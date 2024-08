Stadionavató mérkőzésen fogadja az újonc Nyíregyháza a Vidit

Tíz éve leteltével ismét az élvonalban, három év után újra Nyíregyházán: a Spartacus hazatérhet megszépült otthonába, vasárnap a Fehérvár FC-vel csap össze az új Városi Stadionban.

2022 februárjában helyezték el az új létesítmény alapkövét, csütörtökön pedig már az utolsó simításokat végezték. Felfestették a vonalakat, fény- és hangpróbát tartottak, megtörtént a biztonsági bejárás, a játékosok a héten először vehetik birtokba az öltözőt és léphetnek az új gyepre. Az OTP Bank Liga 5. fordulójában rendezendő Nyíregyháza Spartacus–Fehérvár FC mérkőzés iránt óriási az érdeklődés, egymást követik a televíziós forgatócsoportok a stadionban, és szépen fogynak a belépők és a bérletek. A két csapat 23. alkalommal találkozik egymással bajnoki mérkőzésen (az eddigi 22 összecsapásból 16-ot megnyert a Vidi három vereség, illetve három döntetlen mellett), és a székesfehérvári gárda az első, amely vendégként szerepelhet az új Városi Stadionban. Itt jegyezzük meg, hogy a fehérváriak az eddigi két idegenbeli meccsükön egy pontot (Kecsemét, 0−0) és ugyanennyi gólt szereztek (Újpest, 1−4).

„Várjuk már, hogy hazai közönség előtt az új stadionban futballozhassunk. Ez pluszmotivációt is jelent a játékosoknak, és bízunk benne, hogy sok néző előtt, nagyszerű hangulatú mérkőzésen léphetünk pályára” – nyilatkozta a klubhonlapnak Tímár Krisztián, az NB II-ből az idén tavasszal feljutó Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

Mint ismert, a Városi Stadion építése a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében valósult meg a kormány segítségével csaknem húszmilliárd forintos költségvetési támogatásból. A beruházást az Épkar Zrt. és a Nyír-Wetland Generál Zrt. konzorciuma kivitelezte, s bár az átadást az elmúlt év második felére tervezték, hiánypótlási munkák miatt többször módosult az egyébként 8150 férőhelyes létesítmény ünnepélyes átadásának időpontja.

A multifunkciós stadionban nem csupán labdarúgó-mérkőzéseket tarthatnak, hanem koncerteket és más rendezvényeket is, továbbá az aréna a modern, UEFA-2-es kategória követelményeinek is megfelel. A beruházás részét képezi egy kivilágított futókör, illetve egy kétszintes, 900 négyzetméteres sportközpont is, konditeremmel, kiszolgálóhelyiségekkel és öltözőkkel.

Elkészült az új stadion Nyíregyházán, vége az albérletben játszott hazai meccsek korszakának. A Szpari természetesen győzelemmel avatná fel otthonát, szerintem meg is szerzi a három pontot az utóbbi hetekben gyengélkedő Fehérvár ellen. NS-TIPP – BERECZKY Attila