Ciprusra igazolt Mezőkövesdről Sztefan Drazsics – hivatalos

Mint azt megírtuk, a magyar élvonalból kieső Mezőkövesd csatárát, Sztefan Drazsicsot már idény közben is több klub is kinézte magának, s a játékos ügynöke lapunknak megerősítette, hogy az Újpest és a ZTE is tett ajánlatot a csatárért, emellett egy harmadik magyar klub is érdeklődött iránta, de szaúdi és thaiföldi ajánlatot is kapott.

A mögöttünk hagyott idényben 33 bajnokin 10 gólig és hat gólpasszig jutó Drazsics úgy döntött, nem marad Magyarországon, és a ciprusi bajnok Apoel Nicosiához szerződött, s 2026 májusáig írt alá.

A szerb támadóról új klubja kiemelte, hogy pályafutása 341 mérkőzésén 89 gólt, s a 2014–2015-ös idényben a szerb élvonal gólkirálya lett, míg a 2022–2023-as évadban az NB I-ben második lett a góllövőlistán.