Kristoffer Zachariassen: Olykor már én is magyarnak érzem magam

A fradi.hu által szemlézett interjúban megkérdezték a középpályástól, mit gondol arról, hogy a szurkolók szerint a hozzáállására nem lehet panasz.

„Nagyon örülök, hogy így látják. Ugyanakkor úgy érzem, nem teszek semmi különlegeset, csak mindig igyekszem a maximumot nyújtani a pályán. Szerintem ezt látják és értékelik a drukkerek, akikkel nagyon jónak tartom a kapcsolatomat – válaszolta Kristoffer Zachariassen, aki ezt követően arról beszélt, hogyan érezte magát akkor, amikor három éve megérkezett a Ferencvároshoz. – Nagy volt a változás, új csapatba, új környezetbe, új kultúrába kerültem, minden más volt, mint Norvégiában. Idő kellett, hogy hozzászokjak, de úgy érzem, karácsony után javult a helyzet. Egyre jobban megtalálta az edző az ideális helyemet a pályán, én is egyre jobban beilleszkedtem. A bajnokságot, a klubot is most már sokkal jobban ismerem, mint akkor, a csapatot, a játékosokat, a szurkolókat. Olyannyira, hogy olykor már én is magyarnak érzem magam. Három év alatt megszerettem a klubot, Budapestet, szeretünk itt élni. Otthon érezzük magunkat.

A 30 éves játékos több témát is érintett, többek között elárulta, hogy nagyon szereti a hazai, telt házas meccsek hangulatát, és hogy szélsőként vagy a tízes pozícióban, a csatár mögött szeret a leginkább játszani. Emellett kiderült az is, hogy bár a magyar nyelvvel hadilábon áll, néhány szót és kifejezést azért sikerült elsajátítania.

A háromszoros norvég válogatott futballista elmondta, szeretne még pályára lépni a nemzeti csapatban, ám nincs könnyű dolga: „Ha a mostani norvég nemzeti csapatra nézünk, láthatjuk, hemzsegnek benne a klasszisok, akár az angol Manchester Cityben szereplő Erling Haalandra, akár az Arsenal középpályására, Martin Ödegaard-ra vagy a spanyol Atlético Madridba igazolt Alexander Sörlothra gondolok. Sajnos egyelőre papíron erősebbek vagyunk, mint a pályán, de így is rendkívül nehéz bekerülni a válogatott keretbe, azonban nem vagyok feladós típus, szeretnék még válogatott lenni.”

Sztanyiszlav Csercseszovval nagyon jól kijött, de az FTC többi edzőjéről is szót ejtett: „Sztanyiszlav Csercseszov rendszerben gondolkozott, ő kicsit válogatott szövetségi kapitányi fejjel látta a dolgokat. A másodedző vezényelte le az edzést, Sztanyiszlav pedig inkább meccselt. Dejan Sztankovics az egész pályát uralni akarta, az egy az egy elleni csatákat erőltette. Pascal Jansen ismét rendszerben gondolkodik, labdavesztés után azonnal visszaszerezni azt, hogy úgy gondolkodjunk, helyezkedjünk, hogy ez minél gyorsabban sikerüljön.”

Később azt a kérdést is megkapta Zachariassen, hogy hosszú távon hol akar élni, és mint elmondta, később haza szeretne költözni.

„Pályafutásom végéig szívesen maradnék Magyarországon, viszont hosszabb távon otthon, Norvégiában képzelem el a jövőmet. Hazaköltözünk majd Sotrára vagy Bergenbe. A családom vagy apósomék vállalkozásába segítek majd be, a két família ötpercnyi autóútra lakik egymástól. Előtte viszont biztosan befejezem a tanulmányaimat a Bergeni Egyetemen, ahol egy évem van hátra közgazdaságtan szakon. De nem tudom, hogy használnám-e a diplomámat, mert nem látom magamat irodában dolgozni, ennél aktívabb életet képzelek el magamnak” – közölte a játékos.