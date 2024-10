Régi ismerősök várják Szegeden az első osztályban remeklő MTK-t

Különleges lehet több játékosnak is az MTK Budapest szegedi fellépése. A 25 éves Palincsár Martin 2010-től 2023-ig volt a kék-fehérek játékosa, a felnőttek között harmincöt élvonalbeli, negyvenhárom második ligás és húsz NB III-as bajnokin szerepelt – másfél éve a fővárosiak kölcsönadták Szegedre, majd végleg a kék-feketék játékosa lett. A Tisza partján Michael Boris az edzője, aki 2019 és 2021 között az MTK szakvezetője volt.

„Nagyon örültem, amikor megtudtam, kivel sorsoltak össze bennünket – mondta lapunknak Palincsár Martin. – Az volt az első gondolatom, mennyire szerettem ott futballozni, milyen jó lesz megölelni az ismerősöket, a második pedig: szeretnék úgy játszani, hogy azt gondolják, vissza kell vinniük… Ám nincs szerencsém, Kazincbarcikán megsérült a vállam, kérdéses, tudok-e játszani… Úgy érzem, egyre jobb formában van a csapatunk, noha az eredményeken ez nem látszik, de sok helyzetünk van, azaz működik a futballunk. Michael Boris az MTK-ban is volt az edzőm, akkor is szerettem az általa elképzelt szisztémában játszani. Nemrég megbeszéltük, kipróbál jobb oldali védőként, elsőre furcsa volt, de most már élvezem; a pályán lehetek, azon a poszton is jó teljesítményre van szükség, hogy segíthessem a csapatot. Nyilván a ragyogó formába lendülő MTK ellen nehéz feladat vár ránk.”

Meg kell említeni a szegedi szakmai stáb tagját, Simon Ádámot is, a korábbi válogatott fedezet is az MTK-ban futballozott, Szegeden zárta le karrierjét. Más úton járt Nagy Zsombor, aki 1998-ban Szegeden született, a Tisza Volán és a SZEOL SC gyerekcsapataiban kezdett futballozni, 2012-ben lett az MTK játékosa, 2020 augusztusában a Fradi ellen mutatkozott be – 2023 őszén, sérülése után fél évre hazatért kölcsönbe.

„Szuper időszak volt – mondta kérdésünkre Nagy Zsombor , aki október ötödike óta édesapa . – Nagyon jó a klub, szép a stadion, sokat játszottam, és persze otthon lehettem. Azóta is figyelemmel követem az interneten a csapat mérkőzéseit. Nem számítunk könnyű mérkőzésre, de természetesen a továbbjutás a cél. Nekem mindig öröm hazamenni, a családtagok, barátok közül sokan eljönnek most is a meccsre, amely nekem különleges élménynek ígérkezik.”

MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

12.30: Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–ETO FC Győr

12.30: BVSC-Zugló (NB II)–Újpest FC, Hévízi út

12.30: Gödöllői SK (vármegyei I.)–Dorogi FC (NB III), Sándor Károly Akadémia, Salgótarjáni út

12.30: Tarpa SC (vármegyei I.)–Iváncsa KSE (NB III)

12.30: Karcagi SE (NB III)–Kecskeméti TE

12.30: Balatonalmádi SE (vármegyei I.)–Kisvárda Master Good (NB II)

12.30: Szentlőrinc SE (NB II)–Zalaegerszegi TE FC

17.00: FC Ajka (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

18.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB II)–Puskás Akadémia FC

18.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–MTK Budapest

18.30: FC Sopron (NB III)–Soroksár SC (NB II)

20.00: Fehérvár FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!