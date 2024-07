Ciprusra igazolt a Puskás Akadémiától távozó középpályás – hivatalos

A ciprusi bajnokságban szereplő APOEL-ben folytatja pályafutását a Puskás Akadémia csángó származású támadó középpályása, Corbu Marius – szúrta ki a csakfoci.hu. A játékos 2028. májusáig szóló szerződést írt alá új csapatával.

Corbu – akinek szerződése lejárt a felcsútiaknál – 2020 januárjában igazolt Csíkszeredáról a Puskás Akadémiára, amelynél 129 hivatalos tétmérkőzésen szerepelt, s a legutóbbi idényben két gól és öt gólpassz fűződött a nevéhez az NB I-ben.

Mint portálunkon is írtuk korábban, az is hivatalossá vált, hogy a Mezőkövesdről távozó gólerős támadó, Sztefan Drazsics is az APOEL-hez szerződött, tehát Corbunak lesz régi ismerőse új csapatánál.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Ganbold Ganbayar (mongol, Komáromi FC – Szlovákia), Jevhenyij Kicsun (ukrán-magyar, Gyirmót FC Győr), Major Marcell (Csákvár), Ominger Gergő (Csákvár), Posztobányi Patrik (BFC Siófok), Radics Márton (Mosonmagyaróvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: ?

Távozók: Auerbach Martin (Budafoki MTE), Babós Levente (csákvári kölcsön után Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Batik Bence (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Corbu Marius (román-magyar, APOEL – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kern Martin (Sturm Graz – Ausztria), Luciano Slagveer (holland-suriname-i, szabadon igazolható), Tóth Balázs (Fehérvár FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: Bakti Balázs (Vasas-kölcsön után Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –