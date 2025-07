Windecker fejese döntött, a Paks egygólos előnnyel utazhat Mariborba

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

PAKSI FC–MARIBOR (szlovén) 1–0 (0–0)

Paks, Fehérvári úti Stadion. Vezette: Rob Harvey (Wayne McDonnell, Robert Clarke) – írek

PAKS: Kovácsik – Kinyik (Gyurkits, 90+2.), Vas G., Vécsei – Hinora, Windecker, Balogh B., Papp K., Zeke – Tóth B. (Hahn, 70.), Haraszti (Böde, 79.). Vezetőedző: Bognár György

MARIBOR: Jug – Sirvys (Spanring, 78.), M'bondo, Rekik, Bumbic – E. Taylor (Z. Repas, 82.), M. Bamba, Borys (J. Repas, a szünetben) – Szudani, Mbina (Tetteh, 58.), Komáromi (Tshipamba, 58.). Vezetőedző: Tugberk Tanrivermis

Gólszerző: Windecker (52.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Bár kiesett az Európa-ligából a Paksi FC, miután a kolozsvári CFR jobbnak bizonyult (összesítésben 0–3), a drukkerek lelkesek maradtak az NK Maribor elleni Konferencialiga-selejtező előtt is, még ha nem is látogattak ki annyian, mint a kolozsváriak ellen: a férfiak jéghideg sört szorongattak a kezükben, a kislányok boldogan szaladgáltak a stadion előtt, az anyukák pedig barátnőjükkel csevegtek. Mindenki tisztában volt azzal, egy „osztállyal” lejjebb, a Kl-ben több sikerélmény juthat a Mol Magyar Kupa-győztesnek, kiváltképp úgy, hogy a nyár eddig nem sikerült túl jól a magyar csapat szempontjából, hiszen több kulcsember is búcsút intett a klubnak. Elég, ha Szappanos Péter nevét említjük, de nagy érvágás, hogy a védelemből távozott Ötvös Bence (Ferencváros), míg a középpálya tengelyéből a szöglet- és szabadrúgásokat remekül elvégző, kulcspasszokat adó Mezei Szabolcs (Topolya) állt tovább. Ráadásul sérvműtéten esett át a válogatottba is bekerülő jobb oldali középpályás, Osváth Attila, és a szlovénok ellen nem számolhatott a szakmai stáb a térdsérüléssel bajlódó csatárra, Ádám Martinra, valamint a CFR elleni hazai meccsen combhajlítóizom-sérülést szenvedő védőre, Lenzsér Bencére sem. A kezdőben kapott esélyt viszont Komáromi György, igaz, nem a paksiban, hanem a mariboriban: a 23 éves szélső tavaly nyáron szerződött Felcsútról Szlovéniába. A vendégeknél helyet követelt magának Karol Borys is: a 18 éves lengyel középpályás értéke 1.2 millió euró (körülbelül 480 millió forint) a transfermarkt.com szerint, a legmagasabb a szlovén keretben.

Rengeteg technikai hibát láthattunk a meccs elején, olykor a néhány méteres passz sem sikerült egyik oldalon sem, s Komáromi György is rontott: jobb oldali beadás után épp a magyar labdarúgó elé került a labda, de másfél méterről keresztben elgurult a labda a kapu előtt. Néhány perccel később újabb nagy esély kínálkozott a vendégek előtt, Orphe Mbina lövése után azonban Kovácsik Ádám bravúrral védett. A 24. percben a paksiak is életjelet adtak magukról: Haraszti Zsolt lövése után kipattant a kapusról a labda, Tóth Barna próbálkozott, de hiába.

A szünetben konstatálhatták a paksi drukkerek, hogy öt félidő is úgy pörgött le az idényből, hogy kedvenc csapatuk nem szerzett gólt – ez azért tényleg ritkaságszámba megy, hiszen a kupagyőztes volt az előző bajnoki idényben a legeredményesebb, összesen 65 találatot szerzett.

Nos, az 52. percben megtört az „átok", Windecker József betalált – óriási kő esett le a játékosok szívéről, és ekkor érződött csak igazán, mennyire frusztrálta őket a gólképtelenség. A vezetés megszerzése után egyre bátrabban, magabiztosabban játszott a Paks, de azért már odafigyelt az eredmény őrzésére is. A szlovénok próbálkoztak, a kapufát is eltalálták a 88. percben, de az eredmény már nem változott, így a Paks megszerezte első idei győzelmét, s előnnyel várhatja a jövő heti maribori visszavágót. 1–0