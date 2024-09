Máté Csaba: Tudom, hogy nincs idő

DEBRECEN–MTK

FÁJÓ VERESÉG – a Nyíregyháza egy hete 3–2-re legyőzte a Debrecent. Ez volt Máté Csaba első bajnoki mérkőzése a DVSC vezetőedzőjeként, miután a Magyar Kupában 4–0-ra győzött vele a Loki Békéscsabán.

„Mindenki pontosan tudta, milyen fontos a nyírségiek elleni meccs a városnak, a klubnak – mondta lapunknak az 54 esztendős edző. – Bárcsak minden mérkőzés ilyen hangulatban zajlana, ilyen várakozás előzné meg! A legjobb teljesítményre törekedtünk, az eredmény nagyon fájdalmas nekünk. A hét eleje természetesen azzal telt, hogy elemezzük a történteket, kezeljük a helyzetet, időben lezárjuk azt a találkozót, és az MTK Budapest elleni hétvégi összecsapásra összpontosítsuk a figyelmünket.”

A szakvezető elmondta, látni, érezni kell, kit mennyire viselt meg a rangadón elszenvedett vereség, annak megfelelően kell kommunikálni a játékosokkal.

„Ami lényeges: a teljesítményt bíráljuk, nem az egyént – folytatta Máté Csaba. – Nem a bűnbakot keressük,a felelőst pécézzük ki, hanem arról beszélünk, ki mit csinált, vagy mit nem csinált, amit kellett volna. Ha ehhez videofelvétel is társul, még szemléletesebb, mire gondol az ember. Mi nem tetszett? A szélsőink időnként a tervezettnél jobban hátrahúzódtak a védővonalba, emiatt a támadásaink nem voltak kellően hatékonyak, többet kellett futniuk, ezt nem így képzeltük, a gólokat viszont nem emiatt kaptuk, ne szépítsük, durva egyéni hibák segítették hozzá az ellenfelet. Van, amikor az is hibázik, aki nem szól a társának, hogy rosszul helyezkedik, aki besegíthetne a másiknak. Sok összetevője van a vereségnek, de tanultunk belőle.”

A szombati ellenfélről, az MTK Budapestről elmondta, három győzelem után három vereség következett, ami az OTP Bank Ligára jellemző: a bajnokságból kiemelkedő egy-két csapaton kívül mindenkivel megeshet hasonló, folyamatos győzelmek után hullámvölgyek és fordítva – kiegyenlített a mezőny.

„Új edzőként bevett fordulat azt mondani, hogy idő kell, amíg összeállnak a részletek – mondta Máté Csaba. – Persze fontos a türelem, de én nem hivatkozom erre, mert ez profi sport, aki ebben feladatot vállal, jobb, ha tudja: ha valami nincs, az az idő. Eredmény kell, mégpedig azonnal, kár ezen nyavalyogni, győzelmekre van szükség, a múlt heti eredmény után pláne, nem is lehet más célunk. Ismerjük az MTK erényeit, felkészültünk, és nyilvánvalóan a három pont megszerzésére törekszünk.”

DIÓSGYŐR–ZALAEGERSZEG

REMÉNYKEDVE VÁRHATJA a ZTE FC elleni bajnokit a Diósgyőr, Vladimir Radenkovics vezetőedző együttese kifejezetten jó formában van.



„Az utóbbi meccseink eredményeiből meríthetünk erőt – mondta lapunknak Holdampf Gergő, a DVTK harmincéves csapatkapitánya. – Az elmúlt négy bajnokin nem kaptunk ki, a Debrecent és a Kecskemétet legyőztük, míg az ETO-val és legutóbb az Újpesttel döntetlenre végeztünk. A lila-fehérek ellen pozitív visszajelzések érkeztek hozzánk, s mi is úgy éreztük, jól ment a csapatnak a játék. A lefújás után a minket elkísérő szurkolók is dicsértek minket. Szombati ellenfelünk az NB I egyik legveszélyesebben kontrázó együttese, így ha labdát veszítünk, nagyon észnél kell lennünk, nem szabad sok területet hagyni a zalaegerszegieknek. Idehaza nem lehet más célunk, mint győzni.”

Holdampf Gergő, a DVTK csapatkapitánya tudja, nem érdemes színezni a játékot a zalaegerszegiek ellen, mert labdaszerzés után veszélyesen kontráznak (Fotó: Koncz Márton)

Az utóbbi négy, veretlenül megvívott bajnoki eredményessége (DVSC 1–0, KTE 1–0, ETO 0–0, Újpest 0–0) mellett az is szembetűnő, hogy a miskolciak ezeken a meccseken lenullázták ellenfelüket. Az előző idény 33 bajnokiján csupán hétszer fordult elő, hogy a DVTK nem kapott gólt, vagyis jelentős fejlődés tapasztalható.

„A szakmai stáb nagy figyelmet fordít arra, hogy a védekezésünk jól működjön. Tudjuk, az első embernél, vagyis a csatárnál kezdődik a védekezés, ez működik is, s ne feledjük, hogy Karlo Sentic kiemelkedően teljesít a kapuban. Persze időnként a szerencse is mellettünk állt, de ez szükséges is – maradjunk annyiban, jól állnak a csillagok. Ezt a szériát kell minél tovább kitolnunk, hiszen az előző idényhez hasonlóan nagyon kiegyenlített a mezőny. Nem kezdtük jól az idényt, három meccs után csak egy pontunk volt, de miután négy mérkőzésen veretlenek maradtunk, felkapaszkodtunk a hatodik helyre, és néhány győzelemmel még feljebb kúszhatnánk. Kiegyensúlyozott teljesítményt kell nyújtanunk, ez létfontosságú. Formálódó közösség a miénk, de jó az irány, reménykedem, hogy szép időszak áll előttünk.”

A diósgyőri szakmai stáb helyzetét nehezíti, hogy Bright Edomwonyi megkapta az ötödik sárga lapját Újpesten, viszont visszatérhet a csapatba Elton Acolatse, aki letöltötte piros lapos eltiltását.

Ami a ZTE-t illeti: Márton Gábor vezetőedző csapata a múlt héten fontos győzelmet aratott a Kecskemét ellen (2–1), így nyugodtabban vághatott neki a körülbelül 430 kilométeres útnak. Az egerszegiek az idényben csupán egy pontot szereztek idegenben (Fehérváron 1–1, Felcsúton 1–2 és Debrecenben 1–3), kérdés, megszerzik-e első győzelmüket.

KECSKEMÉT–NYÍREGYHÁZA

MÉG MINDIG NINCS idegenben szerzett pontja a bajnokságban a Kecskeméti TE-nek: az együttes a Ferencváros és a DVTK vendégeként egyaránt 1–0-ra kapott ki, legutóbb pedig a ZTE otthonában szenvedett 2–1-es vereséget. Jó hír a kecskeméti szimpatizánsoknak, hogy szombaton hazai bajnoki következik, bár az is igaz, a négy mérkőzésen szerzett öt pont sem túl acélos, az előrelépés érdekében a Széktói Stadionban is eredményesebb futballra van szükség. Aki rendszeresen nézi a csapat meccseit, tanúsíthatja, többre van hivatva, mint hogy kieső helyen álljon, s hogy ezt bizonyítsák Májer Milánék, ahhoz védekezésben és támadásban is javulni kell.



„Egyértelműen hiányérzetem van, senki sem szeret a táblázat hátsó felében szerepelni a csapatával – mondta lapunk érdeklődésére a kecskemétiek 25 esztendős labdarúgója. – Többször is előfordult már velünk az idényben, hogy játékban semmivel sem voltunk gyengébbek az ellenfelünknél, sőt jobban is futballoztunk, mégis elmaradt a győzelem, de még a pontszerzés is. Hazai pályán a Debrecent egyértelműen le kellett volna győznünk, a Fradi játékban többet nyújtott, de nagy helyzetet keveset dolgozott ki. Diósgyőrben a DVTK úgy nyert, hogy nem futballoztunk rosszabbul ellenfelünknél, a múlt héten pedig a ZTE fölé nőttünk, mégis elmaradt a pontszerzés. Három-négy ponttal biztosan kevesebbünk van, mint kellene, arról nem is beszélve, hogy ha mondjuk döntetlen helyett nyerünk, az nem csupán plusz két pont ide, hanem a riválisnak eggyel kevesebb. Nincs pánik, minden csapat életében előfordul hasonló időszak, bízom benne, megfordul a szerencsénk, és elindulunk felfelé a tabellán.”

Májer Milán dinamikus játékára és jó beadásaira szombaton is nagy szüksége lesz a Kecskemétnek

(Fotó: Kovacs Peter)

Szombaton a Nyíregyháza érkezik Kecskemétre. A két csapat közös meccs­története az NB II-ben terjedelmesebb, ott a Spartacus van fölényben (12 győzelem, hat-hat döntetlen és vereség), ugyanakkor az élvonalban is találkoztak már hatszor, és a KTE egyik találkozót sem vesztette el, kétszer nyert négy döntetlen mellett. Legutóbb nem is olyan régen, április 4-én találkozott a két rivális: a Magyar Kupa negyeddöntőjében a KTE szerezte meg a vezetést Balmazújvárosban, ám az akkor még másodosztályú Nyíregyháza fordított, és bejutott a sorozat elődöntőjébe.



„Az kupamérkőzés volt, nyilván szerettünk volna továbbjutni, és mert nem sikerült, nem jó visszagondolni rá – folytatta Májer Milán. – Nagyon fontos találkozó következik, a Nyíregyháza közvetlenül előttünk áll a tabellán, hazai pályán egyértelműen nyerni akarunk! Össze kell szorítani a fogakat, aki jobban akarja a győzelmet, az nyerhet – nekünk kell jobban akarni.”



TÍMÁR Krisztián a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője a klub honlapjának nyilatkozott:

– Stabil NB-I-es csapat vendégei leszünk, de jelenleg előtte állunk a tabellán. Szeretném, ha a forduló után is mögöttünk maradna a Kecskemét. Fontos és nehéz mérkőzés lesz, nagyon motiváltak vagyunk, és remélem, a DVSC elleni rangadón aratott győzelem további lendületet ad. Érezzük a szurkolók támogatását, ami sokat segít. A KTE-t tavaly a Magyar Kupában legyőztük, de hazai pályán különösen erős, kevés gólt kap.

NB I, 8. FORDULÓ

Szeptember 27., péntek

Újpest FC–ETO FC Győr 0–0

Szeptember 28., szombat

15.00: DVTK–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: DVSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Szeptember 29., vasárnap

15.30: Fehérvár FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Az állás M Gy D V L–K Gk P 1. Puskás Akadémia 6 5 – 1 12–5 +7 15 2. Ferencvárosi TC 5 5 – – 9–2 +7 15 3. Újpest FC 8 3 2 3 12–7 +5 11 4. Paksi FC 6 3 1 2 10–10 0 10 5. MTK Budapest 6 3 – 3 7–6 +1 9 6. Diósgyőri VTK 7 2 3 2 5–7 –2 9 7. Fehérvár FC 7 2 3 2 9–12 –3 9 8. Debreceni VSC 6 2 1 3 9–9 0 7 9. Zalaegerszegi TE 6 2 1 3 8–9 –1 7 10. Nyíregyháza Spartacus 7 2 1 4 11–16 –5 7 11. Kecskeméti TE 7 1 2 4 5–9 –4 5 12. ETO FC Győr 7 1 2 4 5–10 –5 5