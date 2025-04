Bánáti Kevin: Kezdjük átérezni, hogy közel Európa

Nem csak Vitális Milán szerezte meg első NB I-es gólját a múlt hét végén a DVTK ellen: Bánáti Kevin játékán látszik, hogy egyre többet szerepel az ETO FC Győr kezdőcsapatában, első élvonalbeli találata pedig felszabadító érzéssel töltötte el. Borbély Balázs vezetőedző a Puskás Akadémia elleni hazai siker (2–0) után kiemelte, hogy fiatal szélsőjével elbeszélgetett, felhívta a figyelmét arra, hogy a bal szélen Claudiu Bumba sokkal többször ér labdába a tizenhatoson belül, mint ő, s ezen változtatnia kell. Bánáti már a felcsútiak ellen is sokkal aktívabb volt, Miskolcon pedig a gólja mellett a második találatot is előkészítette lövésével.

„Nagyon örültem, hogy végre összejött, rengeteget dolgoztam érte az egész évad során – nyilatkozta lapunknak a 19 éves támadó. – Hullámvölgyekből azért nem volt hiány, de leírhatatlan érzés, hogy szinte telt ház előtt, ilyen gyönyörű stadionban, és ráadásul jó csapat ellen gólt szereztem. Valóban beszélgettem a Puskás elleni meccs előtt a vezetőedzőnkkel, elmondta, mire figyeljek és min javítsak. Örülök, hogy azóta jól megy a játék. A több lehetőséggel jön a tapasztalat is, jobban érzem, hova kell helyezkedni, hol kell kérni a labdát. Ha választhatnék, én is inkább a bal oldalon játszanék, befelé cselezve jobb lövéslehetőségeim lennének, illetve kifelé, az alapvonal felé is szívesen cseleznék, mert a bal lábam is jó. Persze ez nem kívánságműsor, a jobb oldalon is minden tőlem telhetőt megteszek.”

A héten a Paks és a Ferencváros Magyar Kupa-döntőbe jutásával szinte biztossá vált, hogy a bajnoki negyedik hely Konferencialiga-indulást ér a nyáron. Azonban amellett, hogy az ETO Stadion nyugati lelátóját a sajtó képviselőin, a családtagokon és VIP-vendégeken kívül másnak nem lehet megnyitni biztonsági okokból, a héten a játékosok még a klubépület körüli pályákat sem vehették igénybe, így Borbély Balázs Gyirmóton tartotta az edzéseket. Ha a csapat készen is áll az európai kihívásokra, mi a helyzet az infrastruktúrával?

„Ha jól tudom, a jövő héttől újra hazai környezetben edzünk, de a héten kezelték a gyepet, ezért pihentetni kellett – mondta Bánáti Kevin. – Még csak most kezdjük igazán átérezni, hogy közel kerültünk az európai porondhoz, a tabella és a pontok mutatják, lehet róla reálisan beszélni. Nagyon jó sorozatban vagyunk, mindent megteszünk, hogy a negyedik helyet megtartsuk. A Paks elleni összecsapást nem fogjuk fel másként, mint a többit, attól függetlenül, hogy mindkét csapat sikeres. Minden eshetőségre felkészülünk egy-egy mérkőzésen belül, emellett a három élcsapat elleni jó szereplésünk oka, hogy nagyobb motivációval játszunk, és még erősebb a belső impulzus arra, hogy megmutassuk magunkat. Ha sikerülne győzni szombaton, hat pontra megközelítenénk a dobogót négy meccsel a vége előtt, de komolyabban nem érdemes foglalkozni a tabellával, egyszerűen arra figyelünk, hogy nyerjünk, és minél több pontot szerezzünk a hajrában.”

Borbély Balázs az utóbbi napokban lapunk Képes Sport-mellékletében és az M4 Sportnak adott interjújában is említette, hogy az ETO nem feltétlenül áll készen arra, hogy a nemzetközi kupában induljon. Bánáti Kevin szerint, ha mégis olyan pozícióban végezne a csapat, úgyis kiderül, mire elég a jó bajnoki szereplés.

„Jelen pillanatban nehéz megmondani, erőn felül teljesítünk-e. A bajnokság előtt a bennmaradást tűztük ki célul, ennek maximálisan eleget tettünk. Nekünk, játékosoknak mindenesetre csodás bónusz lenne, ha nemzetközi kupaindulást érő helyen végeznénk.”

NB I

29. FORDULÓ

Április 25., péntek

Nyíregyháza Spartacus FC–DVSC 1–0

Április 26., szombat

15.15: Puskás Akadémia–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.30: ETO FC Győr–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Újpest FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

Április 27., vasárnap

15.30: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

18.00: ZTE FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)