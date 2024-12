Riccardo Piscitelli a szezon legjobbja

Jó döntésnek bizonyult Újpestre igazolni. Riccardo Piscitelli április végén fogadta el a lila-fehérek ajánlatát, a Mezőkövesden eltöltött időszakot követően új környezetbe került a kapus. A kisvárosi életet a fővárosi váltotta fel, az NB I-ből kieső együttesből Magyarország egyik legnépszerűbb klubjába szerződött.

Hogy jól járt vele az Újpest, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy őszi abszolút rangsorunk élén az olasz labdarúgó végzett (6.167-es átlaggal), s a jó teljesítményt úgy érte el, hogy mind a tizenhét bajnokin ő kezdett a kapuban, csupán a Debrecen elleni idegenbeli találkozón cserélték le a hajrában, akkor is kisebb sérülés miatt.

Szűcs Lajos, a korábbi háromszoros válogatott kapus, a legutóbbi (1998) újpesti bajnokcsapat játékosa is úgy látta, Riccardo Piscitelli ragyogó őszt zárt, egyáltalán nem érte meglepetésként az elsősége.

„Láthatóan jót tett neki a nyári környezetváltozás, Újpestre kerülve új impulzusok érték, mérkőzésről mérkőzésre lendült egyre jobb formába – mondta lapunk érdeklődésére Szűcs Lajos. – Mezőkövesden is akadtak jó mérkőzései, bravúrjai, de úgy éreztem, ott a hiba ugyanúgy benne volt a játékában. Az ősszel letisztult a teljesítménye, a csapat viszonylag kevés gólt kapott vele a kapuban, bizonyította, hogy jól járt vele az Újpest.”

Szűcs Lajos úgy érzi, az elmúlt években a Megyeri úton nem becsülték meg kellően a kapusokat. A saját nevelésű Banai Dávid csapatkapitánya is volt az együttesnek, rapszodikus teljesítménye annak is betudható, hogy egy-két rosszabbul sikerült mérkőzést követően a kispadra ültették.

„A saját példámból tudom, a kapusoknál mennyit jelent a bizalom. Nekem is voltak annak idején gyengébb meccseim, előfordult, hogy nem úgy ment a védés, ahogyan szerettem volna, ám mivel hittek bennem, maradtam a kapuban és meg is háláltam… Újpesten most Riccardo Piscitelli is élvezi a bizalmat, és el kell ismerni, az ő teljesítménye is kellett a csapat őszi jobb teljesítményéhez.”

A korábbi újpesti és ferencvárosi kapus annak idején ugyancsak figyelemmel követte az osztályzatok alakulását, többször végzett a Nemzeti Sport rangsorának élén. Riccardo Pisci­telli teljesítményét elismeri, de ha az egyéni képességeket nézzük, nála továbbra is Dibusz Dénes az NB I legjobb kapusa.

„Jellemző, a legutóbbi újpesti derbin is a két kapus volt a középpontban – folytatta Szűcs Lajos. – Riccardo Pisci­telli rögtön a mérkőzés elején óriási védéssel hozta formába magát, ha ott nem tolja a lécre a labdát, alighanem nagy különbségű ferencvárosi siker születik. A két kapusnak volt köszönhető, hogy gól nélküli döntetlen lett a meccs vége.”

Riccardo Piscitelli kellően rutinos, tízéves korától csaknem egy évtizeden át a világhírű AC Milan futballistája volt, ahogyan korábban fogalmazott lapunknak, a Milanello volt a második otthona. A legtöbb időt a korábbi olasz válogatott Christian Abbiatival töltötte, példaképe pedig olasz tinédzserként természetesen Gianluigi Buffon volt.

Magyarországra érkezése előtt védett Romániában és Portugáliában is, októberben töltötte be harmincegyedik életévét, azaz akár hosszú időre is megoldhatja az újpestiek kapusgondjait.

„A legjobb kapuskorban van! Megmondom őszintén, mielőtt Magyarországra jött volna, kevésbé ismertem a munkásságát, és Mezőkövesdre érkezésekor felvetődött bennem, vajon miért igazol egy olasz játékos Magyarországra. Annak idején jó ideig még Mezőkövesden sem védett, amikor aztán bekerült a kapuba, meghálálta a bizalmat. Most ősszel Újpesten kifejezetten jó teljesítményt nyújtott. Ki merem jelenteni, a liláknak most nincsenek kapusproblémái” – mondta róla Szűcs Lajos.

Lapunk tudósítói is sokra taksálták Nagy Zsolt teljesítményét

Az OTP Bank Ligában őszi első Puskás Akadémia játékosa nem csupán a válogatottban került vissza a kezdőcsapatba, hanem hat góljával és nyolc gólpasszával klubja motorja is volt.

A Puskás Akadémiát erősítő Nagy Zsolt hat gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott az NB I őszi szezonjában (FOTÓ: ÁRVAI KÁROLY)

A mezőnyjátékosok közül hárman is (Elton Acolatse – Diósgyőr, Yohan Croizet – ZTE, Nagy Zsolt – Puskás Akadémia) 6.000-s átlaggal végeztek az NS abszolút rangsorának élén, közöttük a sorrendet a több értékelhető teljesítmény határozta meg, így Nagy Zsolt lett az első.

Úgy véljük, a számok ezúttal sem hazudnak. Ha a statisztikák és osztályzatok megtekintése nélkül kellett volna megneveznünk 2024 őszének legjobb NB I-es játékosát, a legtöbben valószínűleg Nagy Zsoltot mondtuk volna, hiszen nem lehetett nem észrevenni, milyen nagyszerű teljesítményt nyújtott. Játéka nemcsak eredményes volt, hanem látványos is. Remek megmozdulások, nagy gólok, rendkívül erős „jelenlét” a pályán. Sokszor érezni azt, mintha mindenhol ott lenne.

A tavaly tavasszal elszenvedett súlyos térdsérülése után feltehetően kevesen hitték volna – talán őt magát is beleértve –, hogy ilyen remek formában tér majd vissza, és nem csupán kulcsjátékosa lesz az őszt a tabella élén záró Puskás Akadémiának, hanem a válogatottban visszaszerzi helyét a kezdőcsapatban, majd ezt meg is hálálja, és rátesz még egy lapáttal.

Szárnyalásához talán az is kellett, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző megtalálta az igazi posztját – bár ez már korábban megtörtént, nem ezen az őszön. Hosszú évekig balhátvédet játszott, már az akadémián is, de kiderült, hogy fentebb még hasznosabb a játéka, tökéletesen érzi magát a 4–2–3–1-es hadrendben balszélsőként. Sokoldalúságára jellemző, hogy a válogatottban bal oldali középpályást játszik. A nemzeti együttes kezdőcsapatában Kerkez Milos átvette a helyét 2022 őszén – ám Nagy Zsolt az idén visszaszerezte, hiába játszik posztriválisa az angol Premier League-ben.

Sajnos Marco Rossi szövetségi kapitány is egy ütemmel később ismerte ezt fel, talán már az Európa-bajnokságon is őt kellett volna kezdőként játszatnia…

Az Eb után a Konferencialiga selejtezőjében négyszer is eredményes volt, különösen nagyot játszott a sorozat legutóbbi döntőse, a Fiorentina ellen, a párharc mindkét meccsén gólt szerzett. A bajnokságban hat gól áll a neve mellett, betalált a Zalaegerszeg, a Kecskemét, a Nyíregyháza, az MTK, a Győr és a Paks kapujába is. És bár sok gólt szerez tizenegyesből, az is nagyon fontos, hogy van a csapatának egy rendkívül magabiztos ítélet-végrehajtója. Emellett adott nyolc gólpasszt is.

Az osztályzatok is azt mutatják, végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, csupán az ETO elleni 0–3-nál kapott 5-ösnél gyengébb érdemjegyet (4-est), és volt két 7-ese (a Nyíregyháza elleni hazai 3–1 és a Paks elleni hazai 3–1 során), egyszer pedig 8-asra értékeltük a játékát, a nyíregyházi ­3–0-s siker alkalmával. A Spartacus elleni két, illetve az őszi utolsó fordulóban a Pakssal vívott meccsen ő lett a mérkőzés legjobbja.

Az OTP Bank Liga őszi rangsora a Nemzeti Sport osztályzatai alapján

Lapunk elkészítette a 2024–2025-ös első osztályú labdarúgó-bajnokság őszi szezonjának játékosrangsorát a munkatársaink által adott osztályzatok alapján. A sorrendet a 0-tól 10-ig adható érdemjegyek átlaga határozza meg, azzal a kitétellel, hogy a 0-s osztályzatok – amelyeket a próbára nem tett kapusok vagy azok a mezőnyjátékosok kapnak, akik kezdőként 30 percnél kevesebbet játszanak – nem számítanak. A ranglistára összesen 140 futballista – hét kapus és 133 mezőnyjátékos – került fel, csakis azok a labdarúgók, akik a mérkőzések több mint felén, azaz legalább kilenc bajnokin értékelhető teljesítményt nyújtottak. Aki nyolc vagy annál kevesebb osztályzatot kapott, nem szerepel a rangsorban. Pontazonosság esetén a több értékelhető teljesítmény rangsorolt.

A Nemzeti Sport osztályzatai alapján a szezon legjobb játékosa az Újpest FC kapusa, Riccardo Piscitelli lett 6.167-es átlaggal. Az olasz légiósnak jelentős szerepe van abban, hogy az NB I-ben az ősszel az újpestiek kapták a legkevesebb gólt, 14-et. Ez nagy változás az előző idényhez képest, amelyben a fővárosi lila-fehérek kapuját vették be a legtöbbször az ellenfelek. Piscitelli több mérkőzésen bravúros védéseket mutatott be. Az ősszel csapata mind a 17 bajnokiján pályára lépett (csupán egyszer, a DVSC–Újpest találkozón cserélték le, akkor is sérülés miatt), ebből 12-szer lehetett értékelni a teljesítményét, öt meccsen olyan kevés feladata akadt, hogy 0-s osztályzatot kapott. Tudósítóink egyszer 8-asra, hatszor 7-esre értékelték teljesítményét.

A mezőnyjátékosok közül hárman 6.000-s átlaggal végeztek az élen, közöttük a sorrendet a több értékelhető teljesítmény határozta meg, így az ősszel a Puskás Akadémia FC-ben és a válogatottban is kiemelkedően futballozó Nagy Zsolt végzett az első helyen, megelőzve a DVTK játékosát, Elton Acolatsét és a ZTE FC labdarúgóját, Yohan Croizet-t.

Magyarázat: A helyezés után a játékos neve, csapata, illetve az osztályzatok átlaga szerepel, míg az utolsó oszlopban, zárójelben az értékelhető pályára lépések számát tüntettük fel. Vastaggal szedve a különböző felnőttválogatottakban valaha is szereplő játékosokat jelöltük.