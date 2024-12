A megszűnés fenyegeti a Haladás futsalcsapatát – sajtóhír

A négyszeres magyar bajnok, ötszörös kupagyőztes, mindkét fronton címvédő Haladás VSE NB I-es futsalcsapata annak ellenére teljesített nagyszerűen az őszi szezonban, hogy a játékosok, a szakmai stáb tagjai szeptember 10-én kaptak utoljára fizetést – írta meg a vaol.hu, amely Pálmay Tamás szakágvezetőt is megszólaltatta a kialakult helyzettel összefüggésben: „Toronymagasan vezetjük a bajnokságot, kilenc pont az előnyünk a második Kecskemét előtt, csak egyszer kaptunk ki, mi rúgtuk messze a legtöbb gólt, mi kaptuk a legkevesebbet” – foglalta össze az együttes teljesítményét, hozzátéve azt is, hogy ezeket az eredményeket a játékosok úgy érték el, hogy hónapok óta nem kaptak fizetést.

A bizonytalan jövőről is elmondta a véleményét Pálmay, aki szerint a jelenlegi helyzetben többféle forgatókönyv is elképzelhető – legrosszabb esetben az is, hogy végleg megszűnik a futsalcsapat.

„December 6-án játszottuk le az idei utolsó tétmeccsünket. Akkor abban maradtunk, hogy akkor gyűlünk majd össze egy megbeszélésre, ha már tudjuk, hogy mit hoz a jövő, ami most egyelőre nagyon bizonytalan. Sokféle forgatókönyv lehetséges. Elképzelhető, hogy az elmúlt években sikert sikerre halmozó csapat megszűnik, a játékosok szétszélednek. Benne van a pakliban, hogy »csökkentett üzemmódban« fejezzük be a bajnokságot: az itt maradó felnőtt játékosokat az utánpótlásunkból egészítjük ki. Én abban bízom, hogy januárban változatlan felállásban, változatlan célokkal folytatjuk a pontvadászatot – de belátom, most erre van a legkevesebb esély... Az edzők, légiósok hazautaztak Brazíliába, ám ha rendeződik a helyzet, visszatérnek. A fiúk is várják a híreket, hiszen választ kell adniuk az ajánlatokra. Az idő sürget, a bajnokság január 6-án folytatódik, vagy velünk, vagy nélkülünk. A probléma nagyon nagy, túlmutat a futsalcsapat kérdésén, itt már az anyaegyesület jövője a tét” – mondta el a Vaolnak Pálmay.