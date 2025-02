Ha a csapat nem csúszik-mászik, akkor nem nyerhet – Grzelak az Újpest veresége után

A ZTE trénere, Márton Gábor szerint csapata az egész mérkőzésen fölényben játszott.

„Az első félidőben ez helyzetekben annyira nem mutatkozott meg, az ellenfél pedig az első kapura lövéséből vezetést szerzett. A második félidő jól sikerült, amit elképzeltünk, az ült. A cserejátékosok jól szálltak be, a kiállításig is fölényben voltunk, megvoltak a helyzetek, Piscitellinek legalább egyszer nagyot kellett védenie. Megérdemelt győzelmet arattunk, a csapat fantasztikusan teljesített jelen körülmények között. Az elmúlt hét is őskáosz volt, rengeteg volt a beteg, összevissza kellett variálni a csapatot.”

MÁRTON GÁBOR SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Az Újpest vezetőedzője, Bartosz Grzelak úgy látta, az első félidőben az ő csapata játszott fölényben.

„A másodikban sem ragadtunk bent, az első tíz-tizenöt percet megnyomtuk, aztán elkezdett fogyni a lendület, úgyhogy cserékkel próbáltam frissíteni. A piros lap természetesen nem segített a visszakapaszkodásban. Két dologgal kell most megküzdenünk: jó ideje fennáll a góllövés hiánya, illetve tizenegy emberrel kellene befejezni a meccseinket. Dühítő, de látjuk, hogy az NB I-ben nincs könnyű meccs. Ha a csapat nem csúszik-mászik a pályán, akkor nem nyerhet, úgyhogy természetesen csalódott vagyok.”

BARTOSZ GRZELAK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC 1–2 (Karamoko 17., ill. Dénes V. 83., Medgyesi S. 90+4.)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezette: Bogár

Kiállítva: Lacoux (75.), ill. Almási (90+8.)

