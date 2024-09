Pető Tamás: Nem szeretnék a játékvezetéssel foglalkozni

Pető Tamás, a Fehérvár FC vezetőedzője

– Kikapott a Vidi, a szurkolók mégis vastapssal jutalmazták a csapat teljesítményét.

– Én sem tudom elmarasztalni a csapatot. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, nagyon jó időben szereztük meg a vezetést egy nagyszerű mélységi indítás után. A szünet után sajnos nem kezdtünk jól, sokszor faultoltunk, könnyű lehetőségeket adtunk a Paksnak, pedig tudtuk, hogy a szabadrúgásaik és a szögleteik veszélyesek. Egy-nullánál volt egy hatalmas helyzetünk, aztán egy-egynél is, majd a végén, a kilencvenhatodik percben egy elcsúszott védekezés miatt gólt kaptunk.

– Láthatóan ideges volt a kispadnál egy-egy játékvezetői ítéletnél. Mi a véleménye a tizenegyesekről, a kiállításról?

– Nem szeretnék a játékvezetéssel foglalkozni, megteszik ezt helyettem mások. Az viszont biztos, hogy a kiállítás után két hatalmas lehetősége is volt Nicolás Stefanellinek, azokat be kellett volna rúgni.

– Egy ilyen meccsen az utolsó pillanatban pont nélkül maradni a legfájdalmasabb lehet edzőnek, játékosnak.

– Az előző héten a Puskás Akadémia ellen négy százszázalékos ziccert dolgoztunk ki és volt öt gólszerzési lehetőségünk is. A játékosaink elég rutinosak, persze ők is hibázhatnak, de ez akkor is bosszantó. Meg kellett volna nyerni ezt a mérkőzést. Az öltözőben azt mondtam, most már csakis az ETO elleni bajnokira szabad koncentrálni, ilyen mentalitással futballozni, persze a helyzetkihasználáson muszáj javítani.

Bognár György, a Paks vezetőedzője

– Rengeteg lehetőség maradt ki, és a találkozó utolsó pillanataiban szerezte meg a csapat a győztes találatot. Milyen volt ez a mérkőzés a kispadról nézve?

– Nagyon küzdelmes meccset játszottunk, bár azt is hozzá kell tenni, nem színvonalasat. A Fehérvár alkalmazkodott hozzánk, három belső védővel futballozott, kontratámadásokra rendezkedett be. Az első játékrészben többet volt nálunk a labda, de ez passzív fölényt jelentett, alig veszélyeztettük a hazai kaput. A kiállítás felforgatta a hazaiak játékát, ekkor már több lehetőségünk volt a gólszerzésre.

– Óriási volt a különbség a Paks győri és fehérvári teljesítménye között – miben sikerült előrelépni?

– Nem szabad elfelejteni, a győri bajnoki előtt három hétig nem léptünk pályára, nem volt meg a ritmusunk. Sokat jelentett, hogy azóta volt már egy mérkőzés a lábakban, még akkor is, ha azon nem szereztünk pontot.

– Amikor Zimonyi Dávid egy lépésről a kapu fölé lőtte a labdát a hosszabbításban, hitt abban, hogy ebből még három pont lehet?

– Nem tudtam, mennyi van még hátra a mérkőzésből, de úgy gondoltam, az bizony meccslabda volt.

Simon Barnabás, a Paksi FC kapusa „Sok helyzetet alakítottunk ki, megérdemelten nyertünk. A hazaiak kapusa, Dala Martin remekül védett, nem volt egyszerű túljárni az eszén. A hazaiak gólja előtt Holender Filip nagyon jól találta el a labdát, de jól jöttünk ki a második félidőre, s bár tizenegyest is hibáztunk, végig hittünk magunkban, ennek meglett a jutalma. Hogy a Paks története során csak másodszor nyert Székesfehérváron bajnokit? Ezt most hallom, viszont így még értékesebb a győzelem.”

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Újpest FC–ETO FC Győr 0–0

Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC 0–2 (Kovácsréti 27., Navrátil 43.)

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 2–1 (Rakonjac 10., Szatmári 68., ill. Mim 55.)

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–3 (Kocsis D. 41., Szűcs T. 76., ill. Jurina 33., Bognár I. 58., Hej 85.)

Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC 3–0 (Saldanha 65., 77., 82.)