Pascal Jansen: Nem lehet kifogás a sűrű versenyprogram

Az első az utolsó előtti ellen – ráadásul hazai pályán. Lehet a Ferencváros–Debrecennél egyértelműbb párharc az OTP Bank Liga 12. fordulójában?

És hogy fokozzuk: Mariana-árok mélységű gödörben van a vendég DVSC, amelynek a megbízott tréner, Dombi Tibor személyében már a harmadik edzője van ebben az idényben. A hajdúságiak az utóbbi öt bajnoki meccsüket mind elbukták, és kedden a másodosztályú Mezőkövesd ellen kiestek a Magyar Kupából, tehát sorozatban hat tétmeccsüket veszítették el. Ahogyan Dombi Tibor is őszintén feltárta: a debreceni játékosok önbizalma egy bizonyos kétéltű egyik testrésze alatt van…

Ízekre szedi ezt a Lokit a Ferencváros a Groupama Arénában vasárnap? Vagy éppen a DVSC aktuális helyzete rejti a legnagyobb veszélyt a Fradinak?

Pascal Jansen, a kupában a Tiszafüred elleni 2–1-gyel a tizenhat közé jutó zöld-fehérek holland szakvezetője mindenesetre óvatos, és a folyamatos meccsterhelésről beszélt a klub hivatalos honlapján.

„Már korábban is elmondtam, hogy a sűrű program nem lehet kifogás, és nem okolhatjuk a folyamatos terhelést az esetlegesen gyengébb eredményekért – fogalmazott Pascal Jansen. – Nem árulok el titkot azzal, hogy ha elmondom, a Győr és a Tiszafüred ellen sem úgy ment a játék, ahogyan szerettük volna. A meccsdömping azonban nemcsak fárasztó lehet, hanem előnyei is vannak, például az, hogy folyamatosan lehetőségünk nyílik a javításra. Huszonkét nap alatt hét mérkőzést vívunk, ennek ellenére erőnlétileg és mentálisan is készen állunk arra, hogy győzelmeket arassunk, most éppen a Debrecen csapata ellen.”

Az FTC csütörtökön Európa-liga-főtáblás mérkőzésen lép pályára Hamburgban, ellenfele az ukrán Dinamo Kijev lesz. Mint ismert, a zöld-fehérek az előző (harmadik) El-játéknapon megszerezték első pontjaikat az alapszakaszban a francia OGC Nice 1–0-s legyőzésével.

NS-TIPP – SOMOGYI ZSOLT Kísérte Tiszafüred szelleme? A Fradi csupán 2−1-re nyert az NB III-as együttes otthonában csütörtökön a Magyar Kupában, most jószerével mindenki sima FTC-győzelmet vár a DVSC ellen. Valami azonban azt súgja, a Loki az idény legjobb játékával rukkol ki, nem lesz egyszerű legyűrni. Különben is, a Ferencváros csütörtökön az El-ben játszik a Dinamo Kijevvel Hamburgban...

NB I

12. FORDULÓ

12.30: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Fehérvár FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

MTK Budapest–ZTE FC 1–1

Puskás Akadémia–Újpest FC 1–1

ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1