Kár az első meccsért! Hiába nyert idegenben a Paks, nem jutott tovább az El-ben

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

CORVINUL HUNEDOARA (romániai)–PAKSI FC 0–2 (0–0)

Nagyszeben, Sibiu Municipal Stadion, 8582 néző. Vezette: Peter Kralovic (szlovák)

CORVINUL: Lefter – Iacob, Lica, Manolache, Neacsa (Velisar, 84.) – Roger (Pop, 90+2.), Bradu (Ubbink, 84.), Hrezdac – Lupu, Bus, Pirvulescu (Girbita, 90+2.). Vezetőedző: Florin Maxim

PAKS: Szappanos – Ötvös B., Kinyik, Szabó J. – Kovács K. (Silye, 62.), Vécsei (Vas G., 71.), Papp K., Mezei Sz. (Windecker, 62.), Osváth – Könyves, Hahn (Böde, 62.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Könyves (78.), Böde (89.)

Továbbjutott: a Corvinul, 4–2-es összesítéssel

BOGNÁR GYÖRGY REALISTÁN NYILATKOZOTT egy nappal a Corvinul elleni visszavágó előtt: „Józan paraszti ésszel nézve a továbbjutás eldőlt, azonban emelt fővel szeretnénk búcsúzni a sorozattól.” Noha Magyarországon előzetesen mindenki abban bízott, hogy az Európa-ligába tizenhárom év elteltével visszatérő paksiak veszik majd az akadályt, ám erre az esélyüket tulajdonképpen már az első mérkőzésen elvesztették, és a visszavágónak kis túlzással csak a kármentés lehetett a célja. A találkozót a Corvinul nem játszhatta a saját pályáján, a vajdahunyadi stadion ugyanis meglehetősen leharcolt állapotban van, így nem alkalmas ilyen szintű meccsek megrendezésére, ám a Sibiu Municipal Stadion szép emlékeket ébreszthetett a szurkolókban: május 15-én a csapat ott ért el történelmi sikert az Otelul Galati legyőzésével (2–2 után tizenegyesekkel), és lett Román Kupa-győztes.

Nagyszebenről amúgy biztosan sokan tudják, történelme során mindig az erdélyi szászság kulturális és gazdasági központjának számított, a település német jellegéből adódóan a magyarság mindig kisebbségben volt. Egy 1910-es népszámlálás során még a lakosság huszonegy százaléka vallotta magát magyar anyanyelvűnek, mostanra ez alig egyszázaléknyira csökkent – a nagyjából százötvenezer helyi lakosból. Abból már Pakson ízelítőt kaphattunk, hogy a Corvinul szimpatizánsai pazar hangulatot képesek teremteni, sejteni lehetett, pályaválasztóként többezres létszámnál még inkább ez lesz a helyzet. Böde Dánielék a viszontagságos utazást követően (aminek következtében elmaradt a szerdai edzésük) a meccs napjának délelőttjén átmozgatáson vettek részt a hoteljukhoz közeli erdőben, és aligha érte meglepetésként őket, hogy Bognár György vezetőedző öt helyen is változtatott az egy héttel korábbi kezdő tizenegyen. A Pakson kiállított Szabó Bálint el sem utazott Nagyszebenbe, ugyanakkor a korábban tüdőgyulladással bajlódó Hahn Jánosra már számítani lehetett, kezdett is. Az első tétmeccsét játszotta paksi szerelésben a Kisvárdáról szerződtetett Ötvös Bence, aki a három belső védős felállásban a jobb oldalon játszott, középen Mezei Szabolcsra és Vécsei Bálintra várt a csapat mozgatása, a játék ritmusának megszabása, és mert két vérbeli támadó, Könyves Norbert és Hahn János is a kezdő sípszótól a pályán tartózkodott, számítani lehetett rá, a paksi támadójáték sokkal hangsúlyosabb lesz, mint az első mérkőzésen.

Az első meccsen három gólt szerző Marius Lupu már a 32. másodpercben a kapufára lőtte a labdát, más kérdés, hogy lesről indult. Jöhetett volna az álomkezdés, Osváth Attila bal oldali beadása után ugyanis Hahn János tisztán fejelhetett a második percben, de sajnos nem találta el a kaput. Hamar bebizonyosodott, a hazaiak fejjátéka is veszélyes, szerencsére Viorel Lica bólintása is a kapu fölé szállt egy jobb oldalról érkező szögletet követően. Ahogy arra számítani lehetett, paksi labdabirtoklásnál a Corvinul teljesen visszaállt a saját térfelére, de játékosai villámgyorsan mentek át támadásba, miután sikerült megállítaniuk a vendégpróbálkozásokat. Várható volt, hogy ami Pakson működött náluk, azt saját pályájukon sem adják fel, már csak azért sem, mert az odavágó eredménye igencsak kedvező helyzetbe hozta őket. A házigazda bal oldali védője, Alexandru Neacsa távolról is bátran vállalkozott, bizony meghűlt az ereinkben a vér, amikor lövése után a labda az oldalhálóba vágódott. A játékrész közepén a hazaiak kapusának, Stefan Lefternek nyújtózkodnia kellett, amikor az egyik védő fejéről a saját kapujába tartott a labda, majd a 28. percben Hahn János passza után Könyves Norbert kilépett, elvitte két védő és a kapus mellett is a labdát, a hálóba lőtt, ám a paksiak hiába ünnepeltek, a VAR ezúttal sem velük volt, csakúgy, mint az első meccsen többször sem.

A második félidőre változatlan összetételben jöttek ki a csapatok, az 52. percben Szabó János csúsztatásánál kellett a hazaiak kapusának nagyot védenie, majd rögtön utána Ötvös Bence újabb szöglete okozott bonyodalmat a házigazdának. Futballhangulat volt a javából, a Paks jóval összeszedettebben játszott, mint az előző találkozón. Bognár György Böde Dánielt, Windecker Józsefet és Silye Eriket is pályára küldte, hogy aztán a 78. percben óriási tűzijáték után háromszor is a gólvonalról mentsenek a hazaiak.

Ennek ellenére nem úszták meg, Könyves Norbert átlövésből a kapu bal oldalába zúdította a labdát, szerencsére olyan távolról, hogy nem volt mit VAR-ozni… Rögtön utána Windecker József duplázhatta volna meg az előnyt, ám nem sikerült jól átvennie a labdát, a hajrában azonban Böde Dániel nagyszerű fejessel már kettőre növelte a paksiak előnyét. Nem kérdés, a Paksi FC hazai pályán vesztette el a párharcot, ugyanakkor valamit nem szabad elfelejteni: noha a Corvinul a román második vonalban szerepel, nem ott van a helye, a nyári nagy bevásárlás után alaposan megerősödött, és úgy futballozott a két mérkőzésen, mintha hazája első vonalában tartozna a mezőny első felében. A Paks számára ezzel véget ért az Európa-liga-szereplés, jövő héten már a Konferencialigában a Gyurcsó Ádámot is alkalmazó AEK Larnaca vár rá – az első mérkőzésre csütörtökön hazai pályán kerül sor. 0–2

