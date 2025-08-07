A Veszprém új kapusa: Már csak a BL-cím hiányzik, motivált vagyok!

A tapasztalt kapus, Mikael Appelgren hosszú éveket töltött el Németországban, mielőtt úgy döntött: itt az idő a váltásra – és egy új kihívásra a One Veszprém színeiben.
„Kézilabdázóként mindig arról álmodtam, hogy a Bajnokok Ligájában játsszak, lehetőleg olyan csapatban, amely mindig nyerni akar, és esélye is van rá. […] A Veszprém mentalitása ugyanez – mindent meg akar nyerni, amiben csak elindul” – fogalmazott a 35 éves svéd kapus.
Appelgren több mint egy évtizedet húzott le a világ egyik legerősebb bajnokságában, de saját bevallása szerint már érett benne a változás gondolata.
„Úgy éreztem, új kihívásra, új kalandra van szükségem. […] Veszprémben a legjobb játékosokkal és a legjobb edzővel, Xavier Pascuallal dolgozhatok együtt.”
Nem ismeretlen számára a magyar kézilabda, sőt, a Veszprém Arénában is járt már korábban: egyszer a svéd válogatott tagjaként, egyszer pedig klubszinten a Melsungennel mérkőztek meg a Balatonfüred ellen – emlékei azóta is élénken élnek benne.
„Nagyon várom, hogy visszatérjek. Tudom, milyen hangulatot tudnak teremteni a veszprémi szurkolók – ez is része annak, amiért ide akartam jönni.”
Az érkezése előtt nem csak videókat nézett és statisztikákat böngészett – kikérte egykori csapattársa, a veszprémi ikon, Andreas Nilsson véleményét is.
„Tíz évig itt kézilabdázott, mindig követtem őt és a csapatát. Ő határozottan azt mondta, ha lehetőségem van ide igazolni, ne habozzak – nagyon fogom élvezni. Ő tudja, mit beszél.”
Appelgren tisztában van vele, milyen múlttal rendelkezik új klubja, és azt sem titkolja: lenyűgözi, hogy a Veszprém évtizedek óta az élvonalban szerepel, Európa egyik legelismertebb egyesületeként.
„Ez az egyik legsikeresebb klub Európában. Szinte már mindent megnyert – csak a Bajnokok Ligája hiányzik még.”
Kapustársával, Rodrigo Corralesszel egyenrangú párost alkothatnak majd – eltérő stílusuk miatt akár kiválóan kiegészíthetik egymást.
„Szerintem jól ki fogjuk egészíteni egymást. Én máshogy védek, mint ő, de pont ez lehet az erősségünk. Mindent megteszek, hogy támogassam Rodrit, és minél nagyobb hasznára legyek a csapatnak.”
Az újrakezdés nemcsak szakmailag, hanem emberileg is izgalmas kihívást jelent a svéd kapusnak. Magyarország, a Balaton és a kultúra felfedezése is a tervei között szerepel.
„Először persze a kézilabda! Aztán ha lesz rá időnk, a barátnőmmel szeretnénk felfedezni a Balatont, megismerni a magyar kultúrát, ételeket, zenét. A gulyásról és a lángosról már hallottam – de ennél többre vagyok kíváncsi.”
Appelgren jelenleg már a beilleszkedésen dolgozik: magyar szavakat tanul, YouTube-videókat néz, és szeretne legalább alapszinten beszélgetni majd a helyiekkel is.
„Alig várom, hogy induljon a munka! Kaptam egy lehetőséget az élettől, és motivál, hogy megmutassam: még mindig a legjobbak közé tartozom.”