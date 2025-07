Futballtörténeti meccsekkel indul a Fizz Liga

Több újdonsággal rajtol a hétvégén a labdarúgó NB I. Új a névadó szponzor, életbe lép az ötmagyaros, benne a fiatal labdarúgók szerepeltetését anyagilag ösztönző szabály, ugyanakkor az MLSZ ezentúl szigorúbban szankcionálja majd a szurkolók rasszista megnyilvánulásait. A nyitó fordulóban két futballtörténeti meccsre is sor kerül: először rendeznek az élvonalban Nyíregyháza–Kisvárda Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadót, az abszolút újonc Kazincbarcika pedig Felcsúton mutatkozik be az NB I-ben. És akkor még nem is említettük a programból a szombati 228. örökrangadót, amelyen az MTK várhatóan telt ház előtt fogadja a bajnok Ferencvárost, valamint a mérkőzésfolyamot péntek este elindító Újpest–Diósgyőr találkozót.



Új néven, Fizz Ligaként indul a labdarúgó NB I aktuális küzdelemsorozata. Mint az alábbi táblázatunkból kiderül, ez már a bajnokság nyolcadik elnevezése a névadó szponzorok 1997-es megjelenése óta. 1997–1998 és 1998–1999 Raab-Karcher NB I 1999–2000 PNB (Professzionális Nemzeti Bajnokság) 2000–2001-tól 2002–2003-ig Borsodi Liga 2003–2004 és 2004–2005 Arany Ászok Liga 2005–2006 és 2006–2007 Borsodi Liga 2007–2008-tól 2009–2010-ig Soproni Liga 2010–2011 Monicomp Liga 2011–2012-től 2024–2025-ig OTP Bank Liga 2025–2026 Fizz Liga

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 1. FORDULÓJA ELÉ PÉNTEK ÚJPEST FC–DIÓSGYŐRI VTK ♦ Eddig kereken 120 mérkőzésük volt az első osztályban, az örökmérleg a lila-fehérek jelentős fölényét mutatja: 54 találkozót nyert meg az Újpest, 44 végződött döntetlenre és 22 hozott diósgyőri sikert. ♦ Érdekesség, hogy a DVTK a máig utolsó sikerét nem a pályán harcolta ki az újpestiek ellen. 2020 novemberében ugyanis sok játékos kapta el a koronavírust a lila-fehéreknél, ezért a fővárosiak szerették volna a meccset elhalasztani. A kiesés ellen küzdő házigazda miskolciak azonban ebbe nem egyeztek bele, az újpestiek pedig végül nem álltak ki, így a 3 pontot 3–0-s gólkülönbséggel a Diósgyőrnek írta jóvá az MLSZ (az örökmérlegben ez DVTK-sikerként szerepel.) ♦ A Diósgyőr a zöld gyepen legutóbb 2020 márciusában verte meg a lila-fehéreket (2–1). Azóta 4 újpesti siker és 4 döntetlen született, mégpedig úgy, hogy a 2023–2024-es idényben a fővárosiak mind a 9 pontot begyűjtötték a DVTK ellen, az előző kiírásban pedig mindháromszor ikszeltek. Ez utóbbi inkább az újpestiek számára hízelgő, hiszen az első két meccsükön a hajrára emberhátrányba kerültek: a Megyeri úti 0–0-s meccsen Tom Lacoux-t a 78., majd Diósgyőrben (1–1) Kaczvinszki Dominikot a 66. percben állították ki. ♦ Az Újpest pályaválasztása mellett elég pocsék a miskolciak mérlege: 61 meccsből 35 vereség és 21 döntetlen mellett csak 5-öt nyertek meg, legutóbb 2019-ben 2–0-ra az Illovszky-stadionban. A Megyeri úton mostanáig utoljára 2006 decemberében, Csank János irányításával tudtak győzni a miskolciak (0–3). Idén áprilisban 1–1-re végeztek. ♦ A lila-fehér csapat legutóbb úgy végzett a 7. helyen, hogy 2025-ben mindössze 2 győzelmet aratott és a tavaszi tabellán 11. lett. Amióta azonban a horvát Damir Krznar átvette a vezetőedzői posztot, az NB I-ben még veretlen az együttes (1 győzelem, 2 döntetlen). ♦ A 6. helyen záró Diósgyőr ugyanúgy 14 pontot gyűjtött a tavaszi szezonban, mint az Újpest, viszont eggyel több győzelmet aratott. 2025-ben holtversenyben ez a két együttes kapta a legtöbb gólt, 16 mérkőzésen 30-at. ♦ A DVTK-t ismét az a szerb Vladimir Radenkovics irányítja, aki a mögöttünk hagyott idényben a 20. fordulóig vezette a csapatot, amely menesztésekor 8–7–5-ös mérleggel még a 4. helyen állt. Ő volt a tréner viszont akkor is, amikor 2024 májusában a Diósgyőr 7–0-ra kapott ki a Szusza-stadionban. ♦ Hazai teljesítménye alapján az előző kiírásban csak 10. lett az Újpest, amely a legtöbb döntetlent játszotta (9) és a második legkevesebb győzelmet aratta (4) a mezőnyben, a vereségeinek száma szintén 4. Odahaza legutóbb, április 13-án a Debrecent tudta megverni (2–1), azóta 2-szer ikszelt, 1-szer pedig kikapott a Megyeri úton. ♦ A DVTK 4–6–6-os mérleggel úgy végzett a 7. helyen a vendégtabellán, hogy valamennyi házon kívüli diadalát még 2024-ben érte el, mostanáig utoljára december 14-én Győrből tudta elvenni a 3 pontot (4–3). Az egykori újpesti gólvágó, majd legutóbb szaktanácsadó Kovács Zoltán a DVTK-val tér vissza a Szusza-stadionba (Fotó: Árvai Károly) SZOMBAT ZALAEGERSZEGI TE FC–DEBRECENI VSC ­­­ ♦ Az előző bajnokságban egyaránt 34 pontot gyűjtő két csapat 70-szer találkozott a legfelső osztályban. A vendég debreceniek hatalmas fölényét jelzi, hogy éppen kétszer annyi győzelmet (38) arattak, mint a zalaiak (19), a döntetlenjeik száma pedig 13. ♦ Az előző 8 összecsapásukból 1 ZTE-siker mellett 7-et a DVSC nyert meg, legutóbb emlékezetes, fordulatos meccsen Brandon Domingues 96. perces góljával harcolta ki a győzelmet (4–3). Márton Gábort ezután állították fel a zalaiak kispadjáról. ♦ Érdekes, hogy miközben az első 33 mérkőzésükből 11 lett iksz, a következő 37-ből már csak kettő, 2011-ben (1–1) és 2022-ben (0–0). ♦ A 33 egerszegi NB I-es találkozójukból 16-on született hazai siker, 11-szer nyert a Debrecen, míg 6 meccsük döntetlennel zárult, a legutóbbi 2011-ben. A Zalában lejátszott előző két bajnokijuk egyaránt 2–1-es eredménnyel zárult, csak éppen ellentétes előjellel. A győztes gól mindkétszer Várkonyi Bence nevéhez fűződik, de amíg tavaly decemberben a Debrecen, addig 2023 őszén a saját kapujába talált be. ♦ A Zalaegerszeg legutóbb úgy végzett a még éppen bennmaradást jelentő 10. helyen, hogy a második legkevesebb győzelmet aratta a mezőnyben, hetet. Michalecz Istvánnal a kispadon a záró 5 fordulóban ikszelt – négyszer 0–0-ra –, ezzel beállította a klub 1986–1987-es, eddigi leghosszabb élvonalbeli döntetlensorozatát. ♦ A november végétől Nestor El Maestro által vezetett DVSC kimagaslóan a legtöbb gólt kapta az előző bajnokságban, 59-et, és csak az utolsó fordulóban, Fehérváron aratott 3–0-s sikerével harcolta ki a bennmaradását. Több győzelmével előzte meg az ugyanannyi pontos ZTE-t. ♦ A Zalaegerszeg 5–7–5-ös mérleggel úgy volt 8. a hazai tabellán, hogy egálban a legkevesebb gólt szerezte (18), viszont holtversenyben a második legkevesebbet is kapta (18). A ZTE Arénában legutóbb március 29-én a Paks ellen talált be (1–1). Azóta 1-szer vesztett, majd 3-szor 0–0-t játszott. ♦ A Loki a legtöbb idegenben szerzett (24) és kapott gólt (29) tekintve is egálban a harmadik legmagasabb számot produkálta, így nem meglepő, hogy 4–3–10-es mutatójával csak 8. lett a vendégtáblázaton. ♦ Az argentin Andrés Jornet, Damián Pedrosa duó által irányított zalai futballklub vezetőedzője az 50 éves portugál Nuno Campos lett, aki tavasszal a brazil Flamengo U20-as együttesét irányította és 5–1–4-es mérleggel 1.6-es meccsenkénti pontátlagot ért el. Vezetőedzőként 2021-ben a portugál Santa Clarát (9 meccs, 1.11-es pontátlag), majd 2022-ben a Tondelát dirigálta (10, 0.8). Pályaedzőként olyan nagynevű kluboknál szerzett tapasztalatot, mint a Roma, a Sahtar és a Porto. ♦ A DVSC-ben tavasszal többségi részesedést vásárló spanyol hátterű Five Eleven Capital futballholding azt a 45 éves Sergio Navarrót nevezte ki a csapat élére, aki az Athletic Bilbaótól érkezett, ahol az elmúlt három évben a világ egyik leghatékonyabban működő akadémiáját irányította. Vezetőedzőként eddig csak az ukrán Karpati Lvivnél dolgozott, ahol 2017-ben 8 mérkőzésen 1–3–4-es mérleggel 0.75 lett a pontátlaga.

MTK BUDAPEST–FERENCVÁROSI TC ♦ Valamennyi tétmeccset beszámítva eddig 280 örökrangadót játszott egymás ellen az MTK és az FTC. A klubok nyilvántartása szerint ezekből 227 volt bajnoki találkozó, bár a különböző adatbázisokban más-más adatok szerepelnek. Az eltérés oka két 1925-ös mérkőzés, az országos bajnoki döntő – 0:0 és 4:1-es MTK-siker –, de ezeket a bajnokságon kívül bonyolították le a vidék legjobbjainak részvételével. A 227 élvonalbeli összecsapásukból 79-et nyertek meg a kék-fehérek, 53 döntetlen és 95 ferencvárosi siker mellett. ♦ Az MTK legutóbb több mint három éve, 2022 májusában, a Groupama Arénában tudta legyőzni a zöld-fehéreket (3–0). A meccs különlegessége az volt, hogy miközben a kék-fehérek akkor a bennmaradásért küzdöttek, addig a ferencvárosiak már biztos bajnokként léptek pályára. Azóta az NB I-es csatáikon 5 ferencvárosi siker és 1 döntetlen született, utóbbi idén február elején az Üllői úton, Robbie Keane bemutatkozó bajnokiján (0–0). ♦ Április 23-án a Mol Magyar Kupa elődöntőjében is összecsaptak, akkor az FTC hazai pályán 3–1-re diadalmaskodott. ♦ A két együttes bajnoki párharcának 11 helyszíne volt, és bár a Hungária körúton az előző 4 alkalommal a zöld-fehérek nyertek (1–6, 1–2, 1–3, 2–3), összesítésben a mérleg nyelve – minimális különbséggel – még mindig az MTK felé billen: 76 találkozón 28 győzelem, 21 iksz, 27 vereség. Az FTC idegenben legutóbb 2014 márciusában kapott ki, még a régi Hidegkuti Nándor Stadionban (2–3), az új létesítményben viszont még veretlen a kék-fehérekkel szemben (7 győzelem, 3 iksz). ♦ A kék-fehérek pályaválasztóként mostanáig utoljára csaknem kilenc éve, 2016 szeptemberében, Dunaújvárosban győzték le az FTC-t (2–1), a mindent eldöntő gólt akkor és a már említett 3–2-es budapesti találkozón is Torghelle Sándor szerezte. ♦ Az MTK az 5. helyre futott be tavasszal, ez a 2015–2016-os évad óta – akkor 4. volt – a legjobb helyezése az élvonalban. Ráadásul ezt úgy sikerült elérnie, hogy a záró 9 forduló alatt csupán az utolsó KTE-t tudta legyőzni, és ezt követően 2 vereséggel fejezte be az idényt. ♦ Az FTC sorozatban 7 bajnoki címmel a háta mögött vág neki az új idénynek, amelyet kedden a Bajnokok Ligája selejtezőjében az örmény Noa otthonában elért 2–1-es győzelemmel kezdett meg. Bajnoki mérkőzést legutóbb február 16-án a Paks ellen, a Groupama Arénában vesztett (0–2), azóta 3 döntetlen mellett 10-szer nyert. Az egyéb tétmeccseket tekintve május 14-én a Puskás Arénában, a Mol Magyar Kupa döntőjében maradt alul: szintén a tolnaiakkal szemben, 1–1 után a tizenegyespárbajban. ♦ A kék-fehérek legutóbb 8–2–6-os mérleggel az 5. legjobb teljesítményt érték el pályaválasztóként, az előző 4 hazai bajnokijukból viszont 3-at elvesztettek és csak 1-et tudtak megnyerni. ♦ A Ferencváros az előző idényben 10–4–3-as mutatóval fölényesen végzett a vendégtáblázat élén, 7 pontot ráverve a második Puskás Akadémiára. Látogatóként a február 9-i felcsúti 0–1 óta veretlen, 6 győzelem mellett egyedül Diósgyőrben ikszelt (1–1). VASÁRNAP



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD ♦ A nyíregyháziaknak ez a 15., a kisvárdaiaknak pedig a 7. idénye az NB I-ben, de most először csap össze a két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes az élvonalban. ♦ 2013 és 2018 között 6-szor találkoztak az NB II-ben, 3-szor a Szpari nyert, 3-szor pedig döntetlenre végeztek. 2014 szeptemberében a Magyar Kupában randevúztak, és a házigazda NB III-as Kisvárda akkor 3–2-re megverte az NB I-es Szparit. ♦ Nyíregyházán az előző másfél évtizedben 3-szor mérkőztek a másodosztályban, hazai szemszögből 2013-ban 1–0, 2017-ben 2–0, majd 0–0 volt az eredmény. ♦ A Szpari újoncként 9–9–15-ös mérleggel a 8. helyen fejezte be az előző bajnokságot, de a KTE-vel egálban a legkevesebb gólt szerezte (31-et), és a második legrosszabb volt a gólkülönbsége (–21). ♦ A Kisvárda egyéves szünet után NB II-es bajnokként tér vissza az élvonalba, 17 győzelme mellett 7-szer ikszelt és 6-szor kapott ki, a záró 4 fordulóban azonban nyeretlen maradt (3 döntetlen, 1 vereség). A legtöbb gólt hozta össze a mezőnyben, 30 meccsen 57-et. ♦ A várdaiaknál a feljutást a kispadról levezénylő sportigazgató, Révész Attila erre az idényre azt a 46 éves Gerliczki Mátét nevezte ki vezetőedzőnek, aki egyébként Nyíregyházán született, és az előző idényben az asszisztensedzője volt. Gerliczki 2023 nyarán 3 bajnokin át ideiglenesen már irányította a piros-fehéreket, de pontot akkor nem sikerült szerezniük vele. ♦ A Nyíregyháza pontjai több mint 70 százalékát otthon gyűjtötte be, a mérlege 7–5–5 volt, a legutóbbi 4 hazai bajnokiján 10 pontot zsebelt be. ♦ Bár a Várda 7–3–5-ös mutatóval vendégként a legjobbnak bizonyult a másodosztályban, meglepetésre mégis negatív lett a gólkülönbsége (24–25). Idegenből legutóbb április 6-án Csákvárról tért haza győztesen (1–0).



PAKSI FC–ETO FC ♦ A Konferencialigában is szereplő két csapat eddig 21-szer csapott össze a legfelső osztályban, ahol az örökmérleg 5 paksi siker, 7 döntetlen, 9 ETO-győzelem. ♦ Az egy éve feljutott győriek az előző bajnokságban először épp a tolnaiakat tudták legyőzni (2–1), áprilisban pedig ők vették el Böde Dánielék 2025-ös veretlenségét (2–0), és a három bajnokin összesen 7 pontot gyűjtöttek be ellenük. Mivel a 2014. novemberi, Rába-parti találkozójuk 2–2 lett, az ETO már négyes veretlenségi sorozatban van a paksiakkal szemben (2 diadal, 2 iksz). ♦ Az atomvárosban kereken 10-szer találkoztak, ebből 4-szer született hazai siker, 4 iksz és 2 győri diadal mellett (2011 augusztusában és 2014 márciusában egyaránt 2–1-re nyert az ETO). A 2014. júliusi 2–0 a Paks máig utolsó diadala ebben a párharcban. Februárban 1–1-et játszottak. ♦ A 2006 óta folyamatosan élvonalbeli Paks háromszor lett dobogós, a 2011-es és 2024-es ezüst után 16–9–8-as mérlegével idén először nyert bronzérmet. Ismét a legtöbb gólt érte el a mezőnyben, 65-öt, megelőzve a bajnok FTC-t (64). ♦ A tolnaiak a 20. idényüket kezdik az NB I-ben, ahol vasárnap a jubileumi, 600. mérkőzésüket játsszák. Az elmúlt évek sikereinek köszönhetően már pozitív a bajnoki örökmérlegük: 220 győzelem, 165 döntetlen, 214 verség, 903–877-es gólkülönbség. ♦ A Paks csütörtök este a Konferencialiga selejtezőjében 1–0-ra legyőzte a vendég szlovén Maribort, és ezzel megszakította a tétmeccseket tekintve ötös nyeretlenségi szériáját (3 iksz, 2 vereség). Előtte május 4-én a Fehérvárt verte meg 2–0-ra. ♦ Az ETO a második legkevesebb gólt kapva (37), 14–11–8-as mérleggel újoncként az előkelő 4. helyen végzett az NB I-ben, feljutó csapattól a KTE 2023-as ezüstérme óta ez a legjobb eredmény. ♦ Borbély Balázs együttese csütörtökön a Kl-ben 2–1-re alulmaradt a jereváni Pjunik otthonában, 2025-ben az FTC után az örmény csapat lett a második, amely tétmeccsen le tudta győzni a győrieket. ♦ A tolnai alakulat 10–4–2-es mutatóval harmadik lett a hazai tabellán, az előző 3 otthoni bajnokiján viszont nem tudott győzni (2 iksz, 1 vereség). ♦ Az ETO 6–8–2-es mérleggel, a legkevesebb gólt (17) beszedve harmadikként zárt a vendégtáblázaton, ráadásul idegenben csaknem egy éve őrzi veretlenségét az NB I-ben (6 diadal, 8 iksz). Legutóbb tavaly augusztus 16-án Kecskeméten kapott ki (1–2).

PUSKÁS AKADÉMIA FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC ♦ A mérkőzést eredetileg a Kazincbarcika rendezte volna meg Mezőkövesden, ám a felcsútiak kérésére felcserélték a pályaválasztói jogot, így a találkozónak a Pancho Aréna ad otthont. ♦ A két csapat tétmérkőzésen még nem találkozott egymással. ♦ A Puskás Akadémia idén – 2021 után – fennállása során másodszor, de ezúttal 66 pontos klubrekorddal úgy lett második az NB I-ben, hogy 7 veresége és 6 döntetlenje mellett ugyanúgy 20 győzelmet ért el, mint a bajnok FTC. ♦ A Nemzeti Labdarúgó Archívum (NELA) kimutatása szerint az abszolút újonc Kazincbarcika a 109. csapat a magyar élvonalban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből pedig – az Attila, a DVTK, a Pereces, a Miskolci VSC, az Ózd és a Mezőkövesd után – a hetedik. ♦ A Barcika korábbi legsikeresebb idénye az 1981–1982-es volt, amikor az NB II Keleti csoportjának bajnokaként osztályozót játszhatott az élvonalba jutásért. A borsodi városban 2–0-ra nyert az MTK, a budapesti visszavágón pedig 1–0-ra a Kazincbarcikai Vegyész, így a fővárosiak megőrizték helyüket az élvonalban. Az 1989–1990-es idényben a Barcika második lett az NB II Keleti csoportjában, így megint részt vehetett az osztályozón, ám ezúttal a Bp. Honvéddal szemben maradt alul (0–1 és 2–2). ♦ A Kazincbarcika azzal vívta ki az élvonalbeli tagságot, hogy tavasszal 14 győzelemmel, 11 döntetlennel és 5 vereséggel, egy ponttal a Vasas előtt második lett az NB II-ben. A mezőnyben a legkevesebb gólt kapta (30), a második legtöbbet lőtte (51) és a legjobb volt a gólkülönbsége (+21). A Barcika a máig utolsó bajnoki vereségét április 28-án Szegeden szenvedte el, azóta 2-szer nyert, majd 2-szer ikszelt. ♦ A felcsúti csapat 12–3–1-es mérlegével első lett a hazai tabellán. Az egyetlen vereségét december 7-én az ETO-tól szenvedte el (0–3) a Pancho Arénában, ahol azóta 7 diadal mellett csak az MTK ellen ikszelt (1–1). ♦ A Barcika az idegenbeli produkciójával is a második legjobb lett a mezőnyben, a mérlege 5–7–3 volt. A legtöbb gólt szerezte (27) és a a második legtöbb döntetlent játszotta (7). ♦ Hornyák Zsolt zsinórban a hetedik idényét kezdi meg a Puskás Akadémia szakvezetőjeként, előtte legutóbb 2005 és 2011 között Garami József tudott hasonló sorozatot felmutatni az MTK-nál, bár neki a hetedik évad pocsékul sikerült, hiszen kiesett a kék-fehérekkel. ♦ A Kazincbarcika a távozó Erős Gábor helyére az 55 éves Kuttor Attilát nevezte ki vezetőedzőnek, aki korábban a Haladás, a Mezőkövesd és a Vasas trénere volt az NB I-ben, összesen 151 mérkőzésen ült a kispadon, a mérlege pedig 49 győzelem, 42 döntetlen és 60 vereség. 1. FORDULÓ

július 25., péntek

20.00: Újpest FC–DVTK (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás

július 26., szombat

17.45: Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

20.15: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

július 27., vasárnap

16.00: Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda (Tv: M4 Sport+)

18.00: Paksi FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport+)

20.00: Puskás Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+)