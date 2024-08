Az Újpest új szerzeménye: „Szép eredményeket hozhatunk össze”

André Duarte a klub honlapjának felidézte, hogy tavaly két napot eltöltött Budapesten, de most lehetősége nyílik jobban feltérképezni a magyar fővárost, ahová kicsit később csatlakozik barátnője is, akivel hamarosan megszületik első közös gyermekük.

A 26 éves védő felidézte szerződtetésének történetét is: „Pillanatok alatt zajlott le minden. Szerda este érkeztem Budapestre, csütörtökön írtuk alá a szerződést, majd egy edzést követően már kezdőként kellett bizonyítanom a Derbin. Elsőre azt mondanám, hogy nem nyújtottunk rossz teljesítményt, egy pontot mindenképpen megérdemeltünk volna. Bőven volt olyan, amire építhetünk, és magunkkal vihetjük a következő meccsekre. Természetesen nagyon csalódottak voltunk, hiszen a legvégén kaptunk ki, de most azt látom a srácokon, hogy továbbléptek, és már mindenki maximálisan a pénteki meccsre fókuszál” – fogalmazott Duarte, aki a Derbi előtt az interneten is kutakodott a mérkőzéssel kapcsolatban, majd miután csatlakozott a lilákhoz, a társak is mondták neki, hogy mennyire fontos ez a párharc.

„Érezni is lehetett a hangulaton, hogy ez más meccs, mint a többi” – mondta.

„Ahhoz képest, hogy most játszottunk együtt először a srácokkal, nem volt rossz, amit mutattunk, de sokkal jobb lesz ez, ha összeszokunk. Korábban játszottam már ilyen három belső védős rendszerben, így nem volt idegen” – tette hozzá Duarte, aki már az első edzésén, aztán a mérkőzésen is próbálta minél jobban megismerni új társait.

„Nem ez volt életem legjobb mérkőzése, de igyekeztem nem cifrázni a játékom, és az egyszerű, stabil megoldásokat választani. Az azért nagy segítség volt, hogy mellettem Joao (Nunes) is portugál, így könnyebb volt megértenünk egymást, a kommunikációval nem volt gond. Egyébként meleg fogadtatásban volt részem, mindenki nagyon kedvesen nyilvánult meg, és szerintem jó kis csapatunk van, szép eredményeket hozhatunk össze, ha kicsit összecsiszolódunk” – hangsúlyozta André Duarte.