Különleges meccs vár Kecskés Ákosra Újpesten a nyitányon

Bizakodhatnak az Újpest-szurkolók. Az együttes alig másfél évvel a tulajdonosváltás után egyre merészebb célokat tűz ki, a vezetőség bemutatta az új stadion látványtervét, a nyári átigazolási időszakban pedig a jelek szerint jól erősítette meg keretét. A lilák olyan légiósokat igazoltak, akik még nem játszottak az NB I-ben, de a környező országokban már bizonyítottak, és sokan közülük jól ismerik Damir Krznar vezetőedzőt. Arijan Ademi a Dinamo Zagreb csapatkapitánya volt, s a szakvezető tudja, a pályán és az öltözőben egyaránt nagy segítségére lehet a rutinos középpályás. Aljosa Matkóval bajnokságot nyertek a Celjével, a támadó gólkirály is lett Szlovéniában. Rajtuk kívül érkezett még a kapus Juhász Bence, a támadósorba Iuri Medeiros, balhátvédposztra Tiago Goncalves, valamint a csatár Gleofilo Vlijter.

„Az erőnléti felkészüléssel elégedett vagyok, a csapat azon a szinten van, ahol ezen a ponton lennie kell – mondta Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője a klub oldalának. – Emellett a taktikai felkészülés is megfelelő ütemében zajlott, főleg a három szlovéniai edzőmeccsen kezdett egyre jobban hasonlítani a csapat ahhoz, amit megálmodtam, úgyhogy izgatottan várom a rajtot. Nem könnyű felkészülni az első fordulóban a Diósgyőrre, van persze néhány támpont, amelyekre nagy vonalakban támaszkodhatunk – az előző idényből bizonyos elemeket leszűrhetünk, illetve a felkészülési mérkőzések tapasztalatai is hasznosak. A hazai nyitánynak hatványozott a jelentősége: több ezer szurkolóval a hátunk mögött tehetjük meg az első lépést, ami mindenkinek óriási motiváció, és ez meg is mutatkozik majd a játékosainkon a pályán.” J. Á.