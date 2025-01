Játékost cserélt egymással a Nyíregyháza és a Budapest Honvéd – hivatalos

Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport Online értesülései, játékost cserélt egymással a Budapest Honvéd és a Nyíregyháza Spartacus.

Baki Ákos lett a Honvéd negyedik téli érkezője. 1994. augusztus 24-én született Zalaegerszegen, ahol nyolcéves korától egészen 2009-ig a ZTE FC utánpótlásában futballozott. Ezt követően az MTK akadémistája lett, 2013-ban a klub labdarúgójaként mutatkozhatott be az élvonalban. Baki 2021-ig a fővárosiakat erősítette, majd egy rövid mezőkövesdi kitérőt követően 2022-től Nyíregyházán szerepelt, a szabolcsiakkal az előző idényben bajnoki címet ünnepelhetett a másodosztályban.

„Nagyon vártam már ezt a pillanatot, mert egy nagy múltú klubhoz kerültem. Örültem a megkeresésnek, már az első beszélgetések alkalmával éreztem, hogy nagyon szeretne megszerezni a Honvéd, úgyhogy boldog vagyok, hogy itt lehetek és aláírhattam a szerződést” – fogalmazott a védő a klub hivatalos honlapján.

„A jelenlegi keretből több játékos is volt már korábban a csapattársam, de a stábból is ismerek többeket, Keszával, Sigivel és Sziszkával (Kesztyűs Barna, Sigér Ákos, illetve Hangya Szilveszter – a szerk.). Brocki bával (Brockhauser István, kapusedző – a szerk.) is dolgoztam már együtt az MTK-nál, tehát sok ismerősöm van itt, így a beilleszkedéssel nem lesz gondom” – osztotta meg érzéseit az aláírást követően a védő, aki Feczkó Tamásról is beszélt.

„Tamást is az MTK-nál ismertem meg, majd Nyíregyházára is ő vitt, remek edzőnek és nagyon jó embernek tartom. Izgatottan várom, hogy ismét együtt dolgozhassak vele” – tette hozzá a védő, majd a Honvédra is kitért.

„Nagyon sokszor játszottam már a Honvéd ellen, messze földön híresek a szurkolók, akik mindenhova elkísérik a csapatot, amelyet tűzön-vízen át támogatnak, éppen ezért mindig is nagyon nehéz volt ellenük játszani. A Honvéd jelenleg nem ott van, ahol lennie kellene, ugyanakkor innen már csak felfelé vezet az út. Keményen kell dolgoznunk, de a bennmaradás önmagában nem elég, ennél több kell, hogy aztán jövőre merészebb célokért küzdhessünk” – zárta mondandóját Baki.

Szinte ugyanakkor a Nyíregyháza Spartacus bejelentette Benczenleitner Barna megszerzését, aki fordított utat járt be, mint Baki.

„Örültem a Nyíregyháza megkeresésének, a fejlődésem szempontjából fontos volt, hogy az NB I-ben játszhassak, és nem is gondolkodtam azon, hogy elfogadjam-e az ajánlatot. Tudom, hogy meg kell küzdenem a csapatba kerülésért, de ez nem jelent akadályt. Nagyon jó a hangulat a mérkőzéseken, szeretik Nyíregyházán a szurkolók a focit, ez is sokat számított a döntésnél. Tímár Krisztiánnal dolgoztam együtt a korosztályos válogatottnál és Győrben is, ez is egy érv volt a Szpari mellett” – mondta Benczenleitner Barna.

Benczenleitner három évre írt alá Nyíregyházán.

„Barna bal oldali belső védőként és szélső védőként is bevethető. Jó felépítésű játékos, már most a kora ellenére komoly tapasztalattal rendelkezik. Már régóta monitoroztuk, és ott szerepelt azon a listán, akiket szerettünk volna sorainkban tudni. A célunk továbbra is az, hogy minél több olyan fiatal magyar játékosunk legyen, akikben még rengeteg potenciál van minden tekintetben” – tette hozzá Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

Eldőlt az is, hogy Myke Ramos távozik a klubtól, Kazincbarcikán folytatja.