Újabb hegyi szakaszt nyert meg Arensman a Tour de France-on

A környékbeli szarvasmarha-állományt megtámadó vírusos betegség és gazdák szervezett tüntetése miatt lerövidítették a Tour de France 19. szakaszénak útvonalát, a még versenyben lévő kerékpárosokra így 93.1 kilométer várt Albertville és La Plagne között. Két legmagasabb besorolású és egy második kategóriás emelkedőt így is meg kellett mászni, de előtte még egy gyorsasági hajrát is beiktattak a szervezők. Utóbbit a pontokat mostanában szorgalmas szorgalmasan gyűjtögető Jonathan Milan nyert meg, egyre biztosabb, hogy a zöld trikó végleg az olasz sprinteré lesz.

A hegyeken megmutatta magát Primoz Roglic és a pöttyös trikóért hajtó Lenny Martinez is, ám a végére kifulladtak, a Superbagneres után ezt a hegyi befutót is Thymen Arensman nyerte meg, A hegyi pontversenyben második Jonas Vingegaard és az összetettet vezető Tadej Pogacar ezúttal is követték egymást mindenhová, a végén majdnem beérték a szökevény hollandot. A második helyet Vingegaard szerezte meg Pogacar előtt, így a kapott bónusznak köszönhetően minimálisan ugyan, de csökkentette a lemaradását.

Két szakasszal a vége előtt a címvédő szlovén 4:24 perccel vezet, váratlan fordulatnak kellene bekövetkeznie ahhoz, hogy ne ő ünnepelhessen vasárnap a francia fővárosban.

112. TOUR DE FRANCE

19. szakasz (Albertville–La Plagne, 93.1 km): 1. Thymen Arensman (holland, Ineos) 2:46:06 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 2 másodperc hátrány, 3. Pogacar (szlovén, UAE) azonos idővel. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 69:41:46 óra, 2. Vingegaard 4:24 perc h., 3. Lipowitz (német, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 11:09 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Jonathan Milan (olasz, Lidl-Trek) 352 pont, 2. Pogacar 272, 3. Girmay (eritreai, Intermarché-Wanty) 213. A hegyi pontverseny állása: 1. Tadej Pogacar 117 pont, 2. (pöttyös trikóban) Vingegaard 104, 3. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 97. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Florian Lipowitz 69:52:55, 2. Onley (brit, Picnic PostNL) 1:03 p h., 3. Vauquelin (francia, Arkéa-B&B Hotels) 11:26 p h. A csapatverseny állása: 1. Visma 210:05:23 óra, 2. UAE 24:26 p h., 3. Red Bull-Bora-Hansgrohe 1:18:56 ó h.