Gera Zoltán: Az életünkért küzdünk, ilyenkor nem könnyű mindig higgadtnak lenni

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 3–1 (2–0)

Miskolc, DVTK Stadion. Vezette: Pintér Cs.

Gólszerző: Klimovics (25.), Gera D. (43.), Rakonjac (84.), ill. Domingues (62.)

A TALÁLKOZÓ ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

MESTERMÉRLEG

Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője

– Tökéletes első félidő, remek meccshajrá: hogyan látta, miben nőttek még a DVSC fölé?

– Alaposan felkészültünk a mérkőzésre, és az történt, amire számítottunk. Kemény, harcos, a végeredmény ellenére változatos meccs volt, és voltak olyan periódusok is, amikor saját magunkat kellett legyőznünk. A kulcsmomentum az lehetett, hogy a cserék újra lendületbe hozták a csapatot.

– Mit gondol, Elton Acolatse remek teljesítménye a Debrecen gyengébb bal oldali védekezésének volt köszönhető?

– Semmiképpen sem becsülném le az ellenfelet, az viszont tény, hogy holland légiósunk remek képességű, s ezen a meccsen bizony kamatoztathatta gyorsaságát. Nem csak a szélsőjátékban tud átlagon felül teljesíteni, sokoldalú labdarúgó, ráadásul a pályán kívül is meghatározó személyiség. A szezon elején sérülés hátráltatta, de az már a múlté, megfelelő állapotban van.

– Ha így folytatják, a DVTK dobogós helyen várhatja a bajnokság tavaszi folytatását…

– Még két forduló hátravan, ráadásul elmaradt meccsek is vannak, így inkább nem foglalkozunk azzal, miként zárul az év.

Nestor EL MAESTRO, a DVSC vezetőedzője

– Csapata nehezen kapta el a fonalat, az első fél­időben is a hazaiak uralták a meccset: mi lehetett az oka ennek?

– Nem találtuk a mérkőzés ritmusát, az első félidőben valóban jobban játszott ellenfelünk. Ennek ellenére voltak olyan periódusai a találkozónak, amikor pozitív részleteket is tapasztaltam a játékunkban, ám ez természetesen csekély vigasz.

– A második félidőben mivel volt elégedett?

– Azzal talán, hogy rendre megnyertük a párharcokat a középpályán, s ezeknek köszönhetően gyorsabban a hazai kapu közelébe kerültünk. Sikerült a szépítés, sőt, akkor úgy tűnt, összejöhet az egyenlítés, mi több, jó esetben még a győzelem is. Sajnos nem sikerült. Lehetne itt beszélni még számos apróságról, de az csak mellébeszélés lenne.

– Mi a gond a DVSC futballjával?

– Ezt az öltözőben mondom el a játékosoknak.