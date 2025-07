Újpest: az A Bola szerint Medeiros 2+1 évre ír alá

Az A Bola információi szerint az izraeli Hapoel Beer Sevától távozott, jelenleg szabadon igazolható szélső, Iuri Medeiros elfogadta az Újpest FC ajánlatát, és 2+1 évre ír alá a magyar klubhoz. Az érkezését akár már csütörtökön bejelenthetik.

Az A Bola kiemeli vele kapcsolatban, hogy az Azori-szigetekről nagyon korán Lisszabonba került, hogy a Sportingban futballozhasson. Később több országban és klubban is megfordult, a Genoa színeiben az olasz Serie A-ban is játszott, de megfordult a német másodosztályú Nürnbergben is, Portugáliában pedig Portugál Kupát nyert a Bragával. A legutóbbi két idényében ugyan már kevesebbet volt játékban, az Emírségekben és Izraelben összesen 46 tétmeccsen nyolc gólt és négy gólpasszt ért el két év alatt, de a Transfermarkt szerint 2.7 millióra becsült értéke alapján erősítést jelenthetne Újpesten, és szabadon igazolható, nem kell átigazolási díjat fizetni érte.

MEDEIROS A GENOÁBAN A SERIE A-BAN IS JÁTSZOTT

Az Újpest emellett egy centert is szeretne igazolni. A Lila Sector szurkolói oldal értesülései szerint az OFK Beograd 25 éves, 31-szeres suriname-i válogatott támadója, Gleofilo Vlijter érkezhet. A Nemzeti Sport értesülései szerint a szabadon igazolható cseh támadó középpályást, Filip Zorvant is a klub figyelmébe ajánlották a napokban, de Medeiros és Vlijter lehetséges érkezése után kérdéses, szüksége-e lesz még további támadóra a szakmai stábnak, vagy inkább a védelemebe érkezhet további játékos. Mint korábban jeleztük, a védelembe az egyik kiszemelt a ballábas kecskeméti belső védő, Katona Levente. Ugyanakkor úgy tudni, a zalaegerszegi Dénes Csanád Vilmos szerződtetése teljesen lekerült a napirendről Újpesten.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolható), Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Gleofilo Vlijter (suriname-i, OFK Beograd – Szerbia), Filip Zorvan (cseh, legutóbb Sigma Olomouc – Csehország) Katona Levente (Kecskemét), Iuri Medeiros (portugál, szabadon igazolható, legutóbb Hapoel Beer Seva – Izrael)

Távozók: Chukwujekwu Simeon Ajanah-Chinedu (nigériai, szabadon igazolható), Genzler Gellért (szabadon igazolható), Mucsányi Márk (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Vincent Onovo (nigériai, szabadon igazolható), Simon Krisztián (befejezte a profi játékos-pályafutását)

Kölcsönbe távozók: Varga György Balázs (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –