A 36. NB I-es aranyára hajtó Ferencvárosnál már az a fő kérdés, kik távozhatnak

A FERENCVÁROSNÁL HAMAROSAN KEZDŐDHET A KERETSZŰKÍTÉS

A Dejan Sztankovics tavaszi távozása után egy éven belül háromszor is edzőt váltó Ferencváros labdarúgócsapata az új, holland vezetőedző, Pascal Jansen mellett négy új játékost jelentett be, akik közül a brazil belső védő, Raul Gustavo és a belga Philippe Rommens a TNS ellen 5–0-ra megnyert BL-selejtezőn rögtön kezdett is. Rajtuk kívül valószínűsíthetően, hogy az orosz Krasznodartól érkezett brazil játékmestert, az FTC által az azeri Qarabagból jól ismert Kadyt is meghatározó játékosnak szerződtették (ő kulcsembere volt a Ferencvárost a BL-től két évvel ezelőtt búcsúztató azeri bajnoknak). Miközben a távozók között csak olyan játékosokat találunk, akik az előző idényben nem számítottak állandó kezdőnek, igaz, közülük Lisztes Krisztiánt és a három és fél év után távozó belső védőt, Samy Mmaeét sérülés is hátráltatta.

Az FTC kapcsán most már nem is az a fő kérdés, ki érkezik még a csapathoz (a távozók függvényében egy-két új játékos még jöhet, de többre nem lehet számítani), hanem, hogy kik fognak távozni. A Transfermarkt ugyanis a kölcsönből visszatért játékosokkal együtt jelenleg 36 játékost tart nyilván a Ferencváros első csapatának keretében, ami a nemzetközi porond jelentette kettős terheléssel együtt is soknak tűnik. A lehetséges távozókat alapvetően két csoportra oszthatjuk. Az egyikbe tartoznak azok, akikért jöhet (vagy esetleg már jött is) külföldről ajánlat. Ide tartozik a Moszkvába csábított Marquinhos, az egyiptomi Al-Ahli által kiszemelt Mohamed Ben Romdan, valamint a hírek szerint több országba is csábított, izraeli válogatott Mohammed Abu Fani és a mali Adama Traoré. A kulcsemberek kiárusítására nem lehet számítani, de megfelelő ajánlat esetén egy-két játékos távozása elképzelhető a felsoroltak közül, persze ez attól is függhet, hogyan szerepel közben a csapat a nemzetközi porondon, meddig jut a Bajnokok Ligájában. A lehetséges távozók másik csoportjába azok tartoznak, akikkel a jelek szerint nem számol a szakmai stáb. Itt elsősorban a BL-re nem nevezett játékosokat említhetünk meg, így Fortune Basseyt, Anderson Esitit, Stjepan Loncart, Eldar Civicet, Kenan Kodrót vagy Amer Gojakot, akivel értesüléseink szerint mér közölte is a szakmai stáb, hogy nem számol vele. Nem lenne meglepő, ha utóbbi felsorolásból jó néhányan távozhatnak végleg vagy kölcsönbe.

A Ferencváros a nyáron kétszer edzőtáborozott Ausztriában, öt felkészülési meccset játszott, melyekből kettőt nyert meg, háromszor döntetlenre végzett, utolsóként a 2023-ban Európa-konferencialiga-győztes angol West Ham United ellen, mellyel szemben már 2–0-ra is vezetett. Viszont az edzőmeccseken több olyan játékos is szerepelt, akit aztán a walesi TNS elleni Bajnokok Ligája selejtezőjére be sem nevezett Pascal Jansen, míg például Kristoffer Zachariassen csak az első edzőmeccsen játszott, a BL-selejtezőn viszont végig a pályán volt, gólt lőtt, gólpasszt adott, Marquinhos és a három gólt is szerző Traoré mellett a Ferencváros egyik legjobbja volt.

A BL-sikerből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, mert a borítékolható továbbjutás után várhatóan következő dán bajnok, az FC Midtjylland már teljesen más szintet képvisel, mint a kedden legyőzött walesi gárda. Azt azonban megmutatta a mérkőzés, hogy az első osztályban 35-szörös bajnok, az előző hat idényében aranyérmes Ferencváros jó formában várja a bajnoki rajtot. Igaz, a zöld-fehérek a hétvégén még nem kezdenek, hiszen a DVSC elleni bajnokit a két klub közös kérésére decemberre halasztották. Így az FTC a 2. fordulós, Kecskeméti TE elleni hazai mérkőzéssel kezdheti az új idényt a bajnokságban, majd Diósgyőrbe látogat, a 4. fordulóban, augusztus közepén pedig már jöhet is az idény első, Újpest elleni derbije az Üllői úton.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Kady Borges (Kady Iuri Borges Malinowski, brazil, FK Krasznodar – Oroszország), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília), Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Philippe Rommens (belga, Go Ahead Eagles – Hollandia)

Kölcsönből visszatért: Fortune Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Iyinbor Patrick Osagie (Kecskeméti TE), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia), Nagy Olivér (Kecskeméti TE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Farkas Ádám, Lestál Szilárd, Nemes Márton, Tóth Zalán

Kiszemeltek: –

Távozók: Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Samy Mmaee (belga-marokkói, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolhatóként), Redzic Damir (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Henry Wingo (amerikai, Toronto FC – Kanada, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Amer Gojak (bosnyák), Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom) Iyinbor Patrick, Marquinhos (Lokomotiv Moszkva, Szpartak Moszkva – Oroszország)

A FERENCVÁROS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: Ausztria, június 20–27. és július 4–16. (az edzőmérkőzéseket is az edzőtáborozások alatt játssza a csapat Ausztriában)

FTC–NK Nafta (szlovén) 1–0 (Gojak)

*FTC–Sepsi OSK (romániai) 4–4 (Loncar, Bassey, Kehinde 2)

FTC–CSZKA 1948 Szófia (bolgár) 1–1 (Pászka)

FTC–NK Istra 1961 (horvát) 3–1 (Pesics 2, Bassey)

FTC–West Ham United (angol) 2–2 (Owusu, Pesics)

BAJNOKOK LIGÁJA SELEJTEZŐ

Ferencváros–The New Saints (walesi) 5–0 (3–0) (Traoré 3, Zachariassen, Marquinhos – 11-esből)



PAKS: NAGY POFON UTÁN KELL TALPRA ÁLLNI

A paksiak hazai pályán négygólos vereséget szenvedtek az Európa-liga selejtezőjében (Fotó: Koncz Márton)

A Paksi FC tulajdonképpen jó felkészülési időszakot produkált a nyáron, hiszen a négy felkészülési meccséből hármat megnyert, csakhogy mindenre rányomja a bélyegét a román másodosztályú Corvinul Hunedoara elleni 4–0-s hazai vereség és 4–2-es összesítéssel kiesés az Európa-ligából. Ezután nagy kérdés, hogy mire lesz képes a csapat a Konferencialigában, a ciprusi AEK Larnaca ellen.

Utóbbi már csak azért is kérdés, mert az El-párharc óta távozott a Vasashoz az előző idényben 11 góllal házi gólkirály Könyves Norbert. A helyére érkezett ugyan az angyalföldiektől Zimonyi Dávid, de kérdés, hogy tőle hány gólt remélhetnek a paksiak azok után, hogy eddig a teljes NB I-es pályafutása alatt hétszer volt eredményes az élvonalban (51 meccsen).

Könyvest leszámítva nem távozott senki a tavaszi keretből (viszont a legutóbb kölcsönben szerepelt labdarúgók közül többen távozhatnak, Debreceni Zalán Kozármislenybe tart és nem marad Volter Patrik sem). Ráadásul a Kisvárdáról szerződtetett középpályás, Ötvös Bence érkezésével még nőttek is Bognár György vezetőedző variációs lehetőségei, de ezzel együtt is nagy bravúr lenne, ha egymás után kétszer is képes lenne ezüstérmet nyerni a tolnai alakulat az NB I-ben.

A paksiak a bajnokságot Diósgyőrben kezdik, majd elutaznak Ciprusra a Kl-selejtező visszavágójára, aztán az Újpestet fogadják. Ezután egy zalaegerszegi kirándulás vár rájuk, de ha közben a nemzetközi kupában sikerül a továbbjutás, akkor a Kl-ben is lesz még jelenésük Zalaegerszeg előtt. Nagy kérdés lehet tehát az is, hogyan bírják a paksiak a csütörtök-vasárnap terhelést, ha augusztusban is versenyben maradnak a nemzetközi porondon.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS PAKSON

Érkezők: Ötvös Bence (Kisvárda, szabadon igazolható), Zimonyi Dávid (Vasas FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Debreceni Ákos (BFC Siófok), Földi Dominik (Szeged-Csanád GA), Gyurkits Gergő (BFC Siófok), Nyári Patrik (Szeged-Csanád GA), Szekszárdi Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemelt: –

Távozók: Könyves Norbert (Vasas FC), Volter Patrik (Veszprém, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozik: Gregor Zalán (ismét Csákvár), Hegedűs János (siófoki kölcsön után FK Csíkszereda – Románia), Nagy Richárd (szegedi kölcsön után Szentlőrinc)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Debreceni Zalán (siófoki kölcsön után Kozármisleny)

A PAKSI FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: Ausztria, június 29.–július 6.

Paks–Budaörs (NB III) 4–1 (Skribek, Pesti, Debreceni, Hahn)

Ausztriában:

Paks–Hebar 1918 (bolgár) 6–1 (Szabó B. 3, Böde 2, öngól)

Paks–Bohemians Praha 1905 (cseh) 1–4 (Szabó B.)

*Austria Wien (osztrák)–Paks 1–3 (Haraszti 2, Szekszárdi)

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

Paksi FC–Corvinul Hunedoara (román) 0–4

Corvinul Hunedoara (romániai)–Paksi FC 0–2 (Könyves, Böde)

PUSKÁS AKADÉMIA: MÉG CSAK TÁVOZÓK VANNAK; JÖHET HORNYÁK ZSOLT HATODIK IDÉNYE

Hornyák Zsolt (jobbra) 2019 óta dolgozik a Puskás Akadémiánál (Fotó: pfla.hu)

Tavasszal remekül hajrázott a Puskás Akadémia, a záró hét bajnokiján 18 pontot szerezve megelőzte a Fehérvárt és befutott a harmadik helyre. Az előző öt kiírásban négyszer végzett a dobogón, háromszor bronzérmes, egyszer ezüstérmes lett – valamennyiszer Hornyák Zsolttal a kispadon. A felvidéki származású szakember már öt idényt húzott le zsinórban a felcsútiaknál, így jelenleg a leghosszabb ideje foglalkoztatott vezetőedző az NB I-ben. Összesen 192 tétmeccsen ült már a Puskás Akadémia kispadján.

Ami a játékoskeretet illeti, a klub az eddigi alapemberek közül már a télen eladta az FTC-nek Gruber Zsombort, aki a tavaszt kölcsönben a ZTE-nél töltötte. Az idény végén szabadon igazolhatóként távozott a támadó középpályás román-magyar Marius Corbu, valamint a sérülésük miatt a legutóbbi idényben egyaránt csak 20 bajnokin szereplő suriname-i-holland szélső, Luciano Slagveer és a védőként vagy szűrőként bevethető Batik Bence.

Kölcsönben egy évre Fehérvárra adták a felcsútiak a hat NB I-es mérkőzésen pályára lépett 21 éves középpályást, Ominger Gergőt, aki legutóbb Csákváron játszott. Újabb egy évre kölcsönben Nyíregyházán szerepel a 19 éves jobbhátvéd, Farkas Bendegúz, a tavasszal Siófokon szerepelt, 21 esztendős Posztobányi Patrik pedig Mezőkövesdre került kölcsönben. Szerződése lejártával távozott a nagy tehetségnek tartott, 18 éves, U-válogatott Kern Martin is, aki az osztrák Sturm Grazhoz szerződött. A klub utánpótlásából a felnőtt keret tagja a 18 esztendős középpályás, Vékony Bence és a 17 esztendős támadó, Mondovics Kevin.

A felcsúti gárda ausztriai edzőtáborozása során csupán három felkészülési mérkőzést játszott: az osztrák St. Pöltennel és LASK-kal, valamint Hornyák Zsolt korábbi csapatával, a cseh Slovan Libereccel is egyaránt döntetlenre végzett. A csapat két gólját az ukrán Artem Favorov és a finn Mikael Soisalo szerezte.

Miután a Konferencialigában a felcsútiak ellenfelének kisorsolt Dnyipro 1 csődbe ment, az UEFA kizárta az ukrán csapatot, így a Puskás Akadémia játék nélkül jutott tovább a 3. fordulóba.

Hornyák Zsolt együttese így a bajnokság nyitó fordulójában, vasárnap Újpesten játssza idénybeli első tétmérkőzését, aztán a Zalaegerszeget fogadja, majd a Nyíregyháza vendége lesz, várhatóan a nyírségiek új stadionjában, ha a létesítmény addig megkapja a mérkőzés megrendezéséhez szükséges minősítést.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Ganbold Ganbayar (mongol, Komáromi FC – Szlovákia), Jevhenyij Kicsun (ukrán-magyar, Gyirmót FC Győr), Major Marcell (Csákvár), Radics Márton (Mosonmagyaróvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Auerbach Martin (Budafoki MTE), Babós Levente (csákvári kölcsön után Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Batik Bence (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Corbu Marius (román-magyar, APOEL FC – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kern Martin (Sturm Graz – Ausztria), Luciano Slagveer (holland-suriname-i, szabadon igazolható), Tóth Balázs (Fehérvár FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: Bakti Balázs (Vasas-kölcsön után Zalaegerszegi TE FC), Dusinszki Szabolcs (román-magyar, ismét Csákvár), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Ominger Gergő (csákvári kölcsön után Fehérvár), Posztobányi Patrik (siófoki kölcsön után Mezőkövesd)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

A PUSKÁS AKADÉMIA NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI MECCSEI

Edzőtábor: Ausztria, július 6–19.

Ausztriában:

St. Pölten (osztrák, II. o.)–Puskás AFC 1–1 (Favorov)

Puskás AFC–Slovan Liberec (cseh) 1–1 (Soisalo)

LASK (osztrák)–Puskás AFC 0–0

*2x60 perces mérkőzés

**2x50 perces mérkőzés

***60 perces első, 45 perces második félidő

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Július 26., péntek

18.00: Zalaegerszegi TE–MTK Budapest (Tv: Duna World)

Zalaegerszeg

20.15: Nyíregyháza Spartacus–ETO FC Győr (Tv: Duna World)

Mezőkövesd

Július 28., vasárnap

18.50: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: Duna)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion

18.50: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)

Diósgyőr

18.50: Kecskeméti TE–Fehérvár FC (Tv: m4sport.hu)

Kecskemét

December 4., szerda

19.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC

Debrecen