A Puskás Akadémia elrontotta Gera Zoltán kecskeméti bemutatkozását

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC 0–3 (0–2)

Kecskemét, Széktói Stadion, 2359 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Colley (31.), Nagy Zs. (36. –11-esből), Nissilä (75.)

ÖSSZEFOGLALÓ

TALÁN NEM JÁRUNK MESSZE az igazságtól, ha azt mondjuk: nem sok kecskeméti szurkoló fejében fordult meg akár csak tíz nappal ezelőtt is, hogy a Puskás Akadémia elleni bajnokin már nem Szabó István lesz a KTE vezetőedzője, ám a klub vezetői kedden úgy döntöttek, felmentik a szakembert a posztjával járó munkavégzés alól, egy nappal később pedig az is kiderült, Gera Zoltán az utódja. A korábbi 97-szeres válogatott labdarúgó először irányíthat élvonalbeli csapatot, hiszünk benne, pazar pályafutása tapasztalataira építve az edzői pályán sem kerülik el a sikerek, ám közben sokan keresik a magyarázatot arra, Szabó Istvántól miért kellett elköszönni.

Rendben, a KTE kilenc bajnokiból csak egyet nyert meg és sereghajtóként várta a Puskás Akadémia elleni összecsapást, ám hátránya csak két pont volt a tizedik, már bennmaradó pozícióban álló DVSC-vel szemben, ráadásul játéka egyáltalán nem volt kilátástalan. Azok után, amit Szabó István az elmúlt három idényben elért (újoncként az NB II-ből feljutás, rögtön utána ezüstérem az élvonalban, majd hatodikként a felsőházban végzett az együttessel), több bizalmat érdemelt volna, megkockáztatjuk, nálunk akkor is ő maradt volna a vezetőedző, ha nem sikerül egyenesbe állítania a KTE szekerét, és esetleg az idény végén kiesik a gárda. A döntéshelyzetben lévők nem így gondolkodtak, nehezen magyarázható módon nem a kilencedik fordulóban, az MTK vendégeként elszenvedett 3−1-es vereség után váltottak vezetőedzőt (ha már megcsappant a bizalom…), hanem tíz nappal később egy felkészülési találkozó után (2–0-s vereség a Tatabányától). Pedig tudniuk kellene, nem törvényszerű, hogy a KTE a mezőny első feléhez tartozik és egyenrangú ellenfele akár a Ferencvárosnak is, illene megbecsülni, hogy NB I-es klubja van a városnak, valamint azt is, akinek ebben nagy szerepe van.

A KTE ezt megelőzően 2021. május 30-án játszott olyan bajnokit, amelyen nem Szabó István ült vezetőedzőként a kispadján, majd csaknem három és fél év elteltével Gera Zoltán adta az utasítást a labdarúgóknak, mindjárt a Puskás Akadémia ellen: a feladat azért sem volt egyszerű, mert a rivális második helyezettként várta a fordulót.

Meglepőt a vendégek mestere, Hornyák Zsolt húzott, hiszen Artem Favorov játszott bal oldali védőt, alighanem azért is, mert Brandon Ormonde-Ottewill sérült, a válogatott Nagy Zsolt futballja pedig támadásban még hasznosabb, mint a hátsó alakzatban. Az első lehetőség a tizedik percben éppen Nagy Zsolt előtt adódott Szolnoki Roland indítása után, ám labdája elment keresztbe a kapu előtt, majd Patrizio Stronati mentett parádésan Lukács Dániel elől. Rögtön utána Varga Bencének kellett bravúrt bemutatnia Nagy Zsolt tizenhét méterről leadott lövésénél. Miközben a vendégegyüttes birtokolta többet a labdát, a hazai B-közép a harmincadik percben Szabó István nevét skandálta, majd alig hallgatott el, Artem Favorov tanári beadása után Lamin Colley védhetetlenül fejelt a kapu jobb oldalába.

(Fotó: Török Attila)

Nagy Zsolt elfutása után Urho Nissilä büntetőt harcolt ki, a válogatott szélső nem hibázott, nehéz volt elképzelni, hogy innen lehet visszaút a házigazdának. Csakhogy… Quentin Maceiras hatalmas hibája után Wojciech Golla a gólvonalon kézzel hárította Katona Bálint lövését, Berke Balázs tizenegyest ítélt és piros lapot mutatott fel a védőnek, így visszajöttek a kecskeméti remények, a VAR azonban kihívta a játékvezetőt, aki mindkét ítéletét visszavonta. A játékrész hajrájában Nikitscher Tamás került ziccerbe, ám Pécsi Ármin bravúros védéssel megtartotta csapata előnyét.

Gera Zoltán a második félidőre Pálinkás Gergőt is bevetette, aztán Lamin Colley erősen piros laposnak tetsző megmozdulását a játékvezető csak sárga lappal büntette. A KTE nagy erőket mozgósított a szépítés érdekében, ám olyan passzban van, amikor semmi sem jön össze – jó példa erre Nagy Krisztián kimaradt ziccere. Negyedórával a vége előtt Nissilä közelről betalált, így minden lényegi kérdés eldőlt: a KTE Gera Zoltánnal a kispadon is kikapott, és egymás után már a hatodik vereségét szenvedte el.

A 10. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA:

15.15: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!