Alicia Toublanc: Olyan, mintha hazaérkeztem volna

Három magyarországi felkészülési mérkőzés után Románia felé vették az irányt a Debreceni VSC női kézilabdázói, akik a hét végén Ramnicu Valceában a Constantin Tita-emléktornán szerepelnek a házigazda, a szintén román Craiova és az éppen Debrecenből érkező jobbszélső Töpfner Alexandrát, illetve a balszélső Korsós Dorinát is foglalkoztató Rapid Bucuresti társaságában.

A Szilágyi Zoltán által irányított, Bajnokok Ligája-csoportkörös együttes korábban a román Slatinát (33–30), a szlovákiai Nagymihályt (41–16) és a bajnoki bronzérmes Esztergomot (30–24) is legyőzte az alapozás során, míg a napokban a romániai településen edzett, pénteken pedig a nagy múltú hazai csapat ellen tesztelt és nyert 13–17-es félidőt követően 30–27-re, így szombat délután a tornagyőzelemért léphet pályára a Craiovát 35–26-ra legyőző Rapiddal szemben. A debreceniek 15 tagú kerettel utaztak el, a nyáron éppen a valceaiaktól igazolt svéd irányító, Daniela de Jong otthon maradt rehabilitációs munkát végezni, ám a szintén a román kirakatklubtól szerződtetett olimpiai második, világbajnoki arany- és ezüstérmes francia jobbszélső, Alicia Toublanc korábbi társai ellen küzdhet.

„Nagyon átalakult előző csapatom kerete, de azért vannak még ismerős arcok – mondta a tavalyi párizsi olimpia álomcsapatába beválasztott, 29 éves Alicia Toublanc. – Szeretettel fogadtak a csarnokban, amikor ott edzettünk, a városról is szép emlékeim vannak, de most már természetesen csakis jelenlegi együttesemre összpontosítok.”

Adrianna PLACZEK, a DVSC új lengyel kapusa: – Nagyon jól érzem magam Debrecenben, mindenki kedves és szívélyesen fogadott a klubnál és a csapatban. Lejátszottam az első meccseimet is, még többet kell dolgoznom együtt a lányokkal, de az első benyomásaim jók. Természetesen mindig van min csiszolnunk, ám egyelőre minden pozitív. Kapusként is sokat kell együttműködjek a társakkal, meg kell ismernem őket, ami az elején nehéz, de lépésről lépésre haladunk és minden összeáll majd. VÉLEMÉNY

A 2015 és 2024 között a francia Brestet erősítő, az egyesülettel bajnok, háromszoros Francia Kupa-győztes és Bajnokok Ligája-döntős Toublanc gyorsan megszokta az új környezetet.

„Nagyon jól érzem magam új csapatomban, nem túlzás azt állítani, hogy olyan, mintha hazaérkeztem volna – folytatta Toublanc. – Bár a városból még nem sokat láttam, hiszen a felkészülési időszakban sem ideje, sem energiája nincs az embernek »turistáskodni«, annyit már megtapasztaltam, hogy Debrecen élhető, rendezett város. Az egyetem főépülete előtt minden nap elmegyek úton a csarnokba, igazán impozáns.”

A francia válogatott jobbszélső az első három felkészülési mérkőzésen összesen húsz gólt szerzett, és úgy tűnik elődjétől, Töpfner Alexandrától „megörökli” az első számú hétmétereslövő szerepét is a piros-fehéreknél.

„Nem újdonság, hogy büntetőt kell lőnöm, igyekszem minél eredményesebb lenni – mondta a jobbszélső. – Nagyon fontos, hogy ősztől ismét a Bajnokok Ligájában szerepelhetek, ez tényleg nagy öröm nekem, hiszen amikor elköteleztem magam a klubhoz, még közel sem volt biztos, hogy ott lehet a csapat a legrangosabb európai kupasorozatban. A Brest játékosaként pályára léptem a Debrecen ellen is két évvel ezelőtt, és bizony akkor alaposan megtréfált minket mostani csapatom. Abban reménykedünk, hogy az előttünk álló BL-idényben is lesznek olyan sikeres meccsek, mint a Brest elleni győzelem volt. Az biztos, hogy a csoportkörben nem találkozunk nevelőegyesületemmel, de lehet, hogy a sorozat későbbi szakaszában még összefutunk.”