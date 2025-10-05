Őrült hajrá és döntetlen a Ferencváros és a Paks rangadóján

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2 (Varga B. 31., Pesics 87., ill. Pető 21., Windecker 90+3. – 11-esből)
Budapest, Groupama Aréna, 14 071 néző. Vezette: Csonka
Emlékezetes pillanat Varga Barnabás életében: századik tétmérkőzésén lépett pályára vasárnap a Ferencvárosban. A kiváló csatár 2023 nyarán a Pakstól érkezve írt alá a Fradihoz, amelynek legfontosabb mezőnyjátékosa lett az elmúlt alig több mint két évben. Szórja a gólokat, vezérletével kétszer nyert bajnokságot az együttes, a Konferencialigában nyolcaddöntőig menetelt, és az Európa-ligában is túljutott a ligaszakaszon, ráadásul maga a 2023–2024-es idényben húsz találattal gólkirály lett. A honi rekordbajnoknál Magyarország legjobb csatárává nőtte ki magát, a válogatottban megkérdőjelezhetetlen a helye a kilences posztján – vakarhatja a fejét Marco Rossi szövetségi kapitány, kivel helyettesítse eltiltását töltő kulcsemberét október 11-én, az Örményország elleni hazai vb-selejtezőn. Sokkal hamarabb nem jöhetett volna össze neki a jubileum, hiszen amióta aláírt a Ferencvároshoz, huszonhét mérkőzést hagyott ki, döntő többségét sérülés vagy eltiltás miatt (csak a Mol Magyar Kupában, a DVSC és a Budafok ellen fordult elő, hogy meccskeretbe nevezték, de nem kapott szerepet).
A sors fintora, hogy éppen korábbi klubja ellen jött össze neki a jubileumi 100. mérkőzés. Sokat köszönhet a paksiakat irányító Bognár György vezetőedzőnek, mert a keze alatt tizennégy összecsapáson tizenöt gólt szerzett, kirobbanó formája gólkirályi címhez, egyúttal ferencvárosi szerződéshez segítette – egészen elképesztő, hogy 2020-ig még Ausztriában, alsóbb osztályokban futballozott.
Hiába játszott a Ferencváros csütörtökön Európa-liga-mérkőzést Belgiumban, és landolt hajnali négy körül a Genk elleni bravúros 1–0-s győzelem másnapján Ferihegyen, Robbie Keane vezetőedző nem engedhette meg azt a luxust, hogy Varga Barnabást jegelje, már csak azért sem, mert csapata a listavezetőt fogadta az NB I-ben. A fordulót megelőzően négy pont volt a különbség a felek között (igaz, a címvédő eggyel kevesebb bajnokit játszott), ezért az ír szakember igyekezett a lehető legerősebb csapatát a pályára küldeni. Öt helyen azért így is változtatott a nemzetközi kupameccshez képest. Az eltiltását letöltő Cadu helyett Cebrail Makreckis jobbhátvédként szerepelt, a combsérülést szenvedő Callum O'Dowda helyét Nagy Barnabás vette át, a középpályáról kikerülő Tóth Alexet és Naby Keitát Ötvös Bence, illetve Gabi Kanikovszki váltotta, és hogy meglegyen az öt magyar a csapatban, Szalai Gábor is bekerült, amit Ibrahim Cissé bánt. A paksiak összetétele meglepetésre tartalékos volt, az alapemberek közül Vécsei Bálint, Hahn János, Osváth Zsolt és Horváth Kevin csak a cserék között kapott helyet, akárcsak Böde Dániel.
A mérkőzés előtt nemes ügy került középpontba. Az állatok jogainak és jólétének nemzetközi cselekvési napján a ferencvárosi és a paksi játékosok menhelyi, örökbe fogadható kutyákkal kezükben vonultak pályára, ezzel is támogatva a mozgalmat. Ezután Varga Barnabás vehette át a szeptember hónap legjobbjának járó díjat, majd útjára indult a labda – nem kellett sok idő ahhoz, hogy eljusson Kovácsik Ádám kapujáig. Tizennyolc másodperc elteltével Lenny Joseph centerezése volt pontatlan, majd még az első percben a francia-haiti támadó ígéretes pozícióból estében lőtt a kapu fölé.
Aki azt gondolta, a Fradi sorra alakítja majd ki a lehetőségeket, tévedett. A Jonathan Levi, Ötvös Bence és Gabi Kanikovszki alkotta középpálya ugyan jól zárt védekezésben, de nehezen juttatta el az elöl lévőkhöz a labdát. Helyzetek híján a játékosok különcsatái perzselték a hangulatot. Szalai Gábor és Kinyik Ákos szögletet megelőző dulakodása sárga lapot ért mindkettejüknek, majd Lenzsér Bence és Varga Barnabás faragta egymást, többször is keményen odaléptek egymásnak. Az egyik ilyen párharcban a ferencvárosi csatár követett el szabálytalanságot volt csapattársával szemben, és, mint utóbb kiderült, a megmozdulást vendéggól követte: szabadrúgás után Cebrail Makreckis nem tudott felszabadítani, Pető Milán pedig a házigazda kapujába lőtt – Dibusz Dénest az előtte álló Toon Raemaekers zavarta a kilátásban. A 19 éves támadó középpályás először kezdett a paksiaknál, ezzel a villanással hálálta meg a bizalmat.
Ötvös Bence a 25. percben megelégelte együttese teketóriázását, 27 méterről lőtt, Kovácsik Ádám a levegőben úszva védett. Fél óra elteltével az addig rossz megoldásokat választó Nagy Barnabás a védelem mögé került a bal szélen, és első jó beadásának meg is lett az eredménye: a jubiláló Varga Barnabás a kapuba bólintotta a labdát. A harmincéves támadó klasszisa ismét kidomborodott, az idényben ez volt a kilencedik fejes gólja – úgy fest, nem lehet belőle felkészülni.
Robbie Keane aligha volt elégedett az első félidőben látottakkal, a szünetben lecserélte a semmi hasznosat sem csináló Lenny Josephet, majd a nem sokkal később becserélt Mohamed Abu Fanitól várta, hogy térnyerő passzaival átjátssza a paksi középpályát. Nem tetszett a hazaiaknak a vendégek harcmodora, akik – szokásukhoz híven – magasan letámadtak, keményen mentek bele a párharcokba, saját tizenhatosuk előterében jól bekkeltek. A 61. percben Kinyik Ákos hozta kellemetlen helyzetbe fejesével Kovácsik Ádámot, a kapus a földről feltápászkodva szögletre ütötte a labdát.
Mivel a Paks szinte semmi veszélyt sem jelentett a Ferencvárosra, Böde Dániel és Horváth Kevin is csatasorba állt. Ezzel sem változott a meccs képe, a Fradi kezdeményezett. A 72. percben az ősz akciója végén kerülhetett volna előnybe a házigazda, Alekszandar Pesics azonban ziccert rontott.
A hajrában felpörögtek az események: Yusuf Bamidele a kapufát találta el, majd Alekszandar Pesics második nagy lehetőségét már gólra váltotta a 87. percben. Amikor már sokan azt hitték, behúzza a meccset a címvédő, Tóth Alex szabálytalansága után, a VAR segítségével tizenegyeshez jutott a Paks, Windecker József pedig nem hibázott. Az utolsó percekben jöhetett volna a dráma, ám Böde Dániel lövése után szöglet, fejesét követően pedig Dibusz Dénes-bravúr következett, így az izgalmas, feszült mérkőzés végén megmaradt a négypontos különbség az éllovas Paks és a(z egy meccsel kevesebbet játszó) címvédő között. 2–2
|Szép számmal váltottak jegyet a Ferencváros szurkolói a Paks elleni összecsapásra, 14 071 volt a hivatalos nézőszám a Groupama Arénában – ez az NB I-ben a magyar rekordbajnok idénybeli legmagasabbja. Eddig a Diósgyőr elleni találkozó volt Fradi leglátogatottabb mérkőzése (11 769), ám a tolnaiak elleni összecsapás nézőcsúcsot hozott a bajnoki évadban, a 4. fordulóban rendezett DVSC–Nyíregyházáét (12 646) adta át a múltnak. Nem magától értetődő, hogy ennyien kíváncsiak a Ferencváros és a Paks párharcára, a két csapat eddig lejátszott huszonkét Üllői úti mérkőzéséből mindössze ez volt a negyedik, hogy a nézőszám meghaladta a tízezret – a nagy érdeklődést alighanem a két fél tabellán elfoglalt helyezése fokozta.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|9
|5
|4
|–
|24–14
|+10
|19
|2. Ferencvárosi TC
|8
|4
|3
|1
|18–8
|+10
|15
|3. Debreceni VSC
|9
|4
|3
|2
|12–11
|+1
|15
|4. MTK Budapest
|9
|4
|1
|4
|18–16
|+2
|13
|5. ETO FC Győr
|8
|3
|4
|1
|16–10
|+6
|13
|6. Puskás Akadémia
|9
|3
|2
|4
|12–15
|–3
|11
|7. Kisvárda
|7
|3
|1
|3
|7–13
|–6
|10
|8. Újpest FC
|9
|2
|3
|4
|12–12
|0
|9
|9. Nyíregyháza Spartacus
|9
|2
|3
|4
|13–18
|–5
|9
|10. Diósgyőri VTK
|8
|1
|5
|2
|12–16
|–4
|8
|11. Kazincbarcika
|8
|2
|1
|5
|9–18
|–9
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|9
|1
|4
|4
|16–18
|–2
|7