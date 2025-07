A Fradi 11 magyarral, de 10 légióssal is felállhatna; két válogatott játékos tért haza Felcsútra

PAKS: MEGHATÁROZÓ JÁTÉKOSOK TÁVOZTAK, NYÁRON KÜLFÖLDI CSAPATOT MÉG NEM SIKERÜLT LEGYŐZNI

A kolozsvári CFR ellen szerzett gól nélkül esett ki a Paks az Európa-liga selejtezőjéből (Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu)

Az NB I-es csapatok közül a legutóbb bronzérmes és Mol Magyar Kupa-győztes Paks az elsők között kezdte meg a felkészülést, hiszen már július 10-én pályára kellett lépnie az Európa-liga selejtezőjében.

A továbbra is kizárólag magyar játékosokat foglalkoztató atomvárosiak kerete eddig gyengült a nyár folyamán, hiszen több csapatrészből is meghatározó játékosok távoztak. A védő-szűrő Ötvös Bence a Ferencvároshoz, a pontrúgásokat rendre elvégző középpályás, Mezei Szabolcs Csíkszeredára, az elmozgó csatár, Könyves Norbert Kazincbarcikára igazolt, míg a tavasszal a válogatottban is bemutatkozó szélső védőt, Osváth Attilát műteni kellett és jelenleg gyógytornára jár. A Magyar Kupa-győzelemben elévülhetetlen érdemeket szerzett kapus, Szappanos Péter kölcsönszerződése lejárt, ezért visszatért Szaúd-Arábiába, de szerdán hivatalossá vált, hogy szerződést bontott az Al-Fatehhel. Bár a paksiak nem titkoltan szeretnék újra a csapatukban látni, a folytatás még nem dőlt el, menedzsere szerint ugyanis Szappanos iránt más, köztük külföldi klubok is érdeklődnek. Bognár György vezetőedző helyzetét nehezíti, hogy a térdével bajlódó Ádám Martin csak szerdától, a CFR ellen hajlítóizom-szakadást szenvedett Lenzsér Bence pedig a jövő héttől edzhet együtt a csapattal.

Az érkezési oldalon egyelőre a legutóbb Kecskeméten játszó, 25 éves bal oldali szárnyvédőt, Zeke Máriót, valamint a Fehérvárról érkezett, 20 esztendős támadó középpályást, Pető Milánt találjuk. A kölcsönből visszatérők közül a kapus Simon Barnabást, a belső védő Debreceni Ákost és a csatár Szendrei Ákost (22 éves) érdemes megemlíteni, bár hármuk közül egyedül az utóbbit nevezték a Maribor elleni csütörtöki Konferencialiga-találkozóra.

A paksiak nem utaztak külföldre, hanem itthon, Telkiben edzőtáboroztak, a nyolc felkészülési meccsükből ötöt zártak győzelemmel, de mindegyiket alsóbb osztályú, hazai ellenfelekkel szemben. Külföldi csapatokkal szemben azonban ezen a nyáron még nyeretlenek: a felkészülési találkozókon egyszer ikszeltek és kétszer kikaptak, majd az Európa-ligából a kolozsvári CFR ellen úgy estek ki, hogy még gólt sem tudtak szerezni (0–0 és 0–3). Az edzőmeccseken a két legeredményesebb játékos az NB III-as csapatból felkerült 17 éves Galambos János volt 7 góllal, őt az NB I legutóbbi gólkirálya, Böde Dániel követi 5 találattal – igaz, utóbbi ebből négyet a vármegyei I. osztályú Kalocsa pályaavatóján ért el.



Bognár György szerint csapatának leginkább a középpályás játékban kell feljavulnia, mert ebben az esetben több labdát tudnak szerezni az ellenfelek térfelén, így rendezetlen védelem ellen nagyobb esélyük lesz a gólszerzésre.

A Paks a bajnoki nyitányon a szintén Konferencialigában érdekelt ETO-t fogadja, majd kétszer idegenbe megy, előbb Kisvárdán, majd Újpesten lép pályára. A Kl-ben csütörtökön a Maribort látja vendégül, egy hét múlva pedig jön a szlovéniai visszavágó.



NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A PAKSI FC-NÉL

Edzőtábor: Telki, június 27.–július 6.

Felkészülési meccsek:

Június 19. (csütörtök), Paks: Paksi FC–Budaörs (NB III) 6–0 (Rideg, Szendrei Á. 3, Galambos 2)

Június 21. (szombat), Kalocsa (3x30 perces meccs): ANDA Kalocsai FC (vármegyei I.)–Paksi FC 1–15 (Böde 4, Pesti 3, Szabó J., Ádám M., Hahn, Szabó B., Lapu, Horváth D., Skribek, Galambos)

Június 26. (csütörtök), Paks: Paksi FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 6–1 (Haraszti, Lapu, Böde, Tóth Barna, Galambos 2)

Június 29. (vasárnap), Szombathely (2x60 perces meccs): Paksi FC–FK Csíkszereda (romániai) 0–2

Július 3. (csütörtök), Szombathely, Paksi FC–FC Sabah (azeri) 3–3 (Lenzsér 2, Haraszti – 11-esből)

Július 5. (szombat): Siófok, Paksi FC–NK Varazdin (horvát) 0–4

Július 12. (szombat), Paks: Paksi FC–Iváncsa KSE (NB III) 4–0 (Szekszárdi M., Galambos, Hahn, Gyurkits)

Július 19. (szombat), Paks: Paksi FC–Bp. Honvéd (NB II) 5–3 (Galambos, Horváth K., Gyurkits, Szendrei, Holka)

Nemzetközi tétmérkőzések:

Európa-liga-selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés:

Július 10. (csütörtök): Paksi FC (magyar)–FC CFR 1907 Cluj (romániai) 0–0

Európa-liga-selejtező, 1. forduló, 2. mérkőzés:

Július 17. (csütörtök): Kolozsvár: FC CFR 1907 Cluj (romániai)–Paksi FC 3–0 (1–0)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Pető Milán (Videoton FC Fehérvár), Rideg Bálint (Vasas II, szabadon igazolható), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry), Zeke Márió (Kecskeméti TE)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Debreceni Ákos (Kolorcity Kazincbarcika), Lapu Andor (Opus Tigáz Tatabánya), Lépő Kristóf (Kozármisleny), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Simon Barnabás (Diósgyőri VTK), Szekszárdi Milán (Szentlőrinc), Szendrei Ákos (Mezőkövesd Zsóry), Volter Patrik (VSC 2015 Veszprém). Kooperációs kölcsön után (Kozármisleny): Pesti Zoltán

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Hegedűs János (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Kocsis Bence (BVSC-s kölcsön után Videoton FC Fehérvár), Kovács Krisztián (nyíregyházi kölcsön után Videoton FC Fehérvár), Könyves Norbert (magyar-szerb, Kazincbarcika, szabadon igazolhatóként), Mezei Szabolcs (Topolyai SC – Szerbia), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Szabó Bálint (fehérvári kölcsön után FK Csíkszereda – Románia), Varga Roland (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Debreceni Zalán (kozármislenyi kölcsön után FC Ajka), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Máté Csaba (Kozármisleny), Rideg Bálint (Ajka), Skribek Alen (diósgyőri kölcsön után Zalaegerszegi TE FC), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry)

Kölcsönből visszatért klubjához: Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

PUSKÁS AKADÉMIA: KÜLFÖLDÖN SZÜLETETT MAGYAR VÁLOGATOTT JÁTÉKOS ÉS KÉT NB II-ES GÓLKIRÁLY IS ÉRKEZETT

Hornyák Zsolt (középen) sorozatban a hetedik idényét kezdi meg a felcsútiaknál, Németh András (jobbra) Németországból tért haza (Fotó: puskasakademia.hu)

Sorozatban a hetedik idényt kezdi meg Hornyák Zsolt irányításával a tavasszal második helyen záró Puskás Akadémia.

A nyár magyar átigazolási szenzációját a felcsútiak szolgáltatták azzal, hogy 20 éves kapusukat, Pécsi Ármint a Transfermarkt átigazolási hírportál szerint 1.78 millió euróért – mintegy 712 millió forintért – kivásárolta szerződéséből a Premier League idei bajnoka, a Liverpool. A rendszeresen játszó labdarúgók közül szerződése lejártával az FTC-hez igazolt a támadó középpályásként és szélsőként is bevethető svéd Jonathan Levi, illetve az MTK-nál folytatja a cseh belső középpályás, Jakub Plsek.

A felcsútiak célja, hogy a jövőben több magyar játékost szerepeltessenek, ezért az újak között két külföldről hazatért, korábbi válogatott játékost találunk. Az egyik a fokvárosi születésű, 22 éves, magyar-dél-afrikai kettős állampolgárságú center, Németh András, aki legutóbb kölcsönben a német Bundesliga 2-ben, a Preussen Münsterben szerepelt. A másik az ugyanebben a ligában, de a Hertha BSC-ben játszott, berlini születésű, 26 esztendős középpályás, ifjabb Dárdai Pál, aki 2021-től két és fél éven át a Fehérvár labdarúgója volt. Kapus poszton a 21 éves Dala Martin jött a kieső Fehérvártól, és az akadémisták két NB II-es gólkirályt is szerződtettek: a legutóbbi idényben a fiókcsapat Csákvár színeiben 18 találatig jutó, 25 éves Nagy Zoárdot, valamint a 2021–2022-ben a másodosztályban 25 góllal a legeredményesebb támadónak bizonyuló, akkor és legutóbb is Kecskeméten játszó, 29 esztendős Lukács Dánielt. A bal szélen szerepeltethető volt Honvéd-játékos, a 22 éves Kerezsi Zalán kölcsön után végleg a Puskás Akadémiáé lett, és a klub ugyancsak 2029-ig szerződtette az izraeli másodosztályú Hapoel Rison Lecion vele egyidős támadó középpályását, Mose Szemelt, aki Levit pótolhatja.

A felcsútiak júniusban néhány napot Olaszországban, majd júliusban két hetet Ausztriában edzőtáboroztak és mindössze három felkészülési mérkőzést játszottak, amelyeken veretlenek maradtak. Előbb Németh András duplájával és Mondovics Kevin találatával legyőzték az osztrák másodosztályú Austria Salzburgot, majd ikszeltek a szerb bajnok Crvena zvezdával és az ukrán élvonalban legutóbb negyedik Polisszja Zsitomirral. Összesen öt gólt hoztak össze, a legeredményesebb játékosuk az említett két találattal Németh András lett.

A Puskás Akadémia a nemzetközi szereplése miatt kérte, hogy az első fordulóban hazai pályán fogadhassa a Kazincbarcikát, amibe az újonc borsodiak beleegyeztek, így Hornyák Zsolt együttese két otthoni mérkőzéssel kezdi a bajnokságot. A második fordulóban a Nyíregyházát látja vendégül a Pancho Arénában, majd kétszer idegenbe utazik, előbb Kisvárdára, utána pedig a bajnok Ferencváros otthonába. A Konferencialigában csütörtökön az erdőtűztől sújtott Cipruson, az Arisz Limassol otthonában lép pályára, majd egy hét múlva otthon fogadja a visszavágó keretében.



NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Edzőtábor: Olaszország, június 16-20., Ausztria, július 5–18.

Felkészülési meccsek:

Július 9. (szerda), Ausztria: Puskás Akadémia–Austria Salzburg (osztrák II.) 3–1 (Németh A. 2, Mondovics)

Július 13. (vasárnap), Ausztria: Puskás Akadémia–Crvena zvezda (szerb) 1–1 (Nagy Zs.)

Július 16. (szerda), Ausztria: Puskás Akadémia–Poliszja Zsitomir (ukrán) 1–1 (Fameyeh)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Dala Martin (Videoton FC Fehérvár), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd, kölcsön után végleg), Lukács Dániel (Kecskeméti TE), Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolhatóként), Németh András (magyar-dél-afrikai, Hamburger SV – Németország, legutóbb kölcsönben SC Preussen Münster – Németország), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Rison Lecion – Izrael)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Csákvár), Ominger Gergő (Videoton FC Fehérvár), Posztobányi Patrik (Mezőkövesd Zsóry), Vajda Roland (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozók: Bakti Balázs (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Bévárdi Zsombor (kispesti kölcsön után MTK Budapest), Kocsis Dominik (tiszakécskei kölcsön után Videoton FC Fehérvár), Jonathan Levi (svéd, Ferencvárosi TC, szabadon igazolhatóként), Miskolczi Domonkos (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Jakub Plsek (cseh, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Radics Márton (Csákvár)

Kölcsönbe távozók: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus – újra), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Major Marcell (csákvári kölcsön után Kazincbarcika), Ominger Gergő (Videoton FC Fehérvár), Vajda Roland (Videoton FC Fehérvár)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Lamin Colley (gambiai, Universitatea Craiova – Románia), Dusinszki Szabolcs (román-magyar, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus)

A FERENCVÁROS EGY MAGYAR ÉS EGY LÉGIÓS SORT IS PÁLYÁRA TUDNA KÜLDENI

Keita (balra) és Makreckis próbálja megállítani a hazai támadást a Ferencváros örményországi BL-selejtezőjén (Fotó: Facebook, FC Noa)

A Ferencváros labdarúgócsapata a keretet illetően jelenleg a bőség zavarával küzd, hiszen nyolc új szerzemény már érkezett a nyáron, egy csapatra való, máshol kölcsönben szerepelt játékosnak pedig lejárt a kölcsönszerződése. Utóbbiak közül volt, aki már távozott (például Owusu Kwabena), többek jövője viszont még kérdéses, miközben a tavaszi keretből is többen máshova szerződtek már, így például Mohamed Ben Romdan, Eldar Civic vagy a Transfermarkt szerint ötmillió euróért az emírségekbeli Al-Vaszlhoz kerülő Matheus Saldanha.

Jelen állás szerint azonban a Fradi akár két sorral, egy magyar csapattal, illetve tíz külföldivel is fel tudna állni az NB I-ben. A magyar sort azért is érdemes kiemelni, mert az MLSZ „ötmagyaros” ajánlásának bejelentése óta két magyar játékost is szerződtetett az FTC az NB I-ből, Ötvös Bencét és Nagy Barnabást, hat magyar játékos pedig kölcsönből tért vissza a klubhoz. Kérdés persze, Robbie Keane vezetőedző kinek milyen szerepet szán majd, de az NB I-ben most akár, az ír szakember által alkalmazott 3 – 5 – 2-es hadrendet figyelembe véve, egy Dibusz – Botka, Ötvös, Szalai – Kaján, Katona B. Tóth A., Baráth, Nagy B. (Pászka) – Gruber, Varga B. alkotta csapattal is fel tudna állni az FTC.

Persze Dibusz előtt akár játszhatna egy ilyen légiós sor is: Cissé, Gartenmann, Raemaekers – Makreckis, Maiga, Levi, Keita, O’Dowda – Joseph, Pesics. És akkor az új szerzemények közül a brazil Cadut, az ausztrál Daniel Arzanit és a szerdán bejelentett izraeli Gavriel Kanikovszkit még nem is említettük, ahogy az oroszországi kölcsönből visszatérő, és a Bajnokok Ligája selejtezőjére benevezett Edgar Szevikjant sem. Továbbá még egy sor olyan légióst is felsorolhatnánk, akik kimaradtak a nemzetközi kupára nevezett névsorból, így például Adama Traoré, Mohammed Abu Fani, Tosin Kehinde vagy Cristian Ramírez.

A névsorolvasásból is jól látszik, hogy a Ferencvárosnál folytatódik a keret jelentős átalakítása (egy évvel ezelőtt nyolc új játékos érkezett, 13 távozott), ami összefüggésben lehet azzal is, hogy két év alatt Robbie Keane már az ötödik vezetőedzője a csapatnak (Sztanyiszlav Csercseszov, Máté Csaba, Dejan Sztankovics és Pascal Jansen után).

A Fradi azonban a nagy átalakulás közepette is jó formát mutat, hiszen mind a négy felkészülési meccsét megnyerte (11 gólt szerzett, kettőt kapott) és 2–1-es győzelemmel kezdett a Bajnokok Ligája selejtezőjében is az örmény Noa vendégeként.

A Ferencváros szombat este – 2020-hoz hasonlóan – az MTK elleni idegenbeli örökrangadóval kezdi a bajnokságot , majd az élvonalban abszolút újonc Kazincbarcikát fogadja. Utána Nyíregyházára utazik, a következő héten pedig hazai környezetben játszik rangadót a legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémiával. Közben a nemzetközi porondon is helyt kell állnia, legközelebb szerdán a Groupama Arénában az örmény Noa elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóján.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A FERENCVÁROSNÁL

Edzőtábor: Mezőkövesd, június 23–27. és Lienz (Ausztria), július első hete

Felkészülési meccsek:

Június 27. (péntek), Mezőkövesd: Mezőkövesd (NB II)–Ferencváros 0–4 (Joseph 2, Zachariassen, Baráth P.)

Július 4. (péntek), Budapest: Ferencváros–Maccabi Tel-Aviv 4–1 (Joseph, Pesics, Nagy B., Szevikjan)

Július 9. (szerda), Lienz: Ferencváros–Zlín (cseh) 1–0 (Zachariassen – 11-esből)

Július 15. (kedd), Lienz: Ferencváros–Karlsruhe (német II.) 2–1 (N. Keita, Szevikjan)

Nemzetközi tétmérkőzés:

Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés:

Július 22. (kedd), Abovjan: FA Noa (örmény)–Ferencváros 1–2 (O'Dowda 45., Varga B. 49.)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (angol-izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolható), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Gavriel Kanikovszki (angol-izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolható), Issouf Sissokho (mali, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – izraeli), Ismaël Aaneba (francia), Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Tosin Kehinde (angol-nigériai), Kenan Kodro (bosnyák), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Cristian Ramírez (ecuadori), Raul Gustavo (brazil, New York City FC – amerikai), Adama Traoré (mali)