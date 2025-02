Beridze visszatért Újpestre – hivatalos

A lila-fehér klub bemutatója szerint agrúz zélső hazájában kezdett el futballozni, és az FC Dila csapatában mutatkozott be a felnőttek között.

Ezt követően játszott Belgiumban és Szlovákiában is, mielőtt 2018-ban – első ízben – a Megyeri útra helyezte át székhelyét. 2019-ben a Gentbe igazolt, ám 2020 októberében visszatért a IV. kerületbe, és 2021-ben Magyar Kupát is nyert az Újpesttel. 2022-ben távozott, és azóta Törökországban futballozott.

Beridze két, lila-fehér időszakában összesen 79 NB I-es meccsen lépett pályára, ezeken pedig 22 gól és 15 gólpassz fűződik a nevéhez.

„Beridze szeretne újra Újpesten futballozni – mondta korábban a Nemzeti Sport megkeresésére a szélső menedzsere, Lasa Odiladze. – Volt is már egy nagyon korrekt beszélgetésünk a klub igazgatójával, de ez még nem jelent semmit. Giorgi szabadon igazolható játékos, több országból is beszélgetünk klubokkal, de konkrétumról még nem tudok beszámolni. Most ajánlatra várunk, ha érkezik ajánlat, utána tudunk beszélni a továbbiakról. Az biztos, hogy Beridze nagyon szeretett Újpesten futballozni, ezért szívesen vissza is térne.”

A 27 éves labdarúgó legutóbb a Kocaelispor játékosa volt, ám a török csapattal szerződést bontott.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Giorgi Beridze (grúz, Kocaelispor – Törökország, szabadon igazolhatóként), Damian Rasak (lengyel, Górnik Zabrze – Lengyelország), Milan Tucic (szlovén, NK Bravo – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Mándi Naruki Milán

Kiszemeltek:

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: Baranyai Nimród (Kazincbarcika)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –