán nem változtatott Gera Zoltán, ellenben Erős Gábor szinte a teljes védelmét lecserélte a Csákváron bekapott három gólt követően.

Hazai fölénnyel indult a mérkőzés, de igazán nagy helyzetig nem jutottak el Radó Andrásék az első percekben. Ellenben a Kazincbarcika szinte az első veszélyesebb támadását góllal fejezte be. A 18. percben Kártik szép cselei után Szabó lövését még bravúrral védte Jova, de a rövidre sikerült felszabadítás után Bódi lövése a kapu előtt helyezkedő Pethő Bence testéről a kapu közepébe vágódott. A bekapott gól után sem tudott igazán veszélyes helyzeteket kialakítani a Vasas, Fadgyasnak először a 35. percben Pávkovics lövése után kellett védenie. A félidő végén megint egy nagy Jova-védés után szerzett gólt a vendégcsapat. A hazai kapus hiába védte nagy bravúrral Csatári rövid alsóba tartó lövését, a védés után következő szögletből Kártik Bálint fejesével megduplázta előnyét a Kazincbarcika.

Nagy lehetőséget szalasztott el a Barcika (fehérben) a Vasas otthonában (Fotó: Tóth Patrik/Vasas FC)

A hazaiaknál a szünetben pályára lépett az első fordulóban is csereként beálló és gólt szerző Könyves Norbert, aki a 48. percben Ilyinbor csúsztatása után rögtön betalálhatott volna, de a kapu fölé lőtt. Az 52. percben lezárhatta volna a mérkőzést a Barcika. Jova a tizenhatoson kívül próbált meg sikertelenül lekezelni egy hazaadott labdát, Pethő szemfüles volt, megindult a labdával az üres kapu felé, de Jova takarásában, 11 méterről a kapu mellé gurított. A KBSC a folytatásban egyre inkább csak a védekezésre rendezkedett be, és minden alkalommal az időt is rendesen csalta. A félidő közepén Tóth Milán gyors egymásutánban két helyzetet is kihagyott, végül a 71. percben Otigba Kenneth megpattanó lövésével tudott szépíteni a Vasas. A borsodiak továbbra is veszélyes kontrákat vezettek az egyre jobban kinyíló hazaiak ellen, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A 80. percben egyenlíteni tudott a Vasas, Radó András 17 méteres megpattanó lövése a jobb alsó sarokban kötött ki. Érdekesség, hogy mindkét hazai találatnál Polgár lábáról pattant a barcikai kapuba a labda. A hajrában még próbálta megszerezni a győztes gólt az angyalföldi csapat, de ez nem jött össze Tóth Milánéknak.

A Kazincbarcika értékes pontot szerzett az Illovszky Rudolf Stadionban (immáron sorozatban harmadszor), a Vasas már a második fordulóban pontokat veszített. 2–2

AZ ÁLLÁS 1. Szentlőrinc 2 2 – – 4–1 +3 6 Gyirmót FC Győr 2 2 – – 4–1 +3 6 3. Békéscsaba 2 1 1 – 4–1 +3 4 4. Vasas FC 2 1 1 – 5–3 +2 4 5. Budafoki MTE 2 1 1 – 5–4 +1 4 6. Budapest Honvéd 2 1 1 – 4–3 +1 4 7. BVSC-Zugló 2 1 1 – 1–0 +1 4 8. Tatabánya 2 1 – 1 3–3 0 3 Csákvár 2 1 – 1 3–3 0 3 10. Kozármisleny 2 – 2 – 1–1 0 2 11. Kazincbarcika 2 – 1 1 4–5 –1 1 12. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2 – 1 1 2–3 –1 1 13. Mezőkövesd 2 – 1 1 0–2 –2 1 14. Soroksár SC 2 – – 2 2–5 –3 0 Kisvárda 2 – – 2 2–5 –3 0 16. FC Ajka 2 – – 2 0–4 –4 0

