A DVSC válogatott védőt nézett ki Görögországból – NS-infó

A DVSC múlt héten bejelentette a svéd jobbhátvéd, Henrik Castegren távozását és korábban a balhátvéd Ferenczi János is elhagyta a klubot, így biztosra vehető, hogy a védelembe érkezik majd új játékos.

Külföldi forrásból úgy értesültünk, hogy az egyik kiszemelt a 27 éves, belső védőként és jobbhátvédként is bevethető, négyszeres venezuelai válogatott Josua Mejías, aki két éve az athéni Kallithea játékosa, de lejár a szerződése a görög élvonalbeli klubnál, így szabadon igazolhatóként érkezhet. Mejías tavaly nyáron jutott fel a csapattal az első osztályba, a 2024 – 2025-ös idényben pedig 24 meccsen szerepelt a görög Szuperligában. Korábban megfordult az izraeli Beitarban és játszott a spanyol másodosztályban is, 21 meccsen a Málagában és hét meccsen a Gimnastic de Tarragonában. A venezuelai válogatottban 2021-ben Brazília ellen mutatkozott be, de idén márciusban is pályára lépett két vb-selejtezőn. A DVSC a héten még Ausztriában edzőtáborozik (hétfőn, azaz ma a kolozsvári CFR-rel játszik edzőmeccset), Mejías már az edzőtáborban csatlakozhat a Lokihoz, információink szerint előrehaladott egyeztetéseket folytat a klub a szerződtetéséről.

A DVSC az új vezetőedzője, Sergio Navarro érkezése óta mutat élénk érdeklődést a spanyol ajkú, korábban Spanyolországban is megfordult játékosok iránt, a Loki első nyári szerzeménye a spanyol középpályás, Fran Manzanara.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Fran Manzanara (spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Katona Levente (Kecskeméti TE), Josua Mejías (venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolható)

Távozók: Henrik Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)