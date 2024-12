A KTE Gera Zoltántól, a DVSC Nestor El Maestrótól várja a csodát a folytatásban

Legnehezebb időszakát éli a legutóbbi feljutása óta a kecskeméti klub: a KTE a 2021–2022-es idény végén felkerült az NB I-be, majd miután szinte mindenki biztos kiesőnek titulálta, ezüstérmet szerzett, később hatodikként zárt, jelenleg azonban sereghajtó. Miután évről évre meghatározó játékosok intettek búcsút a csapatnak (korábban például Szalai Gábor, Szuhodovszki Soma és Tóth Barna, míg idén nyáron Szűcs Kornél és a Torinótól kölcsönben szereplő Horváth Krisztofer), benne volt a pakliban, hogy nem sikerül mindig mindenkit pótolni. Mert bár a nyáron Horváth Krisztofer helyére érkezett Katona Bálint a Ferencvárostól (a támadó középpályás a 2022–2023-as bajnoki évadban már szerepelt a KTE-ben, nyolc gólt és egy gólpasszt osztott ki, ezzel házi gólkirályként végzett), a játékos az előző idényben csak epizódszerepet kapott a Fradiban, így idő kell, míg utoléri magát – képességei alapján azonban egyértelműen erőssége lehet a Kecskemétnek.

Gera Zoltánnal a legutóbbi négy bajnoki fordulóban hat pontot szerzett a KTE (Fotó: Árvai Károly)

Pedig a rajt után úgy tűnt, a KTE ebben az idényben is meghatározó tagja lehet az élvonalnak: az első négy fordulóban szerzett öt pontot, csak a Ferencváros bizonyult jobbnak (0–1) az Üllői úton. Ezután azonban öt vereség következett, a klub pedig úgy döntött, a sikerkovács Szabó István helyett más ül le a kispadra – igaz, elég érdekes körülmények között, hiszen nem közvetlenül az MTK elleni kudarc (1–3) után mentették fel a munkavégzés alól a szakembert, hanem a bajnokit követően másfél héttel, a Tatabánya elleni felkészülési mérkőzés után (0–2), október közepén. Az időzítés nem volt mindennapi, de ez nyilván nem foglalkoztatta Gera Zoltánt, aki lehetőséget kapott a bizonyításra. Ám az új vezetőedzővel is akadozott a gépezet, négy vereség következett (vagyis egymás után kilenc bajnokin kapott ki a csapat), ráadásul Karcagon kiesett (0–1) a Magyar Kupából. A sorozatos kudarcok ellenére akadtak biztató jelek, például a Ferencváros elleni (0–1) hazai bajnokin nem a pesti, hanem a kecskeméti együttes állt közelebb a győzelemhez.

Ezután meg is tört a jég: a hátralévő négy bajnokin nem kapott ki a Gera-csapat, három iksz mellett (Debrecen 2–2, Diósgyőr 0–0, Újpest 1–1) az ETO otthonában három pontot gyűjtött (2–1). Egyértelmű, a lila-fehérek életjeleket mutattak magukról, s bizonyították, nem adják fel a harcot, hanem küzdenek a bennmaradásért. Amely kézzelfogható közelségbe került, hiszen tavasszal ledolgozható a ZTE FC-vel szembeni ötpontos hátrány – ehhez azonban meg kell erősíteni a keretet, már érkezett is két támadó Michael López és Driton Camaj személyében. Elképzelhető ugyanakkor, hogy Nikitscher Tamás távozik a csapattól, sajtóhírek szerint angol, német és spanyol csapatok is érdeklődnek a válogatott középpályás iránt.

Rettenetes fél idényen van túl a DVSC is, melynek során négy edző ült a hétszeres bajnok kispadján. Pedig nem kezdődött rosszul a szezon, hiszen az elhalasztott nyitó meccs után Győrben szerzett három pontot a debreceni csapat, majd a Kecskemét elleni döntetlen sem tűnt tragikusnak. Aztán egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a nyáron Franciaországba szerződő Hamzat Ojedirant nem sikerült megfelelően pótolni, nélküle lyukas maradt a középpálya, Olekszandr Romancsuk távozásával a védelem centrumában maradt űr, és Sztefan Loncsar hiánya is fájóbbnak bizonyult, mint amire számítani lehetett. Ráadásul ­Szrdjan Blagojevics játékrendszerét is egyre jobban kiismerték az ellenfelek, így a szerb edzőnek már csak két meccse maradt, a Diósgyőrtől és az Újpesttől elszenvedett vereség után megköszönték a munkáját, mint később kiderült, talán elhamarkodottan.

Dombi Tibor lett a beugró, irányításával legyőzte a Loki a Zalaegerszeget, majd nagy reményekkel érkezett Máté Csaba. Az új seprű jól seper elve nem érvényesült, klubtörténeti mélypont, öt ­meccs, öt vereség lett a mérleg, ami után távozott Máté és stábja. Következett egy újabb Dombi-beugrás – ezúttal két döntetlennel –, majd munkához látott Nestor El Maestro. Az ekkor már tök utolsó KTE hosszú vereségsorozata szakadt meg a szerb-angol szakember debütálásán a Nagyerdei Stadionban, majd a DVTK otthonában elszenvedett vereség után hatalmasnak tűnt a baj. Aztán az 1. forduló elhalasztott, Fradi elleni mérkőzésén feltámadt a Lokomotív, a Bárány Donát mesterhármasával megalapozott 5–4-es siker után újra szebben látták a szurkolók a világot. Igaz, nem sokáig, hiszen még hátravolt két mérkőzés, amelyeken pont nélkül maradt a Debrecen, különösen fájó volt a kiesési helyosztón, Zalaegerszegen elszenvedett vereség, amely miatt kieső helyről várja a tavaszi folytatást a Loki. Ráadásul újabb alapember távozik az amúgy sem stabil védelemből Meldin Dreskovics személyében. Érkezési oldalon egyelőre Amos Youga a biztos pont. A védekező középpályás 26-szor szerepelt hazája válogatottjában, s ez még akkor sem lebecsülendő, ha a Közép-afrikai Köztársaságról van szó. Ráadásul El Maestro dolgozott vele a CSZKA Szófiánál, ahogy a többi kiszemelt is leginkább a jelenlegi tréner korábbi klubjaiból várható. Az biztos, hogy nehéz tavasz vár a DVSC-re. Ha a debreceniek lehozzák az idényt a negyedik edzővel, az egyben azt is jelentheti, hogy bent marad a csapat az első osztályban.