A DVTK-tól is kikapott a DVSC

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 3–1 (2–0)

Miskolc, DVTK Stadion. Vezette: Pintér Cs.

Gólszerző: Klimovics (25.), Gera D. (43.), Rakonjac (84.), ill. Domingues (62.)

A TALÁLKOZÓ ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

Megható köszöntésben részesítette a klub és persze a közönség a diósgyőri ikonnak számító Veréb Györgyöt. Az egykori kiváló kapus december 10-én lesz hetvenöt esztendős, és mivel a DVTK idén már nem játszik hazai pályán, a stadionban, hazai szurkolók előtt most kerítettek sort a gratulációra: a klubot ötven éven át szolgáló legenda egyedi kapuskesztyűt és -mezt kapott ajándékba. Veréb György tagja volt a bajnoki bronzérmes és a kétszeres kupagyőztes DVTK-nak, valamint szerepelt az olimpiai válogatottban is. A hangulatot fokozta, hogy az előző fordulóban a Diósgyőr bravúros, 3–3-as döntetlen játszott a Ferencvárossal (igaz, háromgólos DVTK-előnyből lett iksz a meccs vége…), úgyhogy élt a remény, hazai pályán, saját közönség előtt a DVSC elleni rangadón is lesz minek örülni.

Amúgy a múlt heti, fővárosi csata áldozatokkal is járt, a Groupama Arénában élete gólját lövő Bényei Ágoston, a szintén remekül futballozó középső védő, Bozsidar Csorbadzsijszki, s a balhátvéd, Sinisa Sanicanin is megsérült, így a DVSC ellen egyikük sem lehetett ott a pályán, pedig a pénteki, valamint a szombat kora délutáni eredmények igencsak kedvező helyzetet teremtettek az előre lépésre.

A győzelmet előrevetítette az is, hogy hiába kezdett jól a DVSC, a kezdeti fölény után a DVTK akarata érvényesült, mi több, a mérkőzés már az első félidőben eldőlni látszott, ugyanis a hazaiak két találatára nem érkezett válasz a debreceniek részéről (2–0).

A szünetben kettőt cserélt a Loki, de a váltás ellenére is Bárány Donát és a valamivel hátrébb húzódó Dzsudzsák Balázs alkotta a támadósort, s melléjük próbáltak felzárkózni a szélsők – kevés sikerrel. Mindenesetre a debreceniek akarata hajszálnyival jobban érvényesült, amit jelezett, hogy a 62. percben szépített a csapat, s nem is akármilyen góllal, mert Brandon Domingues magyar pályán ritkán látható mozdulattal, „okszizva” juttatta a labdát a hazaiak kapujába.

A szépítést követően nekibátorodott a Loki, egyre több veszélyes helyzetet teremtett a diósgyőri kapu előtt. Ahogy múltak a percek, úgy fokozódott a tempó is, mígnem a mérkőzés végén a csereként beálló Marko Rakonjac gondoskodott arról, hogy a meccs hajrájában a hazaiak már ne izgulhassanak a végeredmény miatt. A győzelem után a DVTK igencsak jó pozícióban várhatja a következő bajnokit a a Kecskeméti TE ellen. A DVSC-nél viszont egyre nagyobb a gond, egyelőre nem látszik, hogy az edzőcsere rövid távon megoldhatná a problémákat, a csapaton nem érezni azt az erőt, határozottságot, ami még Szrdjan Blagojevics szakmai irányítása mellett jellemző volt a Lokira, nem beszélve arról, hogy a helyzetek kialakítás és azok kihasználása roppant gyenge.

Ezzel szemben a DVTK-nál szinte ordít, hogy a játékosok hisznek magukban, a taktika is hatékony, a csapatrészek között megvan a megfelelő összehang, úgyhogy nem véletlen, hogy az együttes immár a dobogóért küzdő klubok közé tartozhat. 3–1

A TALÁLKOZÓ ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!