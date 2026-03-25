Katona Levente: Hihetetlen boldogság volt gólt szerezni!

Óriási rangja van a keleti rangadóként számontartott Nyíregyháza Spartacus–DVTK összecsapásnak, a szombati ütközetnek különleges jelentőséget adott az is, hogy mindkét csapat a bennmaradásért harcol. A forduló előtt a Spartacus négy ponttal előzte meg ellenfelét, vagyis nagyon nem volt mindegy, hogy a kieső helyen álló Diósgyőr egy pontra megközelíti riválisát, marad a forduló előtti helyzet, vagy hét pontra hízik a különbség – nos, az utóbbi valósult meg. Tény, a mérkőzés első fele még nem azt mutatta, hogy a Nyíregyháza magabiztosan győz, ugyanakkor a második játékrészben bebizonyosodott, nem véletlenül remekel a tavasszal Bódog Tamás együttese, és arra is van magyarázat, miért sodródik a kiesés felé a DVTK.

„Az első félidőben nem azt játszottuk, amit a mester, Bódog Tamás kért tőlünk: nem voltunk eléggé bátrak, nem kértük a labdát, egyszerűen nem volt tempója a játékunknak – idézte fel a 3–1-re megnyert bajnokit a nyírségiek 24 éves védője, Katona Levente. – Éreztük mi is, hogy amit csinálunk, nem jó, meg is kaptuk érte a szünetben a jogos fejmosást. A második játékrész elején Muhamed Tijani még nem tudott élni a nagy lehetőségével, ám lendületet kaptunk, felpörögtünk, és onnan kezdve uraltuk a meccset. Nem tagadom, nagyon vártam már, hogy megszerezzem az első nyíregyházi gólomat, szabadrúgásból, szögletből sok beadás érkezik az ellenfelek kapuja elé, bár az is igaz, az érkező embereink közül talán én vagyok a legalacsonyabb… A vezetést megelőző szögletünknél az volt a feladatom, hogy blokkoljam a szabad embert, majd végül csak annyit kellett tennem, hogy kapura fejeljem a labdát. Ilyen rangadón, a saját táborunk előtt hihetetlen boldogság volt gólt szerezni! Hozzá kell tennem, nem csak az ultráinknak jár a dicséret a buzdításért, érezzük az egész stadion támogatását, és ez sokszor átsegít bennünket a nehéz pillanatokon.”

A mezőnymunkája remek: Katona Levente mellett nem könnyű érvényesülni (Fotó: Czinege Melinda)

Nincs kétségünk afelől, hogy valóban így van, ugyanakkor azt is látni kell, a nehéz pillanatokat egyre inkább maga mögött hagyja a Nyíregyháza. A tavaszi rajtot még kieső helyen, négy pont lemaradással a 10. DVTK mögött várta, ám azóta kilenc mérkőzése közül csak egyszer maradt pont nélkül (a Ferencváros verte meg 3–1-re), három döntetlen mellett ötször is nyerni tudott, így kedvező helyzetbe hozta magát a bajnoki hajrára. Való igaz, hat fordulóval a befejezés előtt a hétpontos előny még nem jelent garanciát a megkapaszkodásra, ám az aktuális forma, a mutatott játék azt sejteti, a Spartacus a következő idényben is az első osztályban szerepel.

„A tavaszi rajt előtt nem az volt a fejemben, hogy melyik forduló után hogyan kellene állnunk, mennyi pontot lenne jó szerezni, egyszerűen abban hittem, hogy az idényt benn maradó helyen zárjuk – folytatta Katona Levente. – Rengeteg munkát tettünk bele a felkészülésbe, ezt mindannyian éreztük, aminek megvan a gyümölcse. Úgy veszem észre, a második félidőben mindig tudunk energiát mozgósítani, az ellenfelek viszont nem feltétlenül. Jó visszaigazolás ez nekünk, hogy megérte keményen dolgozni. Jól néz ki, hogy van hét pont előnyünk a jobbik kieső pozícióban lévő Diósgyőrrel szemben, ám hat forduló alatt még tizennyolc pontot lehet szerezni, sok minden megtörténhet. Emlékszem, amikor tavaly tavasszal még a KTE-vel a Fehérvár ellen döntetlent játszottunk, biztos voltam benne, a Vidi még szerez néhány pontot, és simán benn marad, aztán kiesés lett a vége… Szóval, bármi megtörténhet, arra kell figyelnünk, hogy legyen meg matematikailag is a bennmaradás, aztán lehet azt nézni, milyen pozícióig mehetünk előre. Amikor lemaradásunk volt, akkor is csak a következő meccsel foglalkoztunk, ezen nem változtatunk: a jövő héten a bajnoki címért versenyben lévő ETO vendégei leszünk, abból a párharcból a legtöbbet akarjuk kihozni.”