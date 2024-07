Kapusok és gyerekek: nem halványul el Fülöp Márton emléke

Fülöp Márton 2015-ben hunyt el

Rohan az idő, de a fájdalom marad: jövőre lesz tíz éve, hogy – 2015 novemberében – elhunyt Fülöp Márton egykori 24-szeres válogatott kapus, aki többek között volt a Tottenham, a Manchester City, a Leicester City és a Sunderland játékosa is. Az ő emlékét ápolja a kapustábor, amelyben az MLSZ támogatásával speciális kapusedzéseken vehetnek részt a tizenöt-tizenhat éves fiatal labdarúgók. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Bóka István, Balatonfüred polgármestere, Gellei Imre korábbi szövetségi kapitány, Jakab János, a Budafok tiszteletbeli elnöke és Kisida Tamás. Az edzéseket Babócsy András, Borsos Vilmos, Gujdár Sándor, Illyés Dániel, Kövesfalvi István, Pálinkás András és Szeiler József tartotta, de a balatonfüredi hétköznapokon vendégként a fiatal kapusok találkozhattak, beszélgethettek Gulácsi Péterrel, Király Gáborral, Juhász Rolanddal. Gundel-Takács Gábor – a népszerű televíziós fia, Bence, a ZTE FC kapusa – a szokásoknak megfelelően kvízkérdéseket állított össze a jelölteknek, ezzel is segítve, hogy a következő generáció tagjai is tudják, ki volt Fülöp Márton. Az ifjú kapusokat meglátogatta Fülöp Márton kilencvenéves nagypapája is.

Az eseményt szombaton kispályás futball, a Fülöp Márton-emléktorna zárta, amelyen Marci barátai, a balatonfüredi öregfiúk mellett a színészek és az újságírók csapata vett részt.