Máté Csaba: A szurkolóknak az tetszik majd, ha támadunk!

– Mennyi ideje volt gondolkodni, mielőtt igent mondott a debreceniek ajánlatára?

– Elég gyorsan zajlottak az események – mondta Máté Csaba, a DVSC újonnan kinevezett vezetőedzője, akivel kettő plusz egyéves megállapodást kötött a hajdúsági klub. – Múlt hétfőn volt az első kapcsolatfelvétel, s én akkor jeleztem, van másik ajánlatom, mégpedig egy pályaedzői munka külföldön, ahova szerdán kellett volna elutaznom felmérni a lehetőségeket. Azt kértem, hogy amennyiben lehetséges, addig jussunk dűlőre. A debreceni reakcióból látszott, hogy mit szeretnének, hiszen megszületett a megegyezés. A sportágban a DVSC olyan futballfellegvár, ahol megtiszteltetés dolgozni. A csapat jól teljesített az elmúlt két évben, ezen az úton szeretnénk tovább menni. Debrecenben tradíció, hogy játszanak saját nevelésű labdarúgók, az ő beépítésük az egyik cél, a másik a nemzetközi porondra való kijutás. Azért dolgoznunk, hogy ez elérjük.

– Mi döntött a Loki mellett?

– Azt éreztem, hogy engem szeretnének! Ha egy edző érzi a bizalmat, akkor tudja, hogy lehetősége lesz jó munkát végezni.

– Hogy néz majd ki a stábja?

– Éger László lesz az egyik asszisztens edző, azt hiszem, őt nem kell bemutatni, debreceni legenda, eddig Pakson ténykedett. A fiam, Máté Roland is ott lesz a segítőim között. Vele együtt dolgoztam a Fradinál, a megbízott edzőként elöltött időszakomban segítette a munkámat, emellett a Ferencváros utánpótlásában dolgozott. Egyértelmű volt számomra, hogy Dombi Tibor is marad, mint asszisztens edző, ő jelenti a folytonosságot, tudja, milyen munka zajlott eddig, jól ismeri a játékoskat. A kapusedző továbbra is Balogh János lesz, őt is régóta ismerem. Erőnléti edzőnk pedig a fiatal, ambíciózus Pallai Zsolt lesz.

– A csapat játékstílusában várható változás?

– A Loki hagyományai felelősséget jelentenek. Magyar viszonylatban sok a néző a Nagyerdei Stadionban, akiket ki kell szolgálni A szurkolók legszívesebben azt látják, ha támadunk, ha a játék az ellenfél kapuja előtt zajlik. Ennek szellemében szeretnénk futballozni, minél több gólt szerezni

– Látta a legutóbbi, ZTE elleni meccset: milyen benyomásokat szerzett?

– Minden meccsnek megvan a maga pszichológiája. A szünetben még vezetett az ellenfél, majd sikerült egyenlíteni, s ekkor érezni lehetett, hogy milyen energiák szabadulnak fel. Nagyon pozitív mérkőzés volt, sok játékostól azt kaptam vissza, amire számítottam. A következő bajnokiig majdnem három hét van hátra, addig a Békéscsaba elleni, idegenbeli kupameccs vár a csapatra. Most természetesen a csabai MK-mérkőzés van a fókuszban, fontos a továbbjutás, egy nagy hagyományú párharc újabb fejezete vár ránk.

– Aztán következik a bajnoki bemutatkozása Nyíregyházán. Tudja, hogy a debreceni szurkolók számára talán ez a szezon legfontosabb mérkőzése?

– Természetesen tisztában vagyok ezzel. A vezetők is tudatosították, hogy azt a meccset mindenképpen meg kell nyerni!

– A lokálpatrióta Debrecenben nagyon pozitív a kinevezésének fogadtatása.

– Ahogy elváltam a Ferencvárostól, az utca emberétől rengeteg pozitív reakciót kaptam. Jóleső érzés ez, de egyben óriási felelősség. Tudom, hogy ez addig tart, amíg az ember ennek meg tud felelni.

– Ha már említette a Fraditól való elválást, úgy tűnik, hogy a mostani kinevezése annak az időszaknak a következménye. Így érzi ön is?

– Természetesen annak a tíz meccsnek van hatása, hiszen korábban leginkább asszisztens edzőként ténykedtem, ebből a pozícióból kevés az esély, hogy valakit felkérjenek egy másik klubtól vezetőedzőnek. Örülök, hogy a zöld-fehéreknél sikerült megoldani azt a helyzetet, de ez olyan szakma, ahol napról napra kell dolgozni, mindennap meg kell felelni az elvárásoknak, bizonyítani a játékosok előtt is. A múltból nem lehet megélni!