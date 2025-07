Matheus Saldanha és Botka Endre lehet a nyár nyertese

Az Ausztriába utazó keret névsorát böngészve kérdésből nincs hiány… A csakfoci.hu információi szerint Matheus Saldanháért komoly ajánlat érkezett. Ha a brazil csatár valóban Szaúd-Arábiában köt ki, s ha valóban ötmillió dollárt kínálnak érte, aligha marad zöld-fehérben.

Vajon követi őt az arab országba Adama Traoré, akiért ugyanazon cikk szerint ugyancsak jelentős pénzt fizetnének?

Mi lesz Raul Gustavóval, akit az amerikai bajnokságba csábítanak és a hírek szerint a New York Citynél dolgozhat együtt ismét Pascal Jansennel?

Az ecuadori Cristian Ramírez és a nigériai-angol Tosin Kehinde valóban engedélyt kapott, hogy más csapatokkal tárgyaljon? Úgy tudjuk, egyelőre mindketten a második csapattal készülhetnek, amíg a többiek Ausztriában vannak, és ha érkezik értük ajánlat, a klub kész tárgyalni az átigazolásukról.

Valóban Debrecenbe tart a kapus Varga Ádám? A kapus ügyében kedden lesz tárgyalás a felek között, kölcsönbe kerülhet a DVSC-hez.

Mi lesz az utazó keretből ugyancsak kimaradó Pászka Lóránddal és Katona Bálinttal? Pászka iránt korábban a Csíkszereda érdeklődött (azóta azonban Ferenczi Jánost szerződtette arra a posztra a szeredai klub), de hallani NB I-es lehetőségről is vele kapcsolatban, Katonát pedig a Nyíregyháza szerződtetné. Egyelőre mindketten a Ferencváros második csapatával készülhetnek.

Kérdés az is, hogy a műtéten áteső belga Philippe Rommens jövője hogyan alakul s, hogy merre vezethet a még mindig szerződéssel rendelkező Fortune Bassey útja, nem beszélve a kevés lehetőséget kapó francia Ismail Aanebáról vagy éppen az elmúlt idényt Törökországban töltő Kenan Kodróról.

Robbie Keane a 42 tagú keretből harminc labdarúgót vitt magával az osztrák edzőtáborba, a keret végső kialakítása, szűkítése tehát megkezdődött. Az idénybeli várhatóan többfrontos harc miatt minimum 30 futballistára szüksége lesz a szakmai stábnak, hamarosan indul a Bajnokok Ligája-selejtező, 18 nap múlva az NB I is rajtol, és akkor ott van még a Mol Magyar Kupa-sorozat is.

Ennek tükrében alighanem izgatottan várták a futballisták, hogy utazhatnak-e Ausztriába, vagy sem… A legutóbbi idényt kölcsönben töltő futballisták közül a nyertes egyelőre a Kecskemétről visszatérő Botka Endre, a Lengyelországból hazatérő Baráth Péter, az MTK után ismét a Népligetben készülő Gruber Zsombor és a moszkvai kitérője után újra zöld-fehér szerelést húzó Edgar Szevikjan. Utóbbit már a Lokomotiv Moszkvához sem szívesen engedték el, mondván, a ballábas szélső hosszú távon nagy erőssége lehet az FTC-nek. Emlékezhetünk, 2024 áprilisában a hónap gólját lőtte a DVTK kapujába, az oldalvonal mellől indulva mesterien tekerte a labdát a jobb felső sarokba. Hajnal Tamás sportigazgató potenciált lát az örmény válogatott támadóban, és a jelek szerint az elmúlt napok közös munkáját követően Robbie Keane is. Elöl rajta kívül Gruber Zsombor bevethető a kölcsönből visszatérő futballisták közül, de ha a legutóbbi idényben a több játéklehetőség miatt ment az MTK-hoz, akkor a helyzete most sem sokkal rózsásabb.

Támadófronton finoman fogalmazva is bőséges a kínálat: ha formában van, Varga Barnabás kihagyhatatlan a kezdőből, a legutóbbi idényt remekül zárta Alekszandar Pesics, és amióta a szakmai stáb szélső helyett csatárként számít Lenny Josephre, ő is megállíthatatlan. Elöl bevethető még az elmúlt években alapembernek számító Kristoffer Zachariassen, a múlt idényben érkező Alekszandar Csirkovics, most nyáron pedig Felcsútról Jonathan Levi, Ausztráliából Daniel Arzani szerződött a Népligetbe, és még mindig ott van a felnőttkerettel a már télen is együtt edzőtáborozó 18 esztendős Szabó Szilárd. Közülük a legtöbben abban bízhatnak, hogy az idény – az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan – ismét hosszú lesz, és az egymást követő mérkőzések alatt megkapják a lehetőséget a bizonyításra. S ez a hosszúnak remélt évad július 22-én vagy 23-án indul az FTC számára, a Bajnokok Ligája második selejtező körében az örmény FC Noah és a montenegrói FK Buducsnoszt Podgorica párharcának győztesével találkozik. Túl sok ideje nincs tehát Robbie Keane-nek a legütőképesebb tizenegy megtalálására, a gondot alighanem ezúttal is a túlkínálat okozza. A támadósor zsúfoltságát már említettük, ám ugyanilyen poszt lehet a védekező középpályás is, a két helyre nyolcan pályáznak. A korábbi Bajnokok Ligája-győztes Naby Keita mellett a válogatottba is berobbanó Tóth Alex, a francia Habib Maiga, az izraeli válogatott Mohammed Abu Fani, a már említett Baráth Péter, a nyáron Paksról érkező Ötvös Bence, valamint Callum O’Dowda, és akkor ott van még a korábbi sérülése miatt Budapesten a rehabilitációját folytató Júlio Romao.

Lienzben július 15-éig marad a csapat, az edzőtáborozás idején két felkészülési mérkőzés vár az FTC-re, előbb július 9-én szerdán (17 órától) a cseh FC Trinity Zlínnel, július 15-én kedden 11.30 órától pedig a német másodosztályban szereplő Karlsruher SC-vel találkozik, mindkét összecsapást a helyi Dolomiten Stadionban játsszák.

A FERENCVÁROS KERETE AZ AUSZTRIAI EDZŐTÁBORBAN

Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Szécsi Gergő, Őri Levente

Védők: Stefan Gartenmann, Botka Endre, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Szalai Gábor, Cebrail Makreckis, Cadu, Kaján Norbert, Nagy Barnabás

Középpályások: Naby Keita, Habib Maiga, Ötvös Bence, Tóth Alex, Mohammed Abu Fani, Baráth Péter, Callum O’Dowda, Kristoffer Zachariassen

Támadók: Jonathan Levi, Daniel Arzani, Edgar Szevikjan, Lenny Joseph, Alekszandar Csirkovics, Gruber Zsombor, Szabó Szilárd, Alekszandar Pesics, Varga Barnabás

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A FERENCVÁROSNÁL

Edzőtábor: Mezőkövesd, június 23–27. és Lienz (Ausztria), július első hete

Felkészülési meccsek

Június 27. (péntek), Mezőkövesd: Mezőkövesd (NB II)–Ferencváros 0–4 (Joseph 2, Zachariassen, Baráth P.)

Július 4. (péntek), Budapest: Ferencváros–Maccabi Tel-Aviv 4–1 (Joseph, Pesics, Nagy B., Szevikjan)

Július 9. (szerda), Lienz, 17.00: Ferencváros–Zlín (cseh)

Július 15. (kedd), Lienz, 11.30: Ferencváros–Karlsruhe (német II.)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium),

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Gavriel Kanicsovszki (angol-izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolható), Issouf Sissokho (mali, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia), Fortune Bassey (nigériai), Katona Bálint (Nyíregyháza), Kenan Kodro (bosnyák), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Matheus Saldanha (Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek; Szaúd Arábia), Varga Ádám (Debrecen), Adama Traoré (mali), Cristian Ramírez (ecuadori)