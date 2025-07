Keita és Szevikjan betalált, negyedik felkészülési meccsét is megnyerte a Fradi

A Ferencváros a negyedik nyári felkészülési találkozóján már a 23. percben megszerezte a vezetést a német másodosztályú Karlsruhe ellen: Varga Barnabás és Jonathan Levi szép összjátéka után Naby Keita higgadtan helyezett a kapuba tíz méterről.



Az első félidőben több helyzetük is volt a zöld-fehéreknek, Lenny Joseph fejesénél például Hans Christian Bernat kapus bravúrral védett.

A második játékrész elején a Karlsruhe Louey Ben Farhat révén kiegyenlített, ezután mindkét csapat sokat cserélt. Levi és Joseph is közel járt a vezetés visszaszerzéséhez – előbbi távoli lövéssel, utóbbi kapufával veszélyeztetett. A mérkőzés végén Botka Endre, Szalai Gábor, Mohammed Abu Fani, Alekszandar Csirkovics és Edgar Szevikjan is lehetőséget kapott. Utóbbi néhány perccel később be is talált a kapuba, miután kicselezte a kapust – ez győztes gólnak bizonyult.

LABDARÚGÁS

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Karlsruher SC (német II)–Ferencvárosi TC 1–2 (0–1)

Az FTC kezdőcsapata: Dibusz – Gartenmann (Csirkovics, 75.), Cissé (Szalai G., 75.), Ötvös (Maiga, 65.), Makreckis (Nagy B., 59.) – Tóth A. (Abu Fani, 75./Zachariassen 90.), N. Keita (Botka, 75.) – Levi (Szevikjan, 75.), O’Dowda (Cadu, 59.), Joseph (Raemaekers, 59.) – Varga B. (Pesics, 59.). Vezetőedző: Robbie Keane.

Gólszerző: Ben Farhat, ill. Keita, Szevikjan