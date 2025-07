A Dundee United kölcsönvette a Nyíregyháza védőjét – hivatalos

Hétfőn már írtunk róla, hogy Keresztes Krisztián Skóciában folytatja pályafutását, akkor még későbbre ígért részleteket az NB I-es csapat. Kedd reggel a klub hivatalos közleményt adott ki az átigazolás részleteiről.

„Jött egy megkeresés a Dundee Unitedtől klubunk irányába, hogy szeretnék Krisztiánt kölcsön venni. A játékos egy olyan csapathoz kerül, mely nemzetközi porondon szerepelhet, ami egy jó visszaigazolás klubunk számára, hogy továbbra is jó úton haladunk. Ezt már korábban Nagy Barnabás Ferencvárosba szerződése is bizonyította. Ha Krisztián a kölcsönadás után megfelelően teljesít, a skót csapatnak lehetősége van őt kivásárolni, és megszerezni a játékjogát tőlünk. A Dundee Uniteddel egy ideje már kapcsolatban álltunk, most jutottunk el odáig, hogy mindkét fél számára megfelelő megállapodást köthettünk” – mondta Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója a klub hivatalos honlapján.

Keresztes Krisztián egy évig játszik kölcsönben a Dundee Unitedben, a Konferencialiga-induló skót csapatnak opciós joga van a megvásárlására.

„Új ország, új körülmények fogadtak, de nagyon tetszik ami Skóciában várt, érződik, mit jelent a futball az itt élők számára. Úgy gondolom, ha az ember életében érkezik egy ilyen lehetőség, akkor bele kell vágni! Szeretném kipróbálni magam ezen a szinten, nem gyakran játszhat az ember BL szintű együttesek ellen, mint a Celtic vagy a Rangers. Fontos érv volt az is, hogy a Konferencialigában is szerepelhetek, ahol a cél a csoportkörbe jutás. Mindez nem valósulhatott volna meg a családom nélkül, akik mindenben támogattak, és hálás vagyok Fekete Tivadarnak, aki annak idején szerződtetett engem Győrből, bízott bennem, és így Nyíregyházán bemutatkozhattam az NB-I-ben. Ha ez nincs, akkor most nem beszélhetnénk erről a kölcsönadásról. Köszönöm a Spartacusnak, hogy nem csak a klub, hanem az én egyéni érdekeimet is figyelembe vették” – mondta Keresztes Krisztián.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Mátyás (Videoton FCF), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Katona Levente (Kecskemét), Katona Bálint (Ferencváros), Kersák Roland (Kecskemét), Simut Mario (román-magyar, Videoton FCF) Somogyi Ádám (Bp. Honvéd), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE FC), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia, próbajáték)

Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, szabadon igazolható), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia)

Kölcsönbe távozók: Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: