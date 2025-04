„A jövő héttől zöld lámpát kapok” – közeleg Hahn János visszatérése

„A jövő héttől zöld lámpát kapok, így minden gyakorlatnál maximálisan, teljes értékűen csatlakozhatok a csapathoz – idézi a paksifc.hu Hahn Jánost. – Folyamatosan edzettem az alap-állóképességre, ennek részese volt a négyéves kislányom is, aki után jó sokat megyek. Nem érzek akkora lemaradást, szerintem gyorsan visszajön majd minden.”

A csatár tavaly júliusban, a ciprusi AEK Larnaca elleni Konferencialiga-selejtezőn (3–0) szenvedett súlyos térdsérülést.

„Amikor ütköztem, rögtön éreztem, komoly dolog történt – elevenítette fel a történteket a 30 éves labdarúgó. – Reménykedtem benne, hogy csak a belső oldalszalagokról van szó, aztán kiderült, a keresztszalagot is rendbe kellett tenni… Nem estem pánikba, tudtam, hosszú procedúra elé nézek, de mihamarabb túl akartam lenni rajta. Az eseten gyorsan túltettem tehát magam, így mentálisan sem éreztem nehéznek. Ilyenkor van az embernek ideje fejben összeszedni magát, erre is maximálisan törekedtem, nagy hangsúlyt fektettem rá. Közben a család és a társak is mellettem voltak, ami nagyon jólesett.”

Vuits Viktor, a zöld-fehérek erőnléti edzője szerint bár tartottak a hosszadalmas utókezeléstől, végül jól ment minden, ami nagyban köszönhető Hahn munkamoráljának.

„Nagyon ritka rehabilitáció volt, hiszen minden a tervek szerint és időre haladt. Nem volt pont, ahol megakadtunk volna, minden szuperül működött. Véleményem szerint Janó kész lesz a játékra a szezon végére” – fogalmazott Vuits, aki szerint a 2020–21-es NB I-es idény gólkirályának erőnléte kiváló, a rehabilitáció végére plusz tíz kiló izmot „építettek fel” rá.