Nagy verést kapott Veszprémben a futsalbajnokságot vezető, a túlélésért küzdő Haladás

A veszprémiek Fellembek Zétény (2), Thiago, Gerencsér Antal és Tatai József góljával győztek, a szombathelyiek szépítő találatát Kovács Máté szerezte. „Kalapot emelünk a Haladás előtt, amely »megfogyva bár, de törve nem« páratlan küzdőszellemről tett tanúbizonyságot!” – ezzel a posztszöveggel tette ki az eredményt Facebook-oldalára a győztes Veszprém, amely az ötödik helyen áll a tabellán.

Ami az említett megfogyást illeti… Pálmay Tamás, a Haladás szakágvezetője a mérkőzésre készülve a szombathelyiek klubhonlapjának elmondta: a bizonytalan helyzet miatt eddig négy játékos döntött a távozás mellett, Vas Ádám az Újpest FC, Hadházi Sándor a Veszprém, Rutai Balázs a Kecskemét, míg Vatamaniuc-Bartha Dávid a Nyíregyháza kötelékében folytatja pályafutását.

„Nem tért vissza Brazíliából a három légiósunk, valamint a szakmai stáb sem. Ez teljesen érthető, ők egyelőre várakozó állásponton vannak, mivel nem látják azt, hogy a feltételek biztosítva lennének. Információink szerint több másik játékosunk is tárgyal az eligazolásáról, de ezek az ügyek még nem zárultak le. Sziffer András edző pedig január végéig vállalta a felnőttcsapat irányítását. Annyi jelenleg biztos, hogy hétfőn Veszprémben pályára fogunk lépni, ám az még bizonytalan, hogy milyen összetételben” – idézte a klubhonlap néhány napja Pálmayt, aki arról is beszámolt, hogy több, Ausztriában nagypályán játszó labdarúgó jelentkezett be, hogy akár ingyen is futsalozna a Haladásban.

A szakosztályvezető elmondta: azon dolgoznak, hogy végig tudják játszani a 2024–2025-ös idényt.

FÉRFI FUTSAL NB I

17. FORDULÓ

Vehir.hu Futsal Veszprém–Haladás VSE 5–1

SG Kecskemét Futsal–MVFC Berettyóújfalu 5–1

Magyar Futsal Akadémia–TFSE-Tent Budapest 5–1

Aramis SE–B-Kerép Nyírbátori SC 3–1

Újpest FC–DEAC 5–4

Rubeola FC–Á-Stúdió Futsal Nyíregyháza 1–6