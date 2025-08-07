A Veszprém új kapusa: Már csak a BL-cím hiányzik, motivált vagyok!

A tapasztalt kapus, Mikael Appelgren hosszú éveket töltött el Németországban, mielőtt úgy döntött: itt az idő a váltásra – és egy új kihívásra a One Veszprém színeiben.

„Kézilabdázóként mindig arról álmodtam, hogy a Bajnokok Ligájában játsszak, lehetőleg olyan csapatban, amely mindig nyerni akar, és esélye is van rá. […] A Veszprém mentalitása ugyanez – mindent meg akar nyerni, amiben csak elindul” – fogalmazott a 35 éves svéd kapus.

Appelgren több mint egy évtizedet húzott le a világ egyik legerősebb bajnokságában, de saját bevallása szerint már érett benne a változás gondolata.

„Úgy éreztem, új kihívásra, új kalandra van szükségem. […] Veszprémben a legjobb játékosokkal és a legjobb edzővel, Xavier Pascuallal dolgozhatok együtt.”

Nem ismeretlen számára a magyar kézilabda, sőt, a Veszprém Arénában is járt már korábban: egyszer a svéd válogatott tagjaként, egyszer pedig klubszinten a Melsungennel mérkőztek meg a Balatonfüred ellen – emlékei azóta is élénken élnek benne.

„Nagyon várom, hogy visszatérjek. Tudom, milyen hangulatot tudnak teremteni a veszprémi szurkolók – ez is része annak, amiért ide akartam jönni.”